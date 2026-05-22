Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

«М.Видео» пополнила ассортимент своего онлайн-магазина. Компания, известная как крупный продавец техники и электроники, отныне торгует жареными семечками. Купить их можно пока только в интернете – вопрос появления такого товара в офлайн-рознице «М.Видео» пока открыт. Ранее компания начала торговать куртками и кроссовками.

«М.Видео» отсыпет

Российский ритейлер «М.Видео», известный миллионам россиян своими магазинами с телевизорами, компьютерами и прочей техникой, отныне торгует жареными семечками. О столь радикальном обновлении ассортимента CNews сообщили представители «М.Видео».

Вместе с семенами подсолнечника компания «М.Видео» предложила своим покупателям конфеты и вяленые фрукты. В ритейлере сообщили, что эти товары можно приобрести на фирменном маркетплейсе «М.Видео».

Редакция CNews поинтересовалась у представителей отрасли, появятся ли семечки в ассортименте офлайн-магазинов «М.Видео», и ожидает ответа.

Поиграл в ПК - погрызи семян

«М.Видео» явно целится в максимально широкую аудиторию. На старте продаж покупателям доступны самые разные форматы упаковок жареных семечек подсолнечника. Они могут приобрести как 200-граммовые пакеты, так и более крупные 300-граммовые.

Дальше будет больше

Торговать едой крупный продавец компьютеров и смартфонов решил совсем недавно. Как сообщал CNews, в новый для себя сегмент рынка «М.Видео» вышел в конце апреля 2026 г., повторив путь «Почты России», чьи отделения теперь заполнены полками с тушенкой, макаронами и сладостями.

Первым продуктом питания, появившимся в каталоге «М.Видео», стал кофе. По всей видимости, останавливаться на этом напитке, семечках, конфетах и вяленых яблоках компания не собирается.

«Семечки могут стать отличным дополнением к просмотру фильма дома, а снеки и сухофрукты — удобным вариантом для дороги, поездок и прогулок. Мы видим интерес покупателей к таким сценариям и продолжим постепенно расширять категорию», – сказала CNews глава отдела «Товары и Зоопродукты» в «М.Видео» Екатерина Стригина.

KamranAydinov / Magmific Чем будет торговать ритейлер после семечек, пока неизвестно

При этом «М.Видео» продолжает ассоциировать себя в первую очередь с продавцом техники. Ритейлер называет себя «ведущей российской компанией в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой».

И поесть, и согреться

«М.Видео» существует с 1993 г., и до начала 2026 г. она концентрировалась на продаже именно техники – смартфонов, планшетов, ноутбуков, ПК, бытовой техники и пр. Трансформация компании в обычный маркетплейс началась в марте 2026 г., когда в ее ассортименте появились куртки, кроссовки, футболки и другие элементы одежды, а также различные аксессуары.

В апреле 2026 г. CNews писал о планах «М.Видео» по реализации товаров продавцов из Китая прямо на своем сайте. Еще несколько лет назад их можно было купить только на AliExpress – самом известном в мире китайском маркетплейсе.

Также «М.Видео» ассоциируется у большинства россиян именно с офлайн-форматом торговли. Магазины компании есть в большинстве крупных российских населенных пунктов. Однако весной 2026 г. появилась информация, что «М.Видео» до конца 2026 г. закроет несколько сотен своих магазинов – почти 400 по всей стране. Это примерно треть от всей розничной сети компании.

Кто за этим стоит

Преобразование «М.Видео» в аналог Wildberries началось с прихода в августе 2025 г. в компанию Владислава Бакальчука – бывшего мужа самой богатой женщины России Татьяны Ким и экс-совладельца Wildberries.

Бакальчук был назначен на пост главного исполнительного директора «М.Видео». В его обязанности вошла цифровая трансформация розничной сети, которая годами ориентировалась на офлайн-продажи. Важно подчеркнуть, что поначалу в «М.Видео» скрывали его должность.

В середине марта 2026 г. Бакальчук стал генеральным директором «М.Видео». Куртки и кроссовки появились в ассортименте «М.Видео» спустя пару дней после его назначения на пост СЕО.