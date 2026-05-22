Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Российские власти перенесли введение платы за зарубежный трафик свыше 15 ГБ в месяц для пользователей мобильного интернета, сообщают источники РБК на телеком-рынке. По словам одного из них, этим вопросом займутся после выборов в Государственную Думу, которые состоятся 18-20 сентября 2026 г. Два других собеседника издания утверждают, что обкатка механизма начнется уже ближе к осени.

Перенос сроков

Российские власти отложили введение доплаты за VPN-трафик — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России оказалось не готово, пишет РБК.

В конце марта 2026 г. глава Минцифры России Максут Шадаев обратился к сотовым операторам с предложением ввести дополнительную плату за использование международного трафика сверх 15 ГБ в месяц в рамках мер по борьбе с VPN-сервисами. Такое решение объясняется тем, что трафик VPN-сервисов для операторов идентифицируется как зарубежный. 16 апреля 2026 г. около 20 телекоммуникационных компаний подписали мораторий на расширение зарубежных каналов связи, как писал CNews. В тот же период крупные российские интернет-сервисы начали ограничивать доступ к своим платформам для пользователей, подключенных через VPN.

Срок введения дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 ГБ в месяц на мобильных сетях перенесут, об этом РБК рассказали три источника на телеком-рынке. Два собеседника РБК утверждают, что обсуждается перенос сроков на период «ближе к осени», еще один — «на время после выборов в Госдуму».

Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 г. Голосование будет проводиться в течение трех дней с возможностью использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Мы понимаем, что выборы пройдут в непростых условиях, а наши оппоненты, так их назовем, а точнее сказать, противники, прежде всего внешние, будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества», — заявил Президент России Владимир Путин в апреле 2026 г.

Методы блокировки

Однако остается ряд существенных вопросов, связанных с определением и детектированием международного трафика. В частности, неясно, следует ли считать зарубежным трафик Google, обслуживаемый с российских серверов, как именно корректировать условия корпоративных тарифов, а также как тарифицировать трафик иностранных компаний, подключенных к зарубежному узлу российского оператора связи. Для корректной классификации трафика как международного недостаточно опираться исключительно на официальные списки российских IP-адресов. Необходимо учитывать геолокацию, принадлежность к российским операторам и использование локальных серверов доставки контента (CDN). Аналитики прогнозируют значительное количество спорных ситуаций, в которых участники рынка будут по-разному трактовать понятие «зарубежного трафика».

По словам заместителя генерального директора по инфраструктуре «УльтимаТек» Павла Приедитиса, чтобы классифицировать трафик как зарубежный, можно опираться на официальные списки российских IP-адресов, а также дополнительно обращать внимание на геолокацию, принадлежность к российским операторам, использование местных серверов доставки контента (CDN). Но будут и спорные ситуации, когда пользователи используют прокси-сервисы в мессенджерах, корпоративные VPN, сайты с доменами .com, которые работают через российские серверы. «Без единой методики такие ситуации будут трактоваться по‑разному», — отметил Приедитис.

Предупреждение для абонентов

Согласно российскому законодательству, телекоммуникационные компании должны информировать абонентов об изменениях в тарифах за 10 дней до их запуска. По состоянию на 22 мая 2026 г. большая четверка мобильных операторов («МТС», «Билайн», «Мегафон» и «T2») подобные уведомления не опубликовала, что косвенно подтверждает сдвиг сроков запуска этой меры по борьбе с VPN.

По информации РБК, до сих пор крупнейшие операторы предоставляли безлимитный трафик на ряд зарубежных ресурсов, например YouTube, социальные сети и т.п. В мае 2026 г., например, «Мегафон» на своем сайте предупреждает клиентов, что при включенном VPN эта опция не действует, трафик расходуется из общего пакета интернета по тарифу. «Т2 Мобайл», у которого была услуга «Технический безлимит», которая позволяла абонентам не расходовать пакет трафика при использовании VPN, закрыл ее для подключения новых пользователей. Для тех, кто уже подключен, она работает под новым названием — «Технический пакет».

Рост скачиваний VPN

На фоне борьбы с использованием VPN-сервисов количество скачиваний VPN-приложений в России из топ-5 сервисов магазина Google Play по состоянию на апрель 2026 г. выросло в 14 раз год к году до 9,2 млн загрузок, всего зафиксировано 35,7 млн скачиваний.