«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов

«Яндекс» закрыл сделку по продаже сервиса объявлений «Авто.ру» компании «Т-Авто» — структуре «Т-Технологий», которой принадлежит «Т-Банк». Сумма сделки составила 35 млрд руб. В «Т-Технологиях» поясняли, что сделка позволит выстроить, по их словам, первую на российском рынке полномасштабную авто-экосистему.

Покупка бизнеса

«Яндекс» продал сервис «Авто.ру» компании «Т-Авто», входящей в группу «Т-Технологии», которой принадлежит «Т-Банк», пишет «Коммерсант». Сумма сделки составила 35 млрд руб.

Новому владельцу перешли все активы ИТ-платформы: сайт объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру», business-to-business (B2B)-сервис «Авто.ру Бизнес» и цифровое решение для автокредитования в дилерских центрах «еКредит». При этом «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и продолжит развиваться как отдельный сервис.

«Яндекс» «Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 млрд руб. структуре «Т-Технологий»

При этом «Авто.ру» сохранит собственный бренд, команду и будет дальше развиваться как отдельный сервис. В «Яндексе» пояснили, что сделка позволит компании перераспределить капитал в пользу быстрорастущих технологических направлений. В корпорации последовательно повышают эффективность использования капитала: сегодня возврат на вложенный капитал достигает 33%, что, по заявлению компании, отражает фокус на эффективность в сочетании с гибким управлением портфелем активов.

Напомним, что о планах по продаже сервиса «Авто.ру» за 20-25 млрд руб. стало известно в декабре 2025 г. Как писал CNews, среди потенциальных покупателей тогда назывались Сбербанк, «Т-Банк» и «Авито».

Финансовые показатели

Выручка направления «Сервисы объявлений» «Яндекса», в которое входит «Авто.ру», по итогам года снизилась на 5% в годовом выражении и составила 8 млрд руб. Основной причиной падения стала динамика продаж на онлайн-платформе «Авто.ру».

По собственным данным «Яндекса», в III квартале 2025 г. на платформе было выставлено 43% всех автомобилей, проданных в России. Ключевым конкурентом «Авто.ру» является сервис «Дром».

История

История портала «Авто.ру» началась в 1996 г. как интернет-форума. В 2014 г. «Яндекс» приобрел его за $175 млн у швейцарской компании Immerbereit, которой владели Deola LLC и Aldea International LLC.

До этого, в апреле 2013 г., 83% «Авто.ру Холдинга» принадлежали Михаилу Рогальскому и 17% — его супруге Ольге Рогальской.

Продажи автомобилей выросли

По данным АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС), в 2026 г. за последний месяц весны в России было реализовано 110 667 новых легковых автомобилей, что на 18% превосходит результат мая 2025 г.

По словам председателя комитета автопроизводителей Алексея Калицева, май 2026 г. продолжил демонстрировать положительную динамику относительно 2025 г., однако наблюдается снижение продаж по сравнению с апрелем 2026 г. — на 6%. «Это объясняется традиционной коррекцией спроса, связанной с длинными выходными и праздничными днями, а также с замедлением деловой активности, — отметил он. — Однако позитивным фактом является рост рынка и сохранение восходящей тенденции в сравнении с 2025 г.».

С января по май 2026 г. в стране было продано 482 803 новых автомобиля. Это на 6% больше, чем по итогам пяти месяцев 2025 г.

В апреле 2026 г. российские автобренды заняли рекордную долю рынка новых легковых автомобилей с 2022 г. За месяц в стране было реализовано 49,7 тыс. новых машин отечественных марок, что составляет 42,3% от общего объема продаж.