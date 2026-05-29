В России создана база данных с цифровыми профилями мигрантов. Силовики получили ее в единоличное пользование

МВД России разработало сервис – базу с цифровыми профилями иностранцев и мигрантов. По требованию Владимира Путина этот сервис обязан заработать не позднее 30 июня 2026 г. Заявлений о запуске сервиса пока не было, только о его создании, так что у МВД остается всего месяц на пусконаладку. Оператором сервиса тоже является МВД.

Всех посчитают

В России появился электронный сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина». Как пишет ТАСС, за ним стоит российское Министерство внутренних дел.

О создании нового сервиса заявил лично первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Алексей Егоров. При этом ведомство дотянуло с его разработкой почти до самого дедлайна (30 июня 2026 г.), установленного Президентом России Владимиром Путиным.

На разработку ресурса у МВД был почти год. 9 июля 2025 г. глава государства подписал указ № 467 «О государственном информационном ресурсе "Цифровой профиль иностранного гражданина"». Согласно тексту документа, в этом сервисе должна содержаться информация о въезжающих в Россию гражданах других стран, а также о прибывающих в страну людях, у которых гражданства нет вовсе.

Также реестр должен содержать сведения об иностранцах и лицах без гражданства, уже пребывающих и проживающих на территории России.

Госдума
Иностранцев в России берут на цифровой карандаш

В указе прописано, что ресурс должен быть создан не позднее 30 июня 2026 г. Документ указывает также, что функциональным заказчиком и одновременно оператором этого ресурса является МВД России.

Сервис станет частью ГИС миграционного учета и будет основан на базе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МВД.

Работает или нет

Алексей Егоров сообщил лишь о создании ресурса учета иностранцев и мигрантов, но не уточнил, работает ли он прямо сейчас. «Важным перспективным решением является создание государственного информационного ресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина", на котором консолидируются все юридически значимые факты об иностранце, содержащиеся в информационных системах различных профильных ведомств. Ресурс должен быть создан к 30 июня 2026 г. Внедрение данного профиля позволит создать единую оперативно обновляемую цифровую запись об иностранном гражданине», – заявил он (цитата по ТАСС).

Узнают все

База данных о иностранцах и мигрантах на территории России будет пополняться информацией из самых разных государственных ресурсов. К ней «прикрутят» систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), при помощи которых различные органы и организации будут направлять в нее все требуемые сведения.

Российские ПАКи нового поколения

В каждом цифровом профиле иностранца будет содержаться весьма обширный объем сведений. В числе прочего там будет прописано, есть ли у этого человека права на управление транспортным средством и само средство передвижения.

Туда же внесут информацию обо всех оформленных на него мобильных телефонных номерах, коих, согласно действующему законодательству, может быть не больше 10. Помимо этого, профиль будет содержать данные о страховом полисе, долгах (при их наличии), а также о миграционном учете.

Не исключено, что в будущем список сведений, которыми будет пополняться цифровой профиль иностранца, существенно расширится.

Мигранты под колпаком

В последние годы российские власти весьма активно наращивают контроль за иностранцами и мигрантами. Например, в начале осени 2025 г. CNews писал о строительстве в Москве нейросети для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL. Тендер на ее разработку опубликовал Московский многофункциональный миграционный центр, начальная (максимальная) сумма контракта составила 144 млн руб.

В том же месяце в Москве и Подмосковье начался эксперимент по учету мигрантов через мобильное приложение. О подготовке к его запуску CNews писал в мае 2025 г. Согласно условиям эксперимента, иностранцы должны зарегистрироваться в специализированном мобильном приложении и самостоятельно передавать полиции данные о месте своего нахождения. Тех мигрантов в России, которые попытаются уклониться от слежки, могут выдворить из страны.

Геннадий Ефремов

