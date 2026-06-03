МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России в своем Telegram‑канале сообщило, что мошенники продолжают использовать фальшивые уведомления от имени администрации Telegram для кражи аккаунтов пользователей. В киберполиции отметили, что проверить подлинность такого уведомления достаточно просто.

Предупреждение граждан

В Министерстве внутренних дел (МВД) России рассказали, как проверить подлинность уведомления от Telegram, рассказали в своем Telegram‑канале сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

«Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «был(а) недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать», — рассказали киберполицейские.

Aiartgenerator В МВД предупредили о краже аккаунтов в Telegram через поддельные уведомления

Там пояснили, что мошенники продолжают похищать Telegram-аккаунты через фейковые уведомления. Так, жертве приходит сообщение якобы от администрации мессенджера с предупреждением о скором удалении учетной записи и предложением срочно «отменить процедуру». Пользователь переходит по ссылке или нажимает кнопку, после чего передает мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту.

Опознать мошенников поможет и такая информация, как дата создания и страна регистрации аккаунта, добавили в МВД. Если якобы «официальный представитель Telegram» зарегистрирован лишь в 2024-2025 г. или привязан к неожиданной стране, это серьезный повод усомниться в его подлинности.

Борьба с мошенниками

С сентября 2025 г. по март 2026 г. в 43 регионах силовики задержали более 200 россиян и иностранных граждан по подозрению в распространении российских абонентских номеров, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в марте 2026 г. В ведомстве уточнили CNews, что оперативные мероприятия проводились совместно с МВД. Всего было выявлено свыше 100 нелегальных каналов связи.

Задержанных подозревают в организации незаконного функционирования SIM-боксов, пополнении балансов использовавшихся в них SIM-карт, а также в предоставлении услуг по регистрации аккаунтов. Во время обысков изъяли 220 SIM-боксов, более 54 тыс. SIM-карт и SIM-чипов, утверждают в ФСБ.

«Задержанные осуществляли противоправные деяния за денежное вознаграждение, полученное от зарубежных кураторов, что подтверждено хранящимися на изъятых средствах связи переписками», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции т.е. статья 274.3 Уголовного кодекса (УК), организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства (статья 274.4 УК), организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети «Интернет» для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса (статья 274.5 УК), а также мошенничестве (статья 159 УК).

Финансовые потери

По данным Центрального банка (Центробанк) России, за I квартал 2026 г. мошенники похитили у россиян 7,4 млрд руб., следует из статистики Банка России об операциях без добровольного согласия клиентов (ОБДС). Основная сумма хищений пришлась на сервис системы быстрых платежей (СБП) (2,64 млрд руб.). Центробанк также отметил рост атак с помощью социальной инженерии (+37,5%) и создания финансовых пирамид (+133%). При этом вернуть удалось лишь 5,7% от этой суммы — около 422 млн руб.

Через счета дистанционного банковского обслуживания (интернет-банк, мобильный банк) похищено 2,33 млрд руб. (возвращено 3,6%), через банковские карты — 1,57 млрд руб. (здесь доля возмещения выше — 10,5%) и еще 282 млн руб. было украдено через электронные кошельки и операции без открытия счета — в этих случаях возврат практически отсутствует (1,9% и 0% соответственно).

У юридических лиц зафиксировано 818 операций без добровольного согласия на общую сумму 573 млн руб. При этом доля возмещенных средств по счетам компаний составила 15,9%, через СБП — лишь 2,4%.

Количество выявленных кибератак с использованием методов социальной инженерии выросло на 37,5% (до 19,2 тыс.), с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО) — более чем в 2,3 раза (до 95). При этом общее количество мошеннических телефонных номеров снизилось на треть — с 11,8 тыс. до 8,3 тыс. Регулятор связывает эту тенденцию с активной блокировкой, Центробанк инициировал 8,3 тыс. запросов операторам связи для принятия мер реагирования.

В общей сложности российские банки в январе-марте 2026 г. отразили почти 16,8 млн попыток мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 трлн руб. Также Центробанк направил в Генеральную прокуратуру (Генпрокуратура) информацию о 10,2 тыс. доменов для ограничения доступа, а регистраторам доменных имен — запросы в отношении 265 сайтов. Особо отмечен взрывной рост финансовых пирамид — их выявлено 3,4 тыс., что на 133% больше, чем в IV квартале 2025 г.