Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Российским регионам окажут методическую и экспертную поддержку в борьбе с распространением деструктивной информации в интернете, а также помогут внедрить для этого специализированное программное обеспечение. В федеральных ведомствах будут проводить мониторинг для выявления информации, которая склоняет несовершеннолетних к противоправным действиям или угрожает их жизни и здоровью, а также данных о пострадавших подростках, распространение которых запрещено. После этого доступ к соответствующим сайтам и страницам будет ограничен.

Борьба с нежелательным контентом

Регионам в России помогут бороться с деструктивной информацией в интернете с помощью программное обеспечение (ПО), пишут «Ведомости». Такой мониторинг разные структуры ведут уже несколько лет, но без единой координации и стандартов.

Регионам окажут методическую и экспертную поддержку в борьбе с распространением деструктивной информации в интернете, а также помогут внедрить для этого специализированное ПО. Ответственными за эту работы назначены АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (ЦИСМ) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением молодежи до 2030 г., который утвердило Правительство России.

В разработке документа приняли участие 18 федеральных ведомств и организаций, включая Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Министерство просвещения, а также более 70 российских субъектов.

В документе говорится, что ЦИСМ и Росмолодежь будут проводить мониторинг для выявления информации, которая склоняет несовершеннолетних к противоправным действиям или угрожает их жизни и здоровью, а также данных о пострадавших подростках, распространение которых запрещено. После этого доступ к соответствующим сайтам и страницам будет ограничен.

Власти в России предпримут новую стратегию борьбы с деструктивным контентом

Росмолодежь вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, Министерством культуры (Минкультуры), АНО «Институт развития интернета» будет также создавать и размещать в интернете материалы, которые направлены на укрепление гражданской идентичности и формирование традиционных духовно-нравственных ценностей.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

«Комплекс мер направлен на объединение усилий государства и общества для повышения эффективности профилактической работы с учетом современных вызовов, в том числе влияния цифровой среды», — сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

Выявление уже сформировавшихся проявлений деструктивного поведения — это реактивная мера, говорит «Ведомостям» старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Борис Илюхин. По его словам, большее значение имеет формирование устойчивых ценностных ориентиров, развитие самосознания и гражданской активности молодежи, что позволяет снижать вероятность вовлечения в деструктивные практики на более ранних этапах.

Единые стандарты

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин полагает, что федеральный центр хочет стандартизировать работу по выявлению деструктивного контента, а также о расширении возможностей мониторинга — в том числе за счет дополнительного финансирования и более тесного взаимодействия между ведомствами.

В мае 2026 г., отмечает Воронин, регионы нередко действуют самостоятельно. Мониторингом занимаются Центры управления регионами, которые были созданы в 2023 г., продолжил Воронин. Помимо этого в работу включены антитеррористические комиссии и региональные министерства образования и молодежной политики. Он также отметил работу кибердружин т.е. волонтерских объединений молодежи, которые занимаются поиском опасного и деструктивного контента в ручном режиме.

Председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям Координационного совета Негосударственной сферы безопасности (КС НСБ) России Игорь Бедеров отметил, что практика мониторинга интернет-пространства на предмет деструктивного контента в России осуществляется уже на протяжении нескольких лет. По его словам, в этой сфере отсутствует монополия федерального центра: наряду с мощными федеральными ИТ-инструментами регионы активно проводят собственный мониторинг социальных сетей.

Со слов Бедерова, для этих целей используется комбинированный набор ИТ-инструментов, сочетающий государственные ИТ-разработки и коммерческие ИТ-решения. Ядром ИТ-системы являются модули, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): текстовый анализатор «Вепрь», аудиовизуальный модуль «Окулус» и комплексная система «Чистый интернет». Дополнительно применяются сервисы «Медиалогия», «Крибрум», «Сеус» и «Демон Лапласа», добавил эксперт.

Антон Денисенко

