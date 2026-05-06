Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

Компания Nebius (бывшая Yandex) договорилась о приобретении Eigen AI, разработчика в сфере вывода данных и оптимизации моделей. Сумма сделки составит около $741 млн. В Nebius надеются за счет поглощения Eigen AI решить задачи оптимизации, которые становятся критичсекими в сфере ИИ.

Nebius покупает Eigen AI

Nebius заплатит за приобретаемую компанию $98 млн наличными и 3,8 млн собственных акций класса «А» (1,5% от общего числа, одна акция данного класса обладает одним голосом).

Владельцы Eigein AI получат 15% от суммы приобретения, которая должны выплачиваться акциями, в момент закрытия сделки, оставшаяся часть будет передаваться в течение трех лет при определенных условиях с возможность аннулирования.

Фото: Kremlin.ru

В итоге общая сумма сделки, исходя из текущих котировок акций Nebius на американской бирже Nasdaq, должна составить $741 млн. Технически сделка выглядит путем присоединения «дочки» Nebius – Empire Acquisition Corp 1 – к компании MagiByte (работает под торговой маркой Eigen AI Labs). Затем объединенная компания присоединится к другой «дочке» Nebius – Empire Acquisition Corp 2, которая продолжит работу в качестве дочерней структуры Nebius.

Перспективы интеграции Nebius и Eigen AI

В Nebius предполагают, что приобретение усилит позиции платформы для вывода больших языковых моделей Nebius Token Factory как «передовой платформы управляемого вывода для производственного искусственного интеллекта» (ИИ), объединив проверенные в боевых условиях стек оптимизации с глобальными вычислительными мощностями Nebius и облачной платформой ИИ.

Кроме того, приобретение Eigen AI добавит в команду Nebius «высококвалифицированных специалистов» в области исследований и разработок в сфере ИИ. Также уровни вывода и постобработки Eigen AI будут интегрированы непосредственно в Nebius Token Factory, которая предоставляет корпоративные точки автоматического масштабирования и конвейеры тонкой настройки для всех основных моделей с открытым исходным кодом.

По утверждению Nebius, обе компании уже совместно разработали оптимизированные реализации ведущих моделей с открытым исходным кодом, которые заняли лидирующие места в области ИИ. Также с помощью приобретения Eigen AI компания Nebius усилит свое присутствие в США, а основатели приобретенной компании – исследователи, разработавшие методы и инструменты оптимизации – создадут научно-исследовательское подразделение Nebius в районе Сан-Франциско.

Кто создал Eigen AI

Основателями Eigen AI являются Роайн Ханрун Ван (Ryan Hanrui Wang) и Вэй-Чен Ван (Wei-Chen Wang), выпускники HAN (лаборатория разработки эффективных алгоритмов и аппаратных архитектур для систем глубокого обучения и ИИ) в Массачусетском технологической институте, возглавляемом профессором Сонг Ханом (Song Han), пионером в области вычислительных систем ИИ и повышения эффективности моделей. Как отмечают в Nebius, новаторская работа Райана по разреженному вниманию (SpAtten) является самой цитируемой по HCPA с 2022 г., а Вэй-Чен получил премию ML Sys 2024 за лучшую статью по квантованию весов с учетом активации (AWQ). Теперь это является стандартом для 4-битных моделей, используемых в производственных средах.

Еще один соучредитель Eigen AI – Ди Цзинь (Di Jin)– является доктором философии в MIT CSAIL (Лаборатория компьютерных наук и ИИ при Массачусетском технологическом институте), он обладает глубокими знаниями в области постобучения и выравнивания моделей в больших масштабах, внося свой вклад в постобучение больших языковых моделей Llama 3 и Llama 4 от корпорации Meta (признана в России экстремистской), также он является соавтором фреймворка CGPO RLHF (CGPO – оптимизация политики с ограничениями, RLHF – обучение с подкреплением на основе обратной связи от человека, вместе две технологии используются для настройки больших языковых моделей).

Почему вопросы оптимизации становятся критическими для разработчиков ИИ

Как отметил коммерческий директор Nebius Роман Чернин, сейчас, из-за дефицита мощностей, разработчикам ИИ необходимы оптимизированные процессы вывода и масштабируемой инфраструктуры. По мнению Nebius, в настоящее время вывод результатов является самым быстрорастущим сегментом ИИ и в 2026 г., на него будет приходится около двух третей вычислительного спроса. Наряду с этим растет использование моделей с открытым исходным кодом. По мере того, как все больше рабочих нагрузок переносится в производство, уровень оптимизации системы становится критически важной инфраструктурой.

«Эффективное выполнение интерференции в производственной среде – задача сложная и требующая глубоких знаний всего стека выполнения, от способов представления моделей до методов их выполнения ядрами графических процессоров и планирования рабочих нагрузок в реальном времени, - рассказали в Nebius. – Модели с открытым исходным кодом обычно поставляются неоптимизированными, а новые архитектуры, такие как Muxture-of-Esperts (MoE), Compressed Space Attention (CSA), модели рассуждений и модели с длинным контекстом, создают дополнительные проблемы, связанные с памятью, маршрутизацией и эффективностью вычислений».

По мнению Nebius, большинство команд не способно решить указанные проблемы собственными силами. При этом Eigen Ai решает эту задачу с помощью комплексного подхода к опттимизации, охватывающего весь жизненный цикл модели. «От постобучения и тонкой настройки до отимизации вывода в производственной среде, для всех основных моделей с открытым исходным кодом, восстребованных в производстве, включая GPT-OSS, Gemma, Qwen, Llama, Nemotron, DeepSeek, GLM, Kimi и MiniMax.»

«Интегрируя слой оптимизации Eigen AI непосредственно в Nebius Token Factory, Nebius устраняет это узкое место на протяжении всего жизненного цикла, - рассказали в Nebus. - Разработанные командой Eigen методы на системном, модельном и ядерном уровнях призваны обеспечить существенное повышение производительности оборудования «из коробки», что позволяет увеличить пропускную способность и снизить стоимость обработки одного запроса без дополнительных инженерных затрат. В результате клиенты Nebius Token Factory получат выгоду от более быстрого запуска производства, значительно улучшенной экономики производства и возможности более быстрого внедрения новых моделей».

Как Yandex превратился в Nebius

Nebius зарегистрирована в Голландии. Исторически компания называлась Yandex и владела российским «Яндексом». В 2024 г. Yandex продала МКПАО «Яндекс» за 475 млрд руб консорциуму инвесторов. Сейчас доли данного консорциума распределены между структурами основного владельца нефтянной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, группы «Интеррос» Владимира Потанина, основателя Leta-IT Company Александра Чачава и гендиректора специализированного депозитария «Инфиниум» Павла Прасса, а также «Фондом первых», представляющего интересы топ-менеджеров «Яндекса».

У Yandex осталось ряд старт-апов: Nebius AI (гарфические вычисления в сфере ИИ), разработчик беспилотного транспорта Avride, образовательная платформа Tirpleten и др. Компания была переименована в Nebius и сконцентрировалась на строительстве ЦОД для ИИ в США и странах Европы. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож вернулся к руководству Nebius, он же является основным владельцем компании.

Инвестиции в Nebius

В 2024 г. Nebius привлекла $700 млн от консорциума инвесторов, включая Nvidia (на ее оборудовании строятся ЦОДы Nebius) и фондов Accel и Orbis Investments. В начале 2026 г. Nebius договорилась с Nvidia о совместном пролдвижении облачных решений следующего поколоения для рынка ИИ. В рамках данного соглашения Nvidia обязалась приобрести варранты (опцион на покупку акций с возможностью продажи на бирже) на сумму $2 млрд.

В начале 2026 г. Nebius купила поставщика решений для агентного поиска Tavily. Сума сделки, по данным агентства Bloomberg, составила $275 млн.

Летом 2025 г. Nebius заключила контракт с Microsoft на предоставление вычислительных мощностей на сумму до $19,4 млрд. Тогда же был заключен контракт с Meta (признана в России экстремистской) на сумму до $3 млрд. В начале 2026 г. Nebius заключила еще один контракт с Meta на сумму до $27 млрд, ставший рекордным для компании.