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В ДНР построят первый дата-центр

В Донецкой Народной Республики к 2036 г. построят центр обработки данных. В рамках его реализации планируется создание инновационного комплекса для хранения и обработки цифровых данных. Общий объем инвестиций в проект составит до 20 млрд руб. Развитие ИТ-инфраструктуры хранения и обработки данных становится одним из ключевых направлений российской цифровой экономики, отмечают эксперты.

Развитие ИТ-инфраструктуры

К 2036 г. в Донецкой Народной Республики (ДНР) построят первый центр обработки данных (ЦОД), пишут «Ведомости». Общий объем инвестиций в проект составит до 20 млрд руб.

В июне 2026 г. компания «АйСи Групп» и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве по строительству первого в ДНР дата-центра.

«Соглашение подписали генеральный директор «АйСи Групп» Екатерина Белоусова и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников. ЦОД на 500 стойко-мест с современным серверным оборудованием станет частью промышленного технопарка на территории ДНР. В рамках его реализации планируется создание инновационного комплекса для хранения и обработки цифровых данных с общим объемом инвестиций до 20 млрд руб. Проект планируется реализовать до 2036 г.», — говорится в сообщении.

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Unsplash - İsmail Enes Ayhan
В ДНР готовятся к строительству первый дата-центра на 500 стойко-мест при участии ВТБ

Екатерина Белоусова отметила устойчивый рост спроса на локальные мощности хранения и обработки данных со стороны бизнеса, операторов связи и государственного сектора в регионах Новороссии и Крыма. По ее словам, создание ЦОДа в ДНР является долгосрочным ИТ-инфраструктурным проектом, направленным на развитие цифровой экономики региона. Она подчеркнула, что Донбасс обладает значительным потенциалом для развития такой ИТ-инфраструктуры, в том числе благодаря имеющейся энергетической базе.

Масштабирование ИТ-инфраструктуры региона

Денис Бортников отметил, что развитие ИТ-инфраструктуры хранения и обработки данных становится одним из ключевых направлений цифровой экономики российского региона. По его словам, как со стороны бизнеса, так и государственного сектора наблюдается устойчивый спрос на современные региональные мощности, отвечающие высоким требованиям надежности и информационной безопасности (ИБ).

По информации «АйСи Групп», первый в ДНР дата-центр призван обеспечить масштабирование цифровой инфраструктуры региона. Дополнительными драйверами проекта выступают развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), рост спроса на размещение и обработку данных внутри России на фоне миграции ИТ-инфраструктуры с зарубежных ИТ-площадок, а также ужесточение российских законодательных требований в сфере кибербезопасности, о чем писал CNews.

Верное решение

Генеральный директор компании «Комфортела» Дмитрий Петров считает, что за годы активной цифровизации в России сложилась гиперцентрализация ИТ-инфраструктуры, предупреждал CNews. В этой связи размещение ЦОДов за пределами Москвы и Московской области является стратегически верным решением.

Мнение Петрова разделяет и основатель консалтинговой компании «Ди си квадрат» Александр Мартынюк. По его словам, наличие локальной вычислительной ИТ-инфраструктуры является основой устойчивой работы государственных онлайн-сервисов для населения. «Строить ЦОДы ближе к потребителям в принципе правильно, поскольку это снижает риски остановки ИТ-сервисов при проблемах с каналами связи и уменьшает время отклика», — отметил эксперт. По мнению Мартынюка, 500 стоек для региона — это приличный объем.

На территории новых регионов пока отсутствуют крупные коммерческие ЦОДы высокого уровня надежности, отметил «Ведомостям» руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. В результате цифровой трафик местных жителей, банковские транзакции и данные государственных информационных систем маршрутизируются через магистральные каналы в соседние регионы (в частности, Ростовскую область и Республику Крым) либо напрямую в московский узел связи, где и происходит их основная обработка и хранение.

Оценка инвестиций

Дмитрий Петров выразил сомнение относительно заявленных параметров проекта — срока строительства в 10 лет и объема инвестиций в 20 млрд руб. По его мнению, с учетом региональных особенностей эти цифры выглядят существенно завышенными: проект может оказаться в десять раз дороже и в пять раз дольше по сравнению со среднерыночными показателями.

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Соглашается с оценкой и Тимофей Воронин. Он отметил, что в Центральной России строительство одной стойки «под ключ» обходится примерно в 7-10 млн руб., то есть ЦОД на 500 стоек стоил бы 3,5-5 млрд руб.

Александр Мартынюк предполагает, что проект предусматривает дополнительные меры защиты. Воронин, в свою очередь, допускает, что дата-центр может быть выполнен в укрепленном или заглубленном исполнении с защитой от кинетического воздействия в связи с проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине, а ДНР летом 2026 г. прифронтовой регион. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в условиях высокого риска повреждения магистральных сетей ЦОД должен быть оснащен мощной системой автономной генерации, способной обеспечить бесперебойную работу объекта в течение нескольких дней.

Антон Денисенко

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