«Делимобиль» продаст ВТБ свои автомобили и получит 6,7 миллиарда финансирования

«Делимобиль» договорился с ВТБ, входящим в состав его акционеров, о возвратном финансировании на сумму 6,7 млрд руб. Сделка предполагает продажу ВТБ автомобилей, которые затем будут предоставляться в лизинг каршеринговому сервису.

Компания «Каршеринг Руссия» (владелец каршерингового сервиса «Делимобиль») сообщили о заключении с банком ВТБ договоренности о привлечении финансирования в формате возвратного лизинга.

Сумма составит до 6,7 млрд руб. в течение трех лет. Согласно сообщению, размещенным «Каршеринг Руссия» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, между компанией и «ВТБ Лизинг» (структура ВТБ) было заключено три соглашения.

Согласно одному из них, «ВТБ Лизинг» приобретет у определенных «Каршеринг Руссия» продавцов имущество на сумму 5,37 млрд руб.

«Делимобиль» продаст ВТБ свои автомобили, которые тут же получит обратно в лизинг

Второе соглашение предполагает, что данное имущество будет предоставлено в лизинг «Каршеринг Руссия». Сумма лизинговых платежей составит не более 7,6 млрд руб.

Третье соглашение предполагает, что «Каршеринг Руссия» предоставит «ВТБ Лизинг» в залог движимое имущество, которое ми будет приобретено в будущем, стоимостью 9,1 млрд руб.

Залог является обеспечением по договорам лизинга, при этом в случае неисполнения «Каршеринг Руссия» своих обязательств «ВТБ Лизинг» имеет приоритетное право по сравнению с другими кредиторами, на получение удовлетворения из стоимости заложенного имущества обеспечение будет действовать да апреля 2032 г.

Общая стоимость активов «Каршеринг Руссия» на конец 2025 г. составляла 35,9 млн руб. Соответственно, стоимость имущества, которые «Каршеринг Руссия» продает «ВТБ Лизинг», составляет 14,9% от стоимости его активов, стоимость заложенного имущества - 25,3% от стоимости активов, а сумму запланированных лизинговых платежей - 21,3% от общей стоимости активов.

Как ВТБ входил в капитал «Делимобиль»

ВТБ и «Делимобиль» сотрудничать 2021 г. Тогда структуры ВТБ приобрели в общей сложности 13,4% акций люксембургской Delimobil Hodlings (на тот момент - владелец «Каршеринг Руссия»), потратив на это 5,5 млрд руб.

Отказ от партнерской схеме привлечения автомобилей

Ранее «Каршеринг Руссия» сообщала об отказе от партнерской модели привлечении автомобилей в парк, которая использовалась компанией в 2024-2025 гг.

Как объяснял гендиректор и основатель компании Винченцо Трани (Vincenzo Trani) агентству «Интерфакс», данная модель сотрудничества предполагает передачу автомобилей их владельцами в парк «Делимобиль».

Далее «Каршеринг Руссия» обеспечивал бронирование, страховку и обслуживание автомобилей, а партнеры получили доход. С каждой поездки, совершенной на автомобили партнера, «Каршеринг Руссия» выплачивал им комиссию.

У «Делимобиль» было порядка 3 тыс. таких автомобилей. Но, как говорил Трани, по результатам партнерства стало понятно, что такая схема сотрудничества нерентабельна ни для «Делимобиль», ни для его партнеров. Вместо этого в начале 2026 г. «Каршеринг Руссия» заключил договор финансового лизинга с компанией «Балтийский лизинг» на сумму 10,5 млрд руб. Автомобили, привлекаемые по партнерской схеме, были переведены в парк компании.

Финансовые и операционные показатели работы «Делимобиль»

В 2025 г. выручка «Каршеринг Руссия» составила 30,8 млрд руб. (рост за год - 11%), валовая прибыль снизилась на 18% и составила 5,9 млрд руб., рентабельность по валовой прибыли снизилась на 7 процентных пункта и составила 19%, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) снизился на 3% и составил 6,18 млрд руб.

Рентабельность по показателю EBITDA снизилась на 3 процентных пункта и составила 20%. В 2025 г. компания получила чистый убыток в размере 3,7 млрд руб., при том что в 2024 г. чистая прибыль «Каршеринг Руссия» составляла 8 млрд руб. Чистый долг компании составляет 29,9 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA - 4,8.

Количество пользователей «Делимобиль» за год выросло на 15% и составило 12,9 млн человек. База активных среднемесячных пользователей осталась на прежнем уровне - 594 тыс. человек. Количество машин за год сократилось на 12% и составило 28 тыс. Количество проданных минут сократилось на 7% и составило 1,82 млн. В I квартале 2026 г. количество машин в автопарке «Каршеринг Руссия» продолжило сокращаться и составило 27,3 тыс. (на 11% по сравнению с I кварталом 2025 г.).