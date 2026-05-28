«Яндекс» монополизирует крайне важный для россиян рынок. Готовится поглощение гигантского конкурента

«Яндекс» собирается купить сервис бронирования отелей и квартир «Островок». У «Яндекс» есть аналогичный сервис «Путешествия», то есть он хочет купить своего прямого конкурента и тем самым значительно увеличить собственную долю рынка. У россиян подобные сервисы весьма востребованы на фоне развития внутреннего туризма.

Минус один конкурент

Российский интернет-гигант «Яндекс» хочет прибрать к рукам сервис бронирования квартир и отелей «Островок», пишет «Коммерсант». Это один из старейших российских сервисов подобного рода – он был основан в 2010 г.

«Островок» в настоящее время является для «Яндекса» прямым и довольно серьезным конкурентом. У интернет-гиганта есть собственный сервис «Путешествия» с аналогичными функциями, появившийся в 2015 г.

По информации издания, сумма сделки может составить 15-20 млрд руб. К покупке «Островка» присматривались и другие сервисы, позволяющие бронировать квартиры и отели во время путешествий – «Авито» и «Суточно.ру». Однако к концу мая 2026 г. они выбыли из числа претендентов, утверждает «Коммерсант».

© evgris / Фотобанк Фотодженика
«Яндекс» на пороге покупки «Островка»

«Яндекс» и «Островок» отказались комментировать информацию о потенциальной сделке.

То ли российский, то ли нет

За сервисом «Островок» стоят два основателя – предприниматели Кирилл Махаринский и Сергей Фаге. Последний в сентябре 2021 г. был арестован за попытку контрабанды запрещенных веществ. Как сообщал CNews, ему светило 20 лет тюремного заключения.

К лету 2026 г. «Островок» хоть и имел российские корни, но являлся американским сервисом. Им владеет компания Emerging Travel Group (ETG), зарегистрированная в США.

Также у «Островка» есть несколько зарегистрированных в России юридических лиц, но и они на деле не являются отечественными. Каждая из этих фирм подконтрольна компании Maletto Investments Ltd, которая зарегистрирована в ОАЭ, следует из статистики сервиса «Контур.Фокус».

Все хотят, никто не может

«Островок» оказался весьма желанным активом для многих других российских сервисов бронирования квартир и отелей. Впервые о планах по его продаже стало известно в конце 2025 г. – об этом писали «Известия», и тогда же выяснилось, что купить его готовы почти все основные участники российского рынка бронирований.

Между тем, по прошествии полугода с того момента «Островок» так и не сменил собственника. Доподлинно неизвестно, ведутся ли переговоры с потенциальными покупателями, помимо «Яндекса», и на какой они стадии, но, судя по всему, стороны пока не могут прийти к соглашению относительно сумму сделки.

Неназванный источник «Коммерсанта» утверждает, что нынешние владельцы рассчитывали продать «Островок» за 27 млрд руб., однако столкнулись с реальностью, выраженной в укреплении рубля и нежелании претендентов на покупку выкладывать такую сумму.

Подводные камни

По словам источников издания, переговоры с «Яндексом» сейчас идут именно вокруг итоговой стоимости. «Яндекс» потратить на «Островок» не более 15 млрд руб., и это выше рыночной стоимости сервиса утверждают они.

В частности, инвестиционный директор BGP Capital Юрий Левицкий полагает, что цена «Островка» не превышает 9-12 млрд руб. Он отмечает, что рентабельность сервиса сейчас отрицательная, в том числе на фоне общего спада на рынке туризма.

При этом даже в случае удачных переговоров «Яндекс» или другой претендент получит далеко не все активы «Островка». В его собственность перейдут лишь бренд и контракты с отельерами, тогда как контроль над программной составляющей оставит за собой нынешний владелец – американская Emerging Travel Group.

Как пишет «Коммерсант», программную часть сервиса Emerging Travel Group намерена использовать в других своих активах. Компания развивает сервисы бронирования в других странах, ориентируясь в первую очередь на B2B-сегмент.

Что на самом деле задумал «Яндекс»

Такое условие – это одна из причин, почему основным претендентом на покупку стал именно «Яндекс», утверждает собеседник издания. По его словам, интернет-гиганту программная часть сервиса не нужна ввиду того, что у него есть свои аналогичные разработки.

«Яндекс» готов пойти на такие условия, поскольку стремится поглотить «ближайшего конкурента», утверждает собеседник «Коммерсанта». Это позволит ему увеличить свою долю, притом существенно.

Российские ПАКи нового поколения

«Островок» – очень крупный игрок на российском рынке бронирования. Его доля к началу мая 2026 г. составляла около 24,8% (статистика Travelline).

У «Яндекса» доля рынка ощутимо больше, 34,9%, но есть нюанс. Это суммарный показатель двух сервисов – «Яндекс Путешествий» и Acace.ru, подконтрольного «Яндексу».

Юрий Данилевский, старший консультант компании «Адизес Бизнес Консалтинг» (экс-российский офис Adizes Institute), сообщил CNews: «Пока нет уверенности, что выход двух конкурентов из переговоров приведет к сделке: предстоит, как минимум, получить одобрение ФАС. Но если сделка состоится, мы увидим, что Emerging Travel Group выворачивает классическую схему: оставить себе программную платформу, продать локальный бренд. Конечно же, с гипотетической покупкой «Островка» «Яндекс» получает готовую клиентскую базу и отельную сеть, но без технологической начинки – покупка ради интеграции в экосистему, а не ради продукта».

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Зачем же тогда нужна такая покупка? «Яндекс» закрывает дыру в сегменте путешествий, где у него нет сильного игрока после ухода западных платформ. «Островок» – это узнаваемость и контракты, которые можно быстро влить в «Яндекс Путешествия». Emerging Travel Group при этом избавляется от российского рынка, сохраняя технологию для B2B-продаж в других странах: платформа остается глобальной. «Авито» и «Суточно.ру» вышли из торгов, потому что для них это была бы горизонтальная интеграция без синергии – они не могут монетизировать бренд так же быстро, как экосистемный игрок вроде Яндекса», – добавил Юрий Данилевский.

«На уровне всего российского рынка это, увы, симптоматичная ситуация: экосистемы скупают все, что имеет аудиторию и контракты, даже если технология остаётся за бортом. Отельеры получают нового посредника с большим трафиком, но меньшей гибкостью – «Яндекс» будет диктовать условия жестче, чем независимый агрегатор», – подытожил Юрий Данилевский.

Геннадий Ефремов

