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Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США

Павел Дуров принял решение переименовать встроенную в Telegram криптовалюту из TonCoin в Gram. Проект запуска блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram был представлен Дуровым еще в 2018 г., но из-за запрета американских властей предприниматель отказался от этой идеи. Однако TON был запущен некоммерческим партнерством, затем платформа была интегрирована в Telegram, а теперь она возвращает себе исконное имя.

Новое старое имя криптовалюты в Telegram

Криптовалюта, встроенная в Telegram, сменит название с TONCoin на Gram. Такой анонс в своем канале сделал основатель Telegram Павел Дуров. Предприниматель назвал этот шаг «возвращением к истокам».

Ребрендинг займет около трех недель. При этом Дуров добавил, что блокчейн-платформа сохранит название TON. Этот шаг предприниматель охарактеризовал как «4 из 7 шагов на пути к тому, чтобы сделать TON снова великим».

Как Павел Дуров хотел запустить собственную криптовалюту, и как власти США ему помешали

Собственную блокчейн-платформу TON (что тогда расшифровывалось как Telegram Open Networks) Дуров анонсировал в начале 2018 г.

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© diy13@ya.ru / Фотобанк Фотодженика
Павел Дуров принял решение переименовать встроенную в Telegram криптовалюту из TonCoin в Gram, как это и было при ее запуске в 2018 году

Тогда для ее запуска было проведено ICO (первичное размещение токенов) объемом $1,7 млрд. Среди инвесторов проекта значились миллиардер Роман Абрамович, бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, основатель компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили, основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин и другие.

Тогда утверждалось, что TON станет «революционной блокчейн-платформой», которая будет обрабатывать транзакции заметно быстрее, чем биткойн и Etherium. На базе TON должна была быть запущена криптовалюта Gram, которую позиционировали как «первую массовую криптовалюту в мире».

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У TON должно было появиться собственное мобильное приложение, а функциональность платформы планировались интегрировать в Telegram. Покупатели токенов TON после запуска криптовалюты должны были обменять их на Gram в пропорции 1;1.

Однако запуск Gram был заблокирован SEC (Американская комиссия по ценным бумагам), подавшей судебный иск. В 2020 г. Дуров подписал мировое соглашение с SEC, в котором обязался вернуть инвесторам 72% от вложенных ими средств ($1,224 млрд) и более не заниматься проектами в области криптовалют.

Как созданный Дуровым проект криптовалюты был реализован без его участия

В тоже время на базе открытого кода TON образовалась несколько проектов, включая TON Foundation. Ему Дуров в 2021 г. передал права на домен ton.org и аккаунт репозитория исходных кодов TonCoin. При этом Дуров подчеркивал, что не имеет отношения к данному проекту.

TON стал расшифровываться как The Open Network. TON Foundation создала собственную криптовалюту Ton Coin, которая была интегрирована в Telegram. На базе TON был также создан стейблокойн USDT, привязанный к доллару США. Его также встроили в Telegram.

Как TON возвращался в Telegram

В 2025 г. Дуров объявил о договоренности с TON Foundation, согласно которой TON будет эксклюзивным партнером Telegram в сфере блокчейна. TON должна была обеспечить блокчейн-инфраструктуру Telegram для токенов, платежей, интеграции мини-приложений и др.

В 2026 г. Дуров объявил, что Telegram стал крупнейшим валидатором криптовалюты Ton Coin, в связи с чем Telegram заменит TON Foundation в качестве «основной движущей силы» данной криптовалюты. Дуров назвал этот шаг «3 из 7 на пути к тому, чтобы сделать TON снова великий».

Улучшения в работе криптовалюты Telegram

Одновременно было анонсировано снижение комиссии в сети TON более чем в шесть раз - «до практически нуля». Кроме того, были анонсированы запуск нового сайт ton.org, создание новых инструментов для разработчиков и новые улучшения производительности.

Кроме того, в тот же период времени Telegram перешел на новый протокол консенсуса - Catchain 2.0. Он повысил скорость транзакций с 10 секунд до одной секунды, уменьшил интервал создания блоков с 2,5 секунды до 400 миллисекунд, а сама сеть ускорилась примерно в 10 раз.

В качестве следующих возможных шагов по развитию TON эксперты видят переход на Gram как на полноценную внутреннюю валюту внутри Telegram, создание децентрализованной экосистемы сервисов (TOТ DNS, Ton Proxy, TON Storage) и создание глобальной платформы авторизации TON ID.

Игорь Королев

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