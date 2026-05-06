CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс» потратит 50 миллиардов на скупку собственных акций

«Яндекс» направит 50 млрд руб. на обратный выкуп собственных акций. Ценные бумаги будут использоваться в программе долгосрочной мотивации сотрудников, при этом механизм обратного выкупа позволит избежать прирост числа акций за счет допэмиссии.

Обратный выкуп акций «Яндекса»

Совет директоров МКПАО «Яндекс» (головной структуры «Яндекса») одобрил программу обратного выкупа акций компании (buy-back).

Акции будут приобретаться на Московской бирже в течение двух лет, объем приобретения составит 50 млрд руб. Выкупом займется «дочка» МКПАО «Яндекс» - ООО «Янтех». Приобретенные акции будут использоваться для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников.

Ранее в «Яндексе» сообщали, что приобретенные в рамках buy-back будут храниться счет администратора программы мотивации - им также будет ООО «Янтех» - и не будут иметь права голоса и получать дивиденды до момента передачи участникам программы.

ali600.jpg

«Яндекс»
«Яндекс» направит 50 млрд рублей на обратный выкуп собственных акций

«Яндекс» также продолжит выпускать дополнительные акции для реализации программы мотивации, но buy-back позволит снизить прирост количества акций в свободном обращении (free-float) и увеличит прибыль на акцию. В I квартале 2026 г. компания дополнительно разместила 1 млн акций (0,26% от общего числа) в рамках программы дополнительной мотивации.

Финансовые итоги «Яндекса» за 2025 г. и выплата дивидендов

В 2025 г. выручка «Яндекса» выросла на 32% и составила 1,44 трлн руб., Рекламная выручка выросла на 13,5% до 449,1 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс.Плюс» выросла на 44,9% до 88,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 49% и составил 280,8 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 19,5% (рост - 2,3 процентных пункта). Скорректированная чистая прибыль выросла на 40% и составила 141,4 млрд руб.

По итогам 2025 г. будут выплачены дивиденды в размере 110 руб. на одну акцию. Общий размер дивидендов составит 42 млрд руб.

Финансовые итоги «Яндекса» за IV квартал 2026 года

В I квартале 2026 г. выручка «Яндекса» выросла на 22% (по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.) и составила 372,7 млрд руб.

Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом
Российский разработчик анонсировал национальную СУБД с открытым кодом Импортонезависимость

Оборот по рекламе и продвижению вырос на 9% и составил 115,4 млрд руб. Подписочная выручка «Яндекс.Плюс» выросла на 29% и составила 25,9 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос за год на 50% и составил 73,3 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 19,7% (рост 3,7 процентных пункта). Скорректированная чистая прибыль выросла в 2,7 раз и составила 34,7 млрд руб.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запретили легендарный развлекательный ресурс и два сайта с анекдотами

Создатели «Яндекса» потратят $740 млн на разработчика критически важных решений для ИИ

В России на 50% выросли мощности для хранения и обработки данных

Росмолодежь поможет регионам в борьбе с деструктивным контентом

Chrome превращается во вредоносное ПО. Он тайком скачивает ненужные тяжеловесные файлы и блокирует их удаление. Если их удалить, загружает снова

Российские лидеры по оптимизации цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Показать еще

Наука

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна
Показать еще