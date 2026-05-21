Россияне в беде. Их iPhone массово блокируют, а разблокировка стоит как новенький iPad

Мошенники начали удаленно блокировать устройства Apple, принадлежащие россиянам, и требовать деньги за разблокировку. Сумма доходит до 500 евро – это цена базового iPad mini или обычного iPad в средней комплектации. Попасться на уловку очень легко – злоумышленники давят на самое больное, на невозможность установить нужное приложение или оплатить нужный сервис. У владельцев Android полный иммунитет ввиду особенностей ОС.

Кирпич с сенсорным экраном

Россияне, владеющие техникой Apple, столкнулись с новой опасностью. В России набирает популярность мошенническая схема по удаленной блокировке гаджетов Apple с последующим вымоганием денег за разблокировку, сообщили CNews представители сервиса Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

Сумма, которую злоумышленники требуют за разблокировку iPhone, iPad и других устройств Apple, может быть разной. С тех, кому повезло больше, они «попросят» 100 евро или около 8200 руб. по курсу ЦБ на 21 мая 2026 г. Верхний предел на момент выхода материала составлял 500 евро или чуть больше 41 тыс. руб., отмечают в DLBI.

Для сравнения, на американском сайте Apple можно купить новый планшет iPad mini на 128 ГБ за $499 или 35,4 тыс. руб. А обычный iPad на 256 ГБ обойдется в $449 (31,9 тыс. руб.). Также за $499 (с учетом студенческой скидки) можно приобрести новейший ноутбук MacBook Neo с накопителем на 256 ГБ.

Как работает схема

Мошенники эксплуатируют давнюю проблему, с которой сталкиваются все владельцы техники Apple – отсутствие в магазине App Store нужных приложений. Российское ПО часто пропадает из него по решению самой Apple, а доступ к иностранному для пользователей из России блокируют сами разработчики, поддерживая антироссийские санкции.

Другого магазина в экосистеме Apple пока нет, и российские компании придумали способ обхода этих ограничений – к примеру, банки временно подключают iPhone и iPad клиентов к отдельному профилю Apple ID, чтобы установить нужные приложения.

Мошенники поступают так же. Они размещают в интернете, в том числе в Telegram-каналах, предложения по установке популярных приложений, в том числе и тех, оплата которых стала невозможной после запрета пополнения Apple ID с лицевых счетов мобильных операторов. Как сообщал CNews, этот запрет был введен в начале апреля 2026 г.

Пользователи, желающие получить помощь с оплатой или установкой приложений, оставляют заявку, после чего с ними связываются мошенники (как правило, через Telegram) и предлагают войти в чужой Apple ID, в котором якобы имеются необходимые средства или нужное приложение уже оплачено.

Как только пользователь входит на своем гаджете под чужим Apple ID, устройство тут же блокируется и переводится в режим украденного или утерянного. Сделать с этим владелец гаджета своими силами ничего не может, и мошенники, зная это, начинают требовать с него деньги.

Сомнений быть не должно

Мошенники, проворачивающие такую схему, придумали, как подталкивать пользователей к использованию чужого Apple ID на своих устройствах. Эта часть относится к тем, кто уже почти ввел чужие данные, но чувствует сомнение.

Для таких пользователей у злоумышленников припасена специальная уловка. Как сообщили CNews в DLBI, им начинают угрожать блокировкой их гаджета в случае, если процесс входа в чужой Apple ID не будет завершен.

Важно отметить, что технически на самом начальном этапе потенциальных жертв никто не обманывает – как показала практика, установить отсутствующее в App Store приложение на iPhone или iPad при помощи чужого Apple ID действительно можно.

Это означает, что на новую схему обмана могут клюнуть не только пользователи с низким уровнем ИТ-грамотности, но и гораздо более технически подкованные.

Никто не поможет

Существует способ разблокировки устройства, переведенного в режим украденного или утерянного, и без перевода денег мошенникам. Для этого потребуется обратиться в техническую поддержку Apple, но на оперативное решение вопроса можно не надеяться.

«Если ваш телефон заблокируют через режим пропажи, даже в теории добиться разблокировки будет очень трудно. Потребуется предоставить техподдержке все документы, связанные с его покупкой, и ждать недели, а то и месяцы», – сообщил CNews основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян.

Здесь стоит отметить, что Apple ушла из России в марте 2022 г. Сейчас все ее устройства продаются в России «в серую». К тому же в апреле 2026 г. Apple сделала звонки в свою техподдержку платными для жителей всех регионов, кроме Москвы.

С Android не сработает

Новая мошенническая схема нацелена исключительно на владельцев устройств Apple и не затрагивает пользователей Android. Особенности этой системы таковы, что для нее существуют самые разные магазины приложений, и те программы, которых нет в Google Play, запросто можно найти, к примеру, в Xiaomi GetApps или в российском RuStore.

В крайнем случае дистрибутив нужной программы можно скачать с сайта разработчика в виде АРК-файла и установить ее вручную. Подключаться под чужим Google-аккаунтом для этого не потребуется.