Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Новым замминистра цифрового развития может стать Эльдар Гайфутдинов, который сейчас работает замглавы ИТ-управления Администрации Президента. Его прочат на месте Сергея Кучушева. Еще одним новым замминистра может стать директор департамента экономики и финансов Светлана Карецкая.

Новые кандидаты на должности заместителей министра цифрового развития

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций могут появиться двое новых заместителей министра.

Как пишет РБК со ссылкой на свои источники, ими могут стать Эльдар Гайфутдинов и Светлана Карецкая.

Сейчас Гайфутдинов является замглавы Управления ИТ и связи Администрации Президента России (АП).

Карецкая работает директором департамента экономики и финансов Минцифры.

Пресс-служба Минцифры к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Кто может уйти из Минцифры

Ранее издание РБК сообщало о возможном уходе двух заместителей министра цифрового развития: Сергея Кучушева и Александра Шойтова.

Сергей Кучушев курирует в Минцифры департамент экономики и финансов (то есть Светлана Карецкая находится у него в подчинении), развития ИТ-отрасли и развития цифровых компетенций и финансов. Он пришел в Минцифры в конце 2023 г., до этого он работал в Ozon и «Яндекс».

Александр Шойтов курирует вопросы информационной безопасности, он пришел в министерство в 2021 г., до этого проходил воинскую службу. РБК также писало, что вместе с Шойтовым может уйти и врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Евгений Хасин.

До этого из министерства в аппарат Правительства ушла заместитель Хасина Айсалу Бадягина. Издание полагало, что сами функции кибербезопасности могут быть разделены между другими департаментами Минцифры, ФСБ и ФСТЭК (Федеральной службой технического и экспортного контроля).

Кроме того, издание писало, что департамент облачных сервисов Минцифры может быть с другим депортаментом - искусственного интеллекта и больших данных.

Их кураторами являются замминистра Евгений Филатов и Григорий Борисенко соответственно. Как следствие, после объединения двух департаментов может сократится еще одна из позиций заместителя министра. Рассматривается также возможность управления департамента развития цифровых компетенций и образования.

Всего число департаментов Минцифры может сократиться с 10 до восьми, а число департаментов с 19 до 16. При этом общий штат министерства может сократится на 15%.

Ранее еще один замминистра цифрового развития Андрей Заренин, курировавший микроэлектронику, ушел в зону СВО.

Кто еще входит в руководство Минцифры

Министром цифрового развития с 2020 г. является Максут Шадаев. Помимо вышеупомянутых лиц его заместителями являются Олег Качанов (курирует электронное правительство), Бела Черкесова (блок СМИ), Дмитрий Угнивенко (телекоммуникации) и Сергей Цветков (курирует департамент развития сервисов и клиентского опыта).

Игорь Королев

