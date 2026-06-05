Главный почтовый сервис страны крушит свою электронную почту. Россияне больше не смогут бесплатно пользоваться почтовыми клиентами

Холдинг VK запрещает россиянам бесплатно пользоваться почтовым сервисом Mail.ru через сторонние почтовые клиенты, в том числе настольные. Такое удобство отныне стоит денег – от 199 руб. в месяц и от 54 руб. в месяц при оплате на год вперед. Нововведение вступает в силу 12 июня 2026 г. «Яндекс» поступил точно так же

Несите ваши денежки

Холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, решил запретить россиянам бесплатно пользоваться почтой Mail (ранее Mail.ru) через сторонние почтовые клиенты. Запрет вступает в силу 12 июня 2026 г. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом eps.

Владельцам почтовых ящиков в сервисе Mail поступает уведомление, в котором сказано: «С 12 июня (2026 г. – прим. CNews) возможность использовать почту ...@mail.ru в других почтовых сервисах остается только в тарифе Mail Space для работы».

Как сообщал CNews, первые попытки стрясти деньги с тех, кто предпочитает пользоваться сторонними почтовыми клиентами, сервис Mail предпринял в феврале 2026 г. После того, как в Рунете поднялся шум, представители сервиса поспешили заявить, что это якобы был всего лишь эксперимент, затронувший лишь 1% пользователей.

Пользователи явно не в восторге от такого новшества

Тогда в Mail.ru объяснили это «повышением безопасности процесса авторизации при подключении к сторонним сервисам». Напомним, что постоянные отключения мобильного интернета в регионах российские власти тоже аргументируют заботой о безопасности граждан.

Слишком много вопросов

Почта Mail со сторонними клиентами работает по протоколам POP3, IMAP и SMTP. В сообщении сервиса не сказано, какие именно почтовые клиенты можно будет использовать в бесплатном режиме – по всей видимости, только мобильное приложение Mail.

Редакция CNews обратилась к представителям VK с этим вопросом и получила такой ответ: «В феврале (2026 г. прим. CNews) мы запустили эксперимент, о чем ранее сообщали. Он продолжается и коснулся менее 0,01% пользователей Почты». На вопрос про то, какие клиенты под запретом, и с чем связано решение пойти на столь непопулярный шаг, в VK не ответили.

© nikkimeel / Фотобанк Фотодженика Mail.ru превратился в Mail и теперь лишает своих пользователей удобных и привычных функций

Напомним, в мире существует множество удобных почтовых клиентов, позволяющих консолидировать почту с десятков ящиков в одном окне. Самые известные из них – это Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird и The Bat.

Многие пользователи работают с почтовыми клиентами буквально десятилетиями, не желая тратить время на изучение веб-интерфейсов почтовых сервисов и пробираться к письмам через десятки баннеров. К примеру, сотрудник CNews использует The Bat с 1999 г., то есть 27 лет, и с того же периода к нему привязано несколько ящиков на Mail.

Сколько придется платить

К моменту выпуска материала подписка Mail Space, которая скоро потребуется для работы почтовых клиентов, стоила минимум 199 руб. в месяц при помесячной оплате. Это единая подписка, в которую входят облако на 256 ГБ, отсутствие рекламы и пр.

При оплате на год вперед цена за месяц составит 54 руб. С февраля 2026 г. расценки не изменились, но нет никакой гарантии, что тарифы не вырастут в обозримом будущем.

Часть тарифов Mail Space

Что касается рекламы, то ее становится все больше. Как бороться с ней в настольных браузерах, и даже в некоторых мобильных, хорошо знают десятки миллионов россиян, но эти способы, как убедился сотрудник CNews, не работают в фирменном мобильном приложении Mail.

Между тем, спама в нем становится все больше. В конце мая 2026 г. Mail встроила его прямо в список писем, что резко повысило шанс промахнуться по нужному письму и кликнуть вместо него по баннеру. За отключение рекламы сервис просит денег – понадобится все та же подписка Mail Space.

Кто у кого подсмотрел

Ввиду планомерного отлучения россиян от полноценного интернета и запрета пользоваться иностранной почтой для регистрации на российских сайтах в стране осталось не так уж много зарубежных почтовых сервисов, которые пока еще доступны. Среди российских же конкурентов у Mail не так уж много, и один из них – это «Яндекс».

«Яндекс» не отстает

Вот только оттока любителей сторонних почтовых клиентов из Mail в «Яндекс» с зашкаливающей степенью вероятности не будет. Интернет-гигант вводит аналогичные ограничения – протоколы IMAP, SMTP доступны только с подпиской «Яндекса» с 29 июня 2026 г.

Пользователи стали получать письма «Яндекса» следующего содержания: «С 29 июня работа (2026 г. – прим. CNews) с «Яндекс Почтой» по протоколам IMAP, SMTP и POP3 будет недоступна без тарифа «Яндекс 360». У вашей организации не подключен тариф. Поэтому сотрудники не смогут работать с почтой в Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird и других программах. Что можно сделать: Продолжить работу без тарифа в веб-версии или в мобильном приложении «Яндекс Почты» или подключить любой тариф «Яндекс 360» со скидкой 60% на три месяца».

Тарифы «Яндекс 360»

На проблему обратили внимание порталы linux.org.ru и internet-lab.ru, а также пользователь «Хабра» под псевдонимом Survtur.

Стоимость подписки «Яндекс 360» начинается с 319 руб. в месяц без учета скидок и акций. При оплате на год вперед базовый тариф снизится до 166 руб. в месяц.