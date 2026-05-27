Глава и сооснователь Dropbox ушел в отставку после 19 лет в должности. Его обвинили в захвате власти

Спустя 19 лет в должности в отставку уйдет глава и сооснователь сервиса Dropbox, одного из пионеров облачного хранения данных. Сервис с трудом выдерживает конкуренцию с ИТ-гигантами вроде Google и Microsoft, что негативно отражается на его финансовых и операционных результатах, которые нельзя назвать выдающимися. К смещению CEO и ликвидации системы, которая позволяет ему единолично определять вектор развития Dropbox, давно уже призывал миноритарный инвестор.

Сооснователь облачного сервиса Dropbox Дрю Хьюстон (Drew Houston) покинет пост генерального директора (CEO), на котором топ-менеджер и предприниматель пребывал последние 19 лет.

По сообщению Reuters, на протяжении переходного периода руководить Dropbox совместно с Хьюстоном будет Ашраф Алькарми (Ashraf Alkarmi) в должности второго гендиректора. Последний в конечном итоге возглавит компанию единолично. Хьюстон же станет председателем совета директоров Dropbox с исполнительными полномочиями.

До повышения Алькарми занимал должность генерального менеджера и нес ответственность за развитие всех основных продуктов Dropbox, включая сервисы обмена файлами, цифровой подписи Sign, а также цифрового документооборота и аналитики данных DocSend. В прошлом он также занимал ведущие позиции в технологических компаниях, таких как Amazon и Vimeo.

Кроме того, Dropbox анонсировал пополнение руководящего состава за счет Майка Торреса (Mike Torres), который займет должность директора по продукту (CPO), начиная с 7 июля 2026 г. Ранее он работал в Amazon и Google, где отвечал за значимые продукты, нацеленные на потребительский рынок, в частности, браузер Google Chrome и портативные устройства Kindle.

Со сменой гендиректора, вероятно, изменятся и приоритеты в развитии Dropbox, во всяком случае, на это намекает новоиспеченный второй CEO компании.

«Искусственный интеллект меняет представление о возможностях, и наши клиенты увидят совершенно другой Dropbox – более быстрый, умный и созданный с учетом их реальных потребностей», – приводит слова Алькарми Reuters.

На фоне анонса Dropbox о перестановках в руководстве акции компании упали почти на 2%.

Давление со стороны инвестора-активиста

В последние годы Dropbox испытывает сложности с адаптацией к новым условиям рынка и давлением со стороны ИТ-гигантов вроде Microsoft и Google. Последние успешно продвигают сервисы облачного хранения в рамках пакетных предложений и имеют возможность диктовать рынку своих условия. Dropbox такой возможностью не располагает.

Пытаясь угнаться за трендами, Dropbox пытается внедрять инструменты искусственного интеллекта в свои сервисы. Так, к примеру, сейчас компания развивает Dropbox Dash – ИИ-помощник для поиска информации через единую поисковую строку во всех подключенных к нему приложения. Dash интегрируется, к примеру, со Slack, Microsoft 365, Google Workspace и Jira.

Ответственность за адаптацию бизнеса Dropbox к новым реалиям и относительно слабые финансовые показатели отдельные критики возлагают непосредственно на Дрю Хьюстона. Так, хедж-фонд Half Moon Capital, владеющий миноритарной долей в Dropbox, ранее указывал на проблемы в подходе к ценообразованию, выбранном руководством компании и отсутствием у акционеров возможности на него повлиять.

Проблема, по мнению инвестора, заключается в том, что Хьюстон имеет возможность единолично принимать управленческие решения за счет двухклассовой системы акций, принятой в Dropbox. По данным Reuters, в его распоряжении находится 77% голосующих ценных бумаг, среди которых акции класса B, дающие в 10 раз больше голосов, чем обыкновенные акции класса A.

Поэтому в марте 2025 г. Half Moon Capital призвала к ликвидации этой системы. На нынешний анонс о снятии Хьюстоном с себя полномочий в хедж-фонде отреагировали позитивно.

Данный шаг дает Dropbox возможность «изменить приоритеты развития на этом быстро развивающемся рынке хранения данных в облаке», отметил сказал Брэндон Карновале (Brandon Carnovale), представляющий Half Moon Capital.

В августе 2023 г. Dropbox пошел на непопулярные меры, ограничив 15 ТБ размер «безлимитного» хранилища данных, доступного пользователям платного тарифного плана Advanced.

Финансовые и операционные результаты

По итогам I квартала 2026 г. Dropbox продемонстрировал устойчивые финансовые показатели, которые превзошли ожидания аналитиков. Согласно финансовому отчету, опубликованному компанией, ее выручка выросла на 0,8% к аналогичному периоду 2025 г. до $629,5 млн.

Показатель валовой рентабельности по GAAP уменьшился до 79,7% с 81,3%. Чистая прибыль по GAAP компании в отчетном периоде составила $114,5 млн, тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне $150,3 млн. Прибыль на одну обыкновенную акцию составила $0,76, что выше прогнозов рынка на $0,03-0,06.

Численность платящих пользователей сервисов Dropbox в I квартале 2026 г. сократилась до 18,09 млн с 18,16 млн человек в I квартале 2025 г. Зато увеличился средний доход (ARPU) на одного такого пользователя: со $139,26 в I квартале 2025 г. до $141,18 по итогам января-марта 2026 г.

Котировки акций компании с начала 2026 г. упали более чем на 4%.

В конце октября 2024 г. Dropbox объявил о сокращении штата на 20%. По его итогам работу потеряли 528 человек. Необходимость меры Хьюстон тогда объяснил оптимизацией затрат и упрощением структуры команды.

Дмитрий Степанов

