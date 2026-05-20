Потому что может. Google без предупреждения отключил от своего облака гигантскую компанию и сломал ей весь бизнес

Облачный сервис Google Cloud приостановил обслуживание крупного клиента, чем нарушил его работу. Предупреждений об отключении не было, причины тоже никто не раскрыл. Google в топ-3 крупнейших игроков на мировом облачном рынке. Впереди него только Microsoft и Amazon, но они тоже весьма халатно относятся к своим клиентам.

А тебя мы отключим

Интернет-гигант Google отключил от своего облачного сервиса Google Cloud крупного клиента в лице компании Railway, чем спровоцировал масштабный сбой в ее работе. Как пишет The Register, он не стал тратить время на объяснение причин закрытия доступа, да и предупреждений о грядущем отключении от него тоже не поступало.

Railway – это американская облачная PaaS‑платформа (Platform as a Service). Она основана в 2020 г. и предоставляет своим клиентам онлайн-сервис автоматизированного развертывания кода. Railway подключается к репозиториям GitHub своих клиентов и выполняет за них всю необходимую работу для запуска кода в облаке.

Причина и следствие

Внезапное отключение Railway от облака Google привело к полной остановке работы всего сервиса. В течение нескольких часов на его сайте висело сообщение о «расследовании масштабного сбоя в работе сервиса» (investigating a widespread service disruption).

В том же сообщении было сказано, что «пользователи могут сталкиваться с ошибками, сбоями при входе в систему и невозможностью доступа к панели управления».

Сбой в работе платформы в компании обнаружили примерно в 1:00 20 мая 2026 г. по Москве. Об этом The Register рассказал инженер по решениям компании Railway Анджело Сарачено (Angelo Saraceno). Он добавил, что все ресурсы компании, размещенные в облаке Google, по всей видимости, были удалены и просто перестали существовать.

При этом поначалу Google никак не прокомментировал случившееся. Лишь позже он сообщил, что заблокировал учетную запись Railway, но не уточнил, почему.

Нерасторопность убивает

С блокировкой своей учетной записи в Google Cloud компания Railway столкнулась впервые, однако этот сервис и раньше доставлял ей немало проблем. Например, в 2024 г. она решила перенести своей инфраструктуры из облака Google после того, как из-за него возникло «множество проблем, которые поставили под угрозу существование бизнеса» компании, пишет The Register.

В 2025 г. история повторилась. Новые неполадки в работе Google Cloud снова повлияли на стабильность работы сервисов Railway. Однако ни в 2024, ни в 2025 гг. компания так и не отказалась от услуг этого облака. Она по-прежнему зависит от него и размещает в нем, в числе прочего, свои базы данных

И пусть весь мир подождет

По информации издания, на Google Cloud компания Railway ежегодно тратит восьмизначную сумму в долларах. Иными словами, стороннее и глючащее и нестабильное облако обходится ей в десятки миллионов долларов в год.

Однако со стороны Google желания удержать столь крупного клиента не наблюдается. Анджело Сарачено сообщил изданию, что службе поддержки Google потребовался час, чтобы подключиться к работе по выяснению причин нынешнего инцидента.

«Мы в ярости и до сих пор пытаемся выяснить все подробности», – заявил он The Register.

Railway пока не удалось полностью восстановить работоспособность своих сервисов. Некоторые пользователи все еще могут сталкиваться с различными сбоями в их работе.

Бежать некуда

Глобальный рынок облачных сервисов поделен между несколькими крупнейшими компаниями, американскими и китайскими. Согласно статистике Statista.com за I квартал 2026 г. (1 января – 31 марта), в топ-3 входили американские Amazon Web Services (доля 28%), Microsoft Azure (21%) и Google Cloud (14%).

За ними с большим отставанием следовали Oracle (США, 4%), Alibaba Cloud (КНР, 4%), Salesforce (США, 2%), а также китайские Huawei Cloud и Tencent Cloud, у которых тоже по 2% мирового рынка.

Крупнейшие игроки не очень хорошо относятся к своим клиентам. Например, в июне 2025 г. CNews писал, что Microsoft удалила без возможности восстановления файлы и документы своего пользователя, которые он копил 30 лет.

В августе 2025 г. похожий случай произошел и в AWS. Amazon Web Services удалил хранилище программиста с данными за 10 лет. Сделал он это без объяснения причины, а потом еще и тянул время прежде, чем признаться в этом пользователю. Восстановить данные нельзя.

У Google тоже есть опыт отключения услуг клиентов своего облака без причины. Как пишет The Register, в 2024 г. Google уничтожил всю арендованную облачную инфраструктуру, используемую австралийским пенсионным фондом UniSuper.