Нужно больше спама. Mail.ru встроила рекламу прямо в список писем и требует денег за ее отключение

В мобильном приложении Mail.ru стало больше рекламы. Теперь объявления показываются прямо в списке писем, притом даже в папке со спамом. Можно случайно промахнуться и кликнуть по рекламе вместо нужного письма. Отключить ее можно только за деньги.

Мимикрия рекламы

Российский почтовый сервис Mail, до августа 2024 г. называвшийся Mail.ru, начал показывать своим пользователям еще больше рекламы. Он сообщил CNews, что встроил в свое фирменное мобильное приложение объявления, которые показываются прямо в списке писем, между двумя соседними письмами.

В этом тексте сервис Mail для удобства восприятия его читателями будет именоваться Mail.ru.

Отличить рекламу от реального письма при быстром пролистывании непросто, что повышает вероятность кликнуть по объявлению. «Объявления размещаются в списке писем и визуально адаптируются под интерфейс супераппа, чтобы пользователи могли увидеть актуальные предложения, не отвлекаясь от основного контента», – заявили CNews представители Mail.ru.

Напомним, сервис принадлежит холдингу VK, который до октября 2021 г. был известен под названием Mail.ru Group.

Спам, встроенный в спам

Редакция CNews убедилась, что реклама между письмами отображается даже в относительно старых версиях приложения Mail.ru. Дошло до того, что она отображается в папке с нежелательными письмами, тем самым увеличивая количество спама.

К моменту выхода материала нововведение пока не докатилось до веб-версии сервиса, по крайней мере, для настольных браузеров. CNews выяснил, что в ней реклама реализована в виде двух горизонтальных баннеров над списком писем (в том числе и папке со спамом), и в двух вертикальных справа от него.

Эта реклама обновляется автоматически примерно раз в минуту, даже если пользователь ничего не делает на странице.

Дайте денег, пожалуйста

Избавиться от рекламы в приложении Mail.ru по щелчку пальцев не получится. Крестик в верхнем левом углу у таких объявлений есть, но он выводит на экран сообщение, что отключение рекламы стоит денег.

Чтобы перестать видеть спам, потребуется заплатить Mail.ru как минимум 199 руб., притом это не единоразовая оплата, а стоимость подписки всего на месяц по самому базовому тарифу. Если оплатить его сразу на год, то ежемесячный платеж уменьшится до 54 руб.

Покупка подписки Mail.ru избавит от рекламы и в веб-версии сервиса. Но десятки миллионов россиян осведомлены о других способах ее искоренения, которые, впрочем, не подействуют на почтовый клиент Mail.ru.

Веб-версия Mail.ru тоже нашпигована баннерами

Еще один метод – это использование сторонних почтовых клиентов, например, платный The Bat (единоразовая покупка лицензии) и бесплатный Mozilla Thunderbird, в которых нет рекламы. Однако здесь Mail.ru сыграл на опережение.

Как сообщал CNews, в феврале 2026 г. Mail.ru запретил пользоваться сторонними почтовыми клиентами на бесплатной основе. Эта опция осталась только в платной подписке. Представители VK уверяли, что это был эксперимент, затронувший всего 1% пользователей, но сотрудник CNews проверил все свои ящики в этом сервисе, созданные за последние 20 лет, и почти в каждом из них пользование сторонним клиентом стало платным, притом без предварительного уведомления.

А как у конкурентов

Единственным сопоставимым по размерам российским соперником Mail.ru на рынке сервисов электронной почты к концу мая 2026 г. был «Яндекс». У него тоже есть фирменное мобильное приложение, и в нем тоже есть реклама, однако к моменту выхода материала она показывалась только над списком писем, но не между ними.

В веб-версии баннеры расположены как у Mail.ru и в том же количестве – по два сверху и справа от списка писем.

Отключение рекламы в почте «Яндекса» тоже платное. К концу мая 2026 г. стоимость подписки начиналась от 319 руб. при оплате за один месяц.