CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

Облачный сервис Google Cloud приостановил обслуживание крупного клиента, чем нарушил его работу. Предупреждений об отключении не было, причины тоже никто не раскрыл. Google в топ-3 крупнейших игроков на мировом облачном рынке. Впереди него только Microsoft и Amazon, но они тоже весьма халатно относятся к своим клиентам.

А тебя мы отключим

Интернет-гигант Google отключил от своего облачного сервиса Google Cloud крупного клиента в лице компании Railway, чем спровоцировал масштабный сбой в ее работе. Как пишет The Register, он не стал тратить время на объяснение причин закрытия доступа, да и предупреждений о грядущем отключении от него тоже не поступало.

Railway – это американская облачная PaaS‑платформа (Platform as a Service). Она основана в 2020 г. и предоставляет своим клиентам онлайн-сервис автоматизированного развертывания кода. Railway подключается к репозиториям GitHub своих клиентов и выполняет за них всю необходимую работу для запуска кода в облаке.

Причина и следствие

Внезапное отключение Railway от облака Google привело к полной остановке работы всего сервиса. В течение нескольких часов на его сайте висело сообщение о «расследовании масштабного сбоя в работе сервиса» (investigating a widespread service disruption).

gugl.jpg
Pawel Czerwinski / Unsplash
Крупные облачные сервисы часто не оправдывают доверие

В том же сообщении было сказано, что «пользователи могут сталкиваться с ошибками, сбоями при входе в систему и невозможностью доступа к панели управления».

Сбой в работе платформы в компании обнаружили примерно в 1:00 20 мая 2026 г. по Москве. Об этом The Register рассказал инженер по решениям компании Railway Анджело Сарачено (Angelo Saraceno). Он добавил, что все ресурсы компании, размещенные в облаке Google, по всей видимости, были удалены и просто перестали существовать.

При этом поначалу Google никак не прокомментировал случившееся. Лишь позже он сообщил, что заблокировал учетную запись Railway, но не уточнил, почему.

Нерасторопность убивает

С блокировкой своей учетной записи в Google Cloud компания Railway столкнулась впервые, однако этот сервис и раньше доставлял ей немало проблем. Например, в 2024 г. она решила перенести своей инфраструктуры из облака Google после того, как из-за него возникло «множество проблем, которые поставили под угрозу существование бизнеса» компании, пишет The Register.

В 2025 г. история повторилась. Новые неполадки в работе Google Cloud снова повлияли на стабильность работы сервисов Railway. Однако ни в 2024, ни в 2025 гг. компания так и не отказалась от услуг этого облака. Она по-прежнему зависит от него и размещает в нем, в числе прочего, свои базы данных

И пусть весь мир подождет

По информации издания, на Google Cloud компания Railway ежегодно тратит восьмизначную сумму в долларах. Иными словами, стороннее и глючащее и нестабильное облако обходится ей в десятки миллионов долларов в год.

Однако со стороны Google желания удержать столь крупного клиента не наблюдается. Анджело Сарачено сообщил изданию, что службе поддержки Google потребовался час, чтобы подключиться к работе по выяснению причин нынешнего инцидента.

«Мы в ярости и до сих пор пытаемся выяснить все подробности», – заявил он The Register.

Railway пока не удалось полностью восстановить работоспособность своих сервисов. Некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с различными сбоями в их работе.

Бежать некуда

Глобальный рынок облачных сервисов поделен между несколькими крупнейшими компаниями, американскими и китайскими. Согласно статистике Statista.com за I квартал 2026 г. (1 января – 31 марта), в топ-3 входили американские Amazon Web Services (доля 28%), Microsoft Azure (21%) и Google Cloud (14%).

За ними с большим отставанием следовали Oracle (США, 4%), Alibaba Cloud (КНР, 4%), Salesforce (США, 2%), а также китайские Huawei Cloud и Tencent Cloud, у которых тоже по 2% мирового рынка.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Крупнейшие игроки не очень хорошо относятся к своим клиентам. Например, в июне 2025 г. CNews писал, что Microsoft удалила без возможности восстановления файлы и документы своего пользователя, которые он копил 30 лет.

В августе 2025 г. похожий случай произошел и в AWS. Amazon Web Services удалил хранилище программиста с данными за 10 лет. Сделал он это без объяснения причины, а потом еще и тянул время прежде, чем признаться в этом пользователю. Восстановить данные нельзя.

У Google тоже есть опыт отключения услуг клиентов своего облака без причины. Как пишет The Register, в 2024 г. Google уничтожил всю арендованную облачную инфраструктуру, используемую австралийским пенсионным фондом UniSuper.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Российские лидеры в сфере информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Власти хотят ввести требования российскости к «железу» ЦОДов для ИИ

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290