CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Россиян начнут приучать к ИИ со школьной скамьи: углубленное преподавание стартует с нового учебного года

В школьную программу с сентября 2026 г. будет добавлен углубленный уровень изучения информатики по профилю «Искусственный интеллект». Представители отрасли считают, что детей нужно учить работе с данными, формированию контекста для ИИ-моделей и основам prompt engineering.

Изменения в школьной программе

Уже с 1 сентября 2026 г. в программе российских школ появится профиль «Искусственный интеллект» (ИИ) в рамках уроков информатики углубленного уровня, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

В мае 2026 г. обновить образовательные стандарты с учетом развития ИИ Правительству поручил Президент России Владимир Путин. Такая задача еще в конце 2025 г. вошла в перечень его поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики.

Проблема с учебниками и преподавателями

Если принять во внимание, что скорость развития технологий ИИ в последние годы увеличивается, задача разработки программ и учебных пособий по ИИ для школы становится практически невыполнимой, считает директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов.

Рядовой учитель информатики, обученный преподаванию базовых понятий в ИТ, просто физически не способен успевать за трендами, которые ежемесячно меняют ландшафт ИТ-отрасли, полагает ведущий инженер-аналитик аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Максим Федосенко.

komp_klass700.jpg
freepik/standret
В России планируют обучать школьников работе с ИИ

Работать над программами и учебниками должны бизнес, государство и университеты, по мнению Кузнецова: компании предоставят знания об актуальном состоянии и возможностях ИИ, университеты наполнят учебные материалы необходимыми фундаментальными знаниями, а государство обеспечит методологическую составляющую.

Руководитель комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт» Анастасия Горелова уверена, что обучить работе с ИИ нужно в первую очередь учителей: «К сожалению, сейчас многие школьники знают про ИИ гораздо больше своих преподавателей».

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Кадровый вопрос назвал одним из наиболее серьезных вызовов для внедрения учебных ИИ-программ ресурсный директор компании «Девелоника» FabricaONE.AI Олег Вылегжанин, так как педагогов, которые одновременно хорошо понимают современные технологии ИИ и умеют преподавать их школьникам с учетом возраста и уровня подготовки, пока немного.

«На первом этапе мы рискуем столкнуться с нелегкой адаптацией школьных учителей к преподаванию сложнейшей дисциплины ИИ из-за недостаточного понимания ими реальной механики работы алгоритмов и моделей принятия решений, а также из-за специфики области школьного образования и преподавания», — согласен Федосенко.

Что должны знать школьники про ИИ

В школьный курс, посвященный ИИ, должно быть включено обучение работе с данными, построению правильного контекста для моделей (context engineering), оценке качества ответов моделей, а также введение в ML и LLM (языковые модели), prompt engineering (создание промптов) и этика ИИ, перечислил «Ведомостям» Всеволод Шадрин из Naumen.

Цифровую гигиену, этику работы с данными, концепцию нулевого доверия и критического мышления к сгенерированным ответам и риски, в том числе правовые, передачи чувствительной информации в публичные LLM-модели, добавил Федосенко.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти Нидерландов конфисковали 800 серверов у компании с предположительно российскими корнями

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Россиян не оставят без наличных. Банкоматы по всей стране научатся работать без интернета

Доля селлеров с продажами на Wildberries упала до 14% за год. Остальные просто демонстрируют товар

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290