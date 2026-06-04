Санкции Запада дали трещину. «Почта России» возобновила прием посылок из США в Россию

«Почта России» возобновила почтовый импорт в Россию из США. Он не работал с 2022 г. из-за антироссийских санкций, да и сейчас посылки будут везти окольными путями – через третьи страны. К тому же отследить их почти нельзя – «Почта России» намеренно ухудшила свой трекинговый сервис.

Посылка, приди

«Почта России» вновь начала ввозить в Россию посылки из США, пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании. Это означает, что любые почтовые отправления вновь можно получать через «Почту России».

Сервис исправно функционировал вплоть до 2022 г., пока не поменялась геополитическая обстановка. Американские власти отреагировали множеством санкций, среди которых был запрет почтового импорта в Россию.

Сейчас все заработало вновь, вот только вовсе не так, как раньше. Новая схема очень напоминает параллельный импорт, когда почти всю технику везут в Россию окольными путями через третьи страны.

Роскомнадзор Вопрос с посылками из США частично решен

Точно так же, по словам представителей «Почты России» теперь работает и почтовый импорт из США. «Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений», – уточнили в госкомпании (цитата по ТАСС).

Ничего не изменилось

Возобновление импорта произошло в последних числах мая 2026 г., отмечает агентство, однако на тот момент «Почта России» об этом не распространялась. Теперь же известно, что первая партия посылок из США поступила на территорию России.

Вот только посылки и письма из США и раньше доставлялись в Россию, притом по очень схожим схемам. Неназванный собеседник ТАСС сообщил, что в последние годы доставка шла через неких «экспресс-перевозчиков».

По его словам, у таких перевозчиков «была ограничена сеть приема по США». Он добавил, что возобновление почтового импорта «позволит охватить всю территорию страны».

Импортозамещение не сработало

Судя по всему, почтовый обмен с США – весьма востребованная услуга среди россиян (или как минимум среди клиентов «Почты России»). Как пишет «Коммерсант», это направление «исторически является одним из значимых для клиентов «Почты».

Согласно предоставленной изданием информации, ранее объем почтового импорта из США в Россию составлял свыше 50 тонн в месяц. Чаще всего россияне заказывали различную технику, БАДы, а также одежду и обувь.

Обратное направление

Как показала практика, россиянам очень нужен не только импорт писем и посылок из США в Россию, но и их экспорт в обратном направлении. «Коммерсант» приводит статистику 2025 г., согласно которой на США пришлось около 20% всего объема почтового экспорта.

В 2025 г., как и годом ранее, США были на первом месте по объемам экспортных отправлений из России. Россияне высылали в эту страну настольные игры, товары для красоты и здоровья (например, протеиновые батончики) и автозапчасти для тюнинга автомобилей.

Как сообщал CNews, экспорт посылок из России в США исправно функционировал вплоть до конца августа 2025 г. В тот период «Почта России» приостановила отправку посылок в США. Писем это не коснулось

Виной всему стал один из многочисленных указов нынешнего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Подписанный им документ отменял беспошлинный порог в размере $800 для почтовой торговли, которым активно пользовались онлайн-ритейлеры.

Частично решить вопрос удалось лишь к концу ноября 2025 г. «Почта России» сообщила тогда о возобновлении почтового экспорта в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец».

«Теперь в Соединенные Штаты можно снова отправлять подарки и образцы стоимостью до $100 и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно указать верную категорию. Если авиаперевозчик или таможенная служба США обнаружит, что вложение не соответствует заявленной категории, отправление не будет доставлено», – гласит заявление «Почты России», датированное 17 ноября 2025 г.

Как отслеживать

Вопрос с отслеживанием посылок из США остается открытым. Напомним, что в начале мая 2026 г. «Почта России» намеренно ухудшила работу своего фирменного сервиса отслеживания посылок.

Поначалу он не показывал, где именно находится посылка на данный момент – отображались лишь начальные и конечные статусы доставки. Это означало, что россияне больше не могли следить за ее перемещениями и изменениями веса.

Многие сторонние сервисы отслеживания тоже перестали предоставлять эти данные. «Почта России» утверждала, это сделано на основе обратной связи россиян, и называет это не ухудшением, а «упрощением».