Россиян начнут приучать к ИИ со школьной скамьи: углубленное преподавание стартует с нового учебного года

В школьную программу с сентября 2026 г. будет добавлен углубленный уровень изучения информатики по профилю «Искусственный интеллект». Представители отрасли считают, что детей нужно учить работе с данными, формированию контекста для ИИ-моделей и основам prompt engineering.



Изменения в школьной программе

Уже с 1 сентября 2026 г. в программе российских школ появится профиль «Искусственный интеллект» (ИИ) в рамках уроков информатики углубленного уровня, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.

В мае 2026 г. обновить образовательные стандарты с учетом развития ИИ Правительству поручил Президент России Владимир Путин. Такая задача еще в конце 2025 г. вошла в перечень его поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики.

Проблема с учебниками и преподавателями

Если принять во внимание, что скорость развития технологий ИИ в последние годы увеличивается, задача разработки программ и учебных пособий по ИИ для школы становится практически невыполнимой, считает директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов.

Рядовой учитель информатики, обученный преподаванию базовых понятий в ИТ, просто физически не способен успевать за трендами, которые ежемесячно меняют ландшафт ИТ-отрасли, полагает ведущий инженер-аналитик аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» Максим Федосенко.

Работать над программами и учебниками должны бизнес, государство и университеты, по мнению Кузнецова: компании предоставят знания об актуальном состоянии и возможностях ИИ, университеты наполнят учебные материалы необходимыми фундаментальными знаниями, а государство обеспечит методологическую составляющую.

Руководитель комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт» Анастасия Горелова уверена, что обучить работе с ИИ нужно в первую очередь учителей: «К сожалению, сейчас многие школьники знают про ИИ гораздо больше своих преподавателей».

Кадровый вопрос назвал одним из наиболее серьезных вызовов для внедрения учебных ИИ-программ ресурсный директор компании «Девелоника» FabricaONE.AI Олег Вылегжанин, так как педагогов, которые одновременно хорошо понимают современные технологии ИИ и умеют преподавать их школьникам с учетом возраста и уровня подготовки, пока немного.

«На первом этапе мы рискуем столкнуться с нелегкой адаптацией школьных учителей к преподаванию сложнейшей дисциплины ИИ из-за недостаточного понимания ими реальной механики работы алгоритмов и моделей принятия решений, а также из-за специфики области школьного образования и преподавания», — согласен Федосенко.

Что должны знать школьники про ИИ

В школьный курс, посвященный ИИ, должно быть включено обучение работе с данными, построению правильного контекста для моделей (context engineering), оценке качества ответов моделей, а также введение в ML и LLM (языковые модели), prompt engineering (создание промптов) и этика ИИ, перечислил «Ведомостям» Всеволод Шадрин из Naumen.

Цифровую гигиену, этику работы с данными, концепцию нулевого доверия и критического мышления к сгенерированным ответам и риски, в том числе правовые, передачи чувствительной информации в публичные LLM-модели, добавил Федосенко.