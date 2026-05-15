«Яндекс» чуть не заставили чинить за свой счет разбитую дорогу, ведущую к ЦОДам

Власти не смогли взыскать с «Яндекс ДЦ Владимир» ущерб в 2 млн руб. за разбитую большегрузами дорогу, ведущую к масштабной стройке его дата-центров. Администрация округа сначала добивалась, чтобы «Яндекс» своими силами закопал ямы, а после атаки БПЛА срочно починила понадобившуюся дорогу самостоятельно и потребовала возместить ущерб. «Яндекс» отказался платить, а суд поддержал это решение, так как наличие техники, кроме одного «Мерседеса» компании «Бестиарий», на дороге к грандиозной стройке доказать не удалось.



Властям отказано

Судья Арбитражного суда Владимирской области Вячеслав Малицкий отказал администрации Собинского муниципального округа Владимирской области в иске против ООО «Яндекс ДЦ Владимир», которое создает в регионе новые ЦОД.

Власти требовали от структуры «Яндекса» оплатить ущерб или самостоятельно починить важную для жителей дорогу — «Одерихино-Энергетик» длиной почти в километр. Администрация оценила ущерб почти в 2 млн руб.

Решение было принято 13 апреля, а в полном объеме изготовлено 14 апреля 2026 г.

Речь идет о грунтовой дороге V категории, которую последний раз ремонтировали в 2023 г. за счет бюджета округа. На работы было направлено 570 тыс. руб. Дорогу привели в состояние, соответствующее ГОСТу.

«Яндекс» не хочет платить за дорогу

Власти старались тщательно отслеживать происходящее на дороге. Ими были зафиксированы «многочисленные проезды тяжелой автотранспортной техники, используемой ООО «Яндекс ДЦ Владимир»», в связи с чем на дороге выявлены «дефекты в виде колейности, просадки и выпучивания щебеночного материала».

Акт комиссионного обследования технического состояния участков дороги был составлен в апреле 2025 г., в адрес «Яндекса» было направлено требование провести ямочный ремонт и на месяц приостановить проезд большегрузов по дороге.

Власти снова обследовали дорогу 6 ноября 2025 г., после атаки БПЛА, зафиксировали движение крупной строительной техники с образованием колейности. Кроме того, было выявлено новое нарушение — несогласованное примыкание со стороны территории ООО «Яндекс ДЦ Владимир» к существующей общей дороге «Одерихино-Энергетик».

«В результате многочисленных проездов транспортных средств, используемых "Яндекс ДЦ Владимир", у администрации возникают убытки (ущерб) в связи с необходимостью проведения восстановительных работ (ямочный ремонт) дорожного покрытия. Сумма восстановительных работ (убытки) по локально-сметному расчету составляет 1,8 млн руб.», — говорится в материалах суда со ссылкой на иск. К нему приложен акт комиссионного обследования технического состояния дороги. Заявление в суд было подано 21 ноября 2025 г.

Транспорт не найден

«Яндекс ДЦ Владимир» посчитал требования властей необоснованными и не подлежащими удовлетворению. По мнению его представителя, в материалах дела отсутствует обоснованный расчет размера причиненных убытков — не доказано наступление вреда. Также отсутствуют как доказательства, подтверждающие принадлежность большегрузных транспортных средств ответчику, так и доказательства многочисленных проездов транспортных средств, используемых ответчиком и послуживших причиной возникновения дефектов дороги. Также не доказаны противоправность поведения ответчика, его вина и причинная связь между поведением ответчика и наступившими негативными последствиями.

Суд потребовал от МВД предоставить сведения о зарегистрированных на «Яндекс ДЦ Владимир» транспортных средствах, но найти большегрузы не удалось. Власти приложили к иску лишь одну фотографию большегруза, проезжающего по автомобильной дороге «Одерихино-Энергетик» без спецпропуска. Как выяснилось, этот «Мерседец-Бенц Актрос» был зарегистрирован на ООО «Бестиарий». Никаких доказательств, что разрешения на проезд у него не было, также не нашлось.

Также не было обнаружено доказательств, что в спорный период «Яндекс ДЦ Владимир» были переданы во временное пользование и распоряжение какие-либо транспортные средства.

«Поскольку в данном случае материалами дела не подтверждается наличие всей совокупности условий для возложения на ответчика гражданско-правовой ответственности в виде компенсации убытков, в том числе не установлено, что имели место виновные действия ответчика, а также не выявлена прямая причинно-следственная связь между действиями (бездействием) ответчика и наступившими для истца последствиями в виде возникших убытков, исковые требования не подлежат удовлетворению судом первой инстанции», — говорится в материалах дела.

Апелляционная жалоба в суд не поступала.

Почему власти сами починили дорогу

Дорога между микрорайоном Энергетик (г. Владимир) и деревней Одерихино (Владимирская область) — это альтернативный выезд для ряда населенных пунктов на федеральную трассу М-7 «Волга». Местный телеканал «Вариант» сообщил, что власти самостоятельно отсыпали дорогу щебнем в ноябре 2025 г. после атаки БПЛА.

Телеканал отмечал, что дорогой стали пользоваться чаще после того, как привычный для жителей путь был перекрыт из-за ликвидации «последствий атак на инфраструктуру». В итоге люди столкнулись с тем, что выехать из поселков стало невозможно.

«Были ямы такие большие! Ну машину бьешь и все! Куда это кругом все объезжать», – приводил телеканал слова жителей.

В октябре 2025 г. губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что в городе Владимире после атаки БПЛА пострадал инфраструктурный объект в районе микрорайона Энергетик. Был перекрыт въезд транспорта. По словам Авдеева, сама атака цели не достигла. Издание «Нетегаз.ру» уточняло, что на въезде в микрорайон находится подстанция сверхвысокого напряжения 750 кВ «Владимирская», ключевой транзитный узел, связывающий энергосистемы Центра и Поволжья.

В «Яндексе» и администрации Собинского округа на запросы CNews не ответили.

Активные работы на стройке дата-центров

«Яндекс» запустил дата-центр в микрорайоне Энергетик в 2017 г., объем затрат оценивался в 2,5 млрд руб. В новом здании запустили 845 серверных стоек, административно-бытовой корпус, здание для размещения внутриплощадочного оборудования и здание КПП, писал ТАСС.

Работы велись с господдержкой. По данным агентства, она составляла более 237 млн руб.

Компания не планировала останавливаться на достигнутом. Издание «Ведомости» в сентябре 2025 г. сообщало, что инвестиции в еще один дата-центр во Владимирской области мощностью 40 МВт достигнут 15-20 млрд руб. В начале 2026 г. Yandex Cloud планировал запустить новую зону доступности на базе этого ЦОД. Она должна обеспечит минимальную задержку передачи данных до соседней зоны — менее 1 мс, при этом общая емкость канала связи между ними составит 25,6 Тб/с, рассказывал СТО Yandex Cloud Иван Пузыревский.

В октябре 2025 г. ТАСС со ссылкой на региональные власти сообщил, что у «Яндекса» может появиться новый дата-центр мощностью 80 МВт к 2027 г. во Владимирской области.

С 2018 по 2025 г. «Яндекс ДЦ Владимир» реализовала одобренный инвестиционный проект «Создание центра обработки и хранения данных в г. Владимир, Владимирской области», одобренный администрацией Владимирской области, в рамках которого была предоставлена государственная поддержка инвестиционной деятельности. Для компании была установлена пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет в размере 13,5%, а также освобождение от налога на имущество в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию в результате реализации инвестпроекта.

В целях сохранения данных льгот компанией соблюдались условия предоставления господдержки, о чем ежеквартально предоставляется отчетность в МЭР Владимирской области.

Мнение юриста

Для ЦОД и крупных застройщиков типовой путь — заранее согласовывать маршруты, получать спецразрешения на тяжеловесный транспорт, усиливать проблемные участки дорог, ставить временные объезды и фиксировать распределение обязанностей в договорах с подрядчиками и перевозчиками, пояснил CNews управляющий партнер юридической компании «Энсо» Алексей Головченко.

На практике конфликты с местными властями обычно снимают через соглашения о компенсации ущерба, совместные обследования дорог, предремонт или софинансирование инфраструктуры, а также через жесткий контроль подрядчиков и логистики стройки, считает юрист.

По словам Алексея Головченко, решение об отказе выглядит в целом законным и обоснованным, если суд действительно установил два ключевых пробела: не доказаны владение или использование спорным грузовиком именно «Яндекс ДЦ Владимир» и причинная связь между его действиями и повреждением дороги.

«По таким спорам обычно взыскивают ущерб не с "заказчика стройки", а с лица, во владении которого на момент причинения вреда находилось транспортное средство, либо с арендатора/перевозчика/подрядчика, если именно он эксплуатировал технику и допустил перегруз или движение без спецразрешения», — пояснил юрист.

Шансы на успех в апелляции зависят от того, появились ли у администрации новые доказательства по цепочке владения и эксплуатации техники: договоры перевозки, путевые листы, журналы проезда, фото- и видеозаписи, данные весового контроля, GPS-следы, накладные и документы подрядчика строительства. Если таких доказательств нет, апелляция, скорее всего, оставит отказ в силе, потому что сама по себе стройка ЦОД не доказывает, что именно ответчик причинил вред, считает Головченко.

По словам юриста, иск должен был быть адресован непосредственно владельцам автомобилей и подрядчикам.