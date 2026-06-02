Евросоюз перекроет доступ к госзаказам Amazon, Microsoft и Google

Европейская комиссия подготовила законопроект, который должен снизить зависимость европейских рынков — и прежде всего стратегических отраслей — от технологических корпораций США. В их числе Amazon, Microsoft и Google. Также комиссия хочет сделать обязательным использование программного и аппаратного обеспечения, разработанного в странах Евросоюза.

Пересмотр правил

Европейский союз (Евросоюз) может ограничить доступ Amazon, Microsoft и Google к облачным тендерам, пишет Reuters. Сама же инициатива является частью стратегии Европы по снижению зависимости от американских технологий в ИТ-сфере.

2 июня 2026 г. Европейская комиссия (ЕК) готовит законопроект, который ограничит доступ американских технологических гигантов к государственным тендерам на облачные услуги в стратегически важных отраслях, проект документа ЕК планирует представить уже 4 июня 2026 г.

Речь идет о пакете мер Cloud and AI Development Act, который входит в программу Евросоюза по укреплению технологического суверенитета. Согласно проекту, для государственных закупок в критически важных отраслях, таких как банковский сектор, энергетика и здравоохранение, будут введены специальные требования к поставщикам облачных сервисов.

По информации Reuters, одним из ключевых критериев отбора станет степень контроля третьих стран над данными и услугами облачных провайдеров. Кроме того, Еврокомиссия предлагает сделать обязательными так называемые непрайсовые критерии отбора, в частности — использование программного и аппаратного обеспечения, разработанного в странах Евросоюза.

Аналитики Reuters отмечают, что введение таких требований может существенно осложнить участие в стратегических государственных тендерах ведущих американских облачных провайдеров — Amazon, Microsoft и Google. 2 июня 2026 г. эти ИТ-компании контролируют более 60% мирового рынка облачных услуг.

Попытка конкурировать с США

Инициатива также связана с опасениями европейских властей в отношении американского закона Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Cloud) т.е. соглашения об облачном сотрудничестве США с другими странами, который даёт право властям США требовать от американских компаний предоставления доступа к данным пользователей независимо от места их хранения, в том числе за пределами территории Соединенных Штатов.

Помимо введения новых правил для государственных закупок, проект предусматривает ускоренную процедуру согласования строительства дата-центров. Для отдельных объектов также планируется предоставить льготы по технологическому присоединению к электросетям и сниженные сетевые тарифы.

Документ еще должен быть официально представлен и затем получить поддержку государств — членов Евросоюза и Европейского парламента (Европарламент).

Цифровой суверенитет

В последние годы Евросоюз последовательно ужесточает регулирование деятельности крупных американских технологических компаний.

В частности, в на территории Евросоюза уже вступили в силу ключевые регуляторные акты — Digital Markets Act (DMA) и Digital Services Act (DSA), как писал CNews. Кроме того, Еврокомиссия неоднократно инициировала антимонопольные расследования в отношении Google, Apple, Microsoft и других технологических гигантов.

На фоне роста напряженности в отношениях с США европейские власти все чаще подчеркивают необходимость укрепления «цифрового суверенитета» Евросоюза и снижения зависимости от зарубежных технологий.

В прицеле антимонопольщиков

Google и другие крупные ИТ-компании годами находятся в прицеле антимонопольщиков по обе стороны Атлантики. По информации CNews, в 2020 г. корпорация имела шансы остаться без рекламного бизнеса и браузера Chrome.

В начале октября 2020 г. профильный подкомитет Палаты представителей Конгресса США признал Amazon, Apple, Google, Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) монополиями и заявил о необходимости их разделение на менее крупные компании.

Наказать техногигантов за доминирование на рынке также предлагали частные организации и даже частные лица. Так, в начале 2022 г. Против Google и Apple подан антимонопольный иск за сговор, касающийся использования поисковика Google в качестве системы поиска по умолчанию на устройствах Apple. Истцом выступило учебное заведение California Crane School.

В марте 2024 г. в Евросоюзе вступили в силу новые пункты закона о цифровых услугах, направленные на усиление конкуренции между крупными технологическими компаниями. Закон распространяется на 22 сервиса шести техногигантов, а именно Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* и Microsoft.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими