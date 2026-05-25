Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Apple удалила из российского App Store 1213 приложений в 2025 г. Россия стала мировым лидером по числу удалений приложений по требованиям государственных органов. После России наибольшее число удалений зафиксировано во Вьетнаме, Китае, Южной Корее и Индии.

Исполнение требований

Apple раскрыла резкий рост удалений приложений из российского App Store по требованиям властей, следует из ежегодного отчета компании о прозрачности работы магазина приложений.

Согласно отчету компании Apple, в 2025 г. по запросам государственных органов и регуляторов из российского сегмента App Store было удалено 1213 мобильных приложений. Это составляет более половины всех удалений приложений по государственным требованиям в мире и примерно в семь раз превышает показатель 2024 г.

Например, в 2024 г. таких удалений в России было 171, то есть за год рост составил 609%. В 2023 г. таких удалений было всего лишь 12, а в 2022 г. только семь.

Важно отметить, что речь идет не об удалении приложений по всему миру, а исключительно из российского сегмента App Store. Приложения были удалены в рамках требованиий законодательства стран, в которых представлен App Store. В компании сообщили BBC, что удаляют приложения только по требованию властей страны.

Вслед за Россией больше всего приложений было удалено во Вьетнаме — 335, в континентальном Китае — 196, Южной Корее — 108 и Индии — 54.

Удаление контента

Журналисты «Код Дурова» проверили детализированный отчет Apple и выяснили, что все 1213 удалений приложений из российского сегмента App Store по запросам государственных органов и регуляторов были связаны с запросами Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Два приложения удалили по норме закона о Центробанке России, связанной с нелегальной финансовой деятельностью, еще одно — по отдельному решению суда. Остальные — по статье 15.1 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации», описывающей ведение единого реестра запрещенных ресурсов.

Одно удаление — по решению Московского областного суда №33-4/2018. В январе 2026 г. Хамовнический районный суд Москвы обязал Роскомнадзор ограничить доступ к сервису для iOS, позволяющему изменять голос абонента при телефонных звонках. Речь шла о требовании ограничить приложения в App Store и на сайте Apple.

Одно удаление — по статье 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Два удаления — по статье 6.2 закона «О Центробанке России».

1209 удалений — по статье 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Компания Apple не раскрывает, какие именно приложения она удалила. Как предполагают «Важные истории», прежде всего речь идет о virtual private network (VPN)-сервисах, как писал CNews. Косвенно это подтверждается данными Google, которая в 2025 г. получила 801 требование Роскомнадзора об удалении сервисов для обхода блокировок.

Борьба с VPN

Российские онлайн-сервисы ограничивают доступ пользователей с включенными оверлейными сетями из соображений безопасности. Также, по мнению российских властей, большинство VPN не гарантируют защиту конфиденциальной информации и нередко используются злоумышленниками для перехвата трафика и данных.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России напомнили CNews, что если пользователь не использует VPN, но все равно видит соответствующее предупреждение на сайтах или в мобильных приложениях, ему необходимо обратиться в службу поддержки этих ИТ-ресурсов для поиска решений специалистами технической поддержки ИТ-платформ.

По информации CNews, на фоне борьбы с использованием VPN-сервисов количество скачиваний VPN-приложений в России из топ-5 сервисов магазина Google Play по состоянию на апрель 2026 г. выросло в 14 раз год к году до 9,2 млн загрузок, всего зафиксировано 35,7 млн скачиваний.

Антон Денисенко

