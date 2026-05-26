CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Техника Искусственный интеллект axenix
|

«Яндекс» хоронит веб-студии. Создана российская ИИ-платформа, которая делает сайты по описанию

«Яндекс» расширяет линейку своих ИИ-продуктов. Новый сервис будет создавать сайты и приложения по описанию пользователя. Правда, для полноценного продукта может потребоваться доработка профессионального разработчика.

Новый ИИ-сервис «Яндекса»

«Яндекс» планирует в июне 2026 г. запустить новый сервис VibeCraft, который позволит пользователям без навыков программирования создавать сайты и веб-приложения, сообщили CNews в «Яндексе».

Разрабатывать проект будет ИИ-ассистент, которому нужно описать идею. Сервис создает продукт под конкретную задачу, а не подбирает подходящий шаблон, отметили представители «Яндекса».

«Миллионы людей хотят запустить свой проект или сервис, но сталкиваются с барьером: нет времени, бюджета, команды разработки или технических знаний. При этом, например, представить современный бизнес или даже хобби-проект без присутствия в интернете — невозможно. Наша цель — убрать этот барьер. Сайт или приложение должны создаваться так же просто, как написать сообщение», — сказал технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.

Функциональность VibeСraft

VibeСraft позиционируется как альтернатива и классическим конструкторам сайтов и заказной разработке, которая стоит значительно дороже и занимает больше времени. В «Яндексе» обещают возможность создавать всего за несколько часов не только сайты, но еще и CRM-системы, трекинг-системы, опросы, онлайн-игры и другие веб-приложения.

yandeks_700.jpg
Photogenica - evgris
«Яндекс» готовит к запуску новый ИИ-сервис для быстрого создания сайтов без навыков программирования

Можно будет, например, минимизировать затраты на презентацию идеи ИТ-проекта инвесторам или быстро собирать прототип продукта. Для полноценного решения может потребоваться доработка. Код каждого проекта будет доступен в репозитории SourceCraft, чтобы при необходимости передать его профессиональному разработчику.

«Яндекс» не первый, кто создал подобный сервис. Так, весной 2025 г. CNews писал о том, что «Точка» запустила генератор сайтов на базе ИИ. Дополнительно он предлагает генерацию айдентики: логотип в разных стилях, слоган и название на русском и английском языках. У банка есть также «Точка Стор» — сервис для создания интернет-магазинов с оплатой и доставкой.

Один из самых сильных примеров сейчас — Google Design, последняя версия которого показывает очень высокий уровень генерации интерфейсов и приложений, рассказал Forbes CEO Napoleon IT и сооснователь AI Talent Hub Павел Подкорытов.

Новый этап индустрии разработки

Уход от концепции, когда нейросети просто пишут отдельные фрагменты кода по запросу, к так называемым агентским обвязкам, способным выдавать готовый конечный продукт по текстовому описанию, основатель и глобальный CEO AdTech-экосистемы Hybrid Дмитрий Чеклов назвал новым этапом индустрии разработки.

Все же для эффективной работы с агентами нужно уметь писать промпты и задавать вопросы, иначе результат остается слабым — и по функциональности, и по визуалу, добавил основатель и генеральный директор сервиса электронного страхования Polis.online Андрей Креер.

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями
Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями Цифровизация

«На первый план выйдет не сам факт наличия сайта, а его способность отличаться, объяснять, что это за компания, какие услуги или товары она продает, и почему клиент должен выбрать именно ее», — уточнил основатель сервиса автоматизации маркетинга «МаркетологТЕХ» Кирилл Степаненко.

Получить трафик и пользователей — основная проблема, полагает Подкорытов: «И здесь у "Яндекса" есть серьезное преимущество как у крупнейшего поискового и рекламного игрока в России. Именно сочетание ИИ-конструктора с инфраструктурой привлечения трафика может сделать такой продукт по-настоящему востребованным».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

Миллионы ПК в России под угрозой: в массовых чипах AMD нашли уязвимость для слежки

Власти Нидерландов конфисковали 800 серверов у компании с предположительно российскими корнями

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Россиян начнут приучать к ИИ со школьной скамьи: углубленное преподавание стартует с нового учебного года

Apple удалила больше 1200 приложений за год по требованию российских властей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290