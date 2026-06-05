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«Касперский» запускает производство на новых континентах. Вместо Запада выбраны Индия и Саудовская Аравия

«Лаборатория Касперского» ведет переговоры с местными производителями в Индии и Саудовской Аравии о выпуске оборудования под ее программное обеспечение. По словам Касперского, сейчас обсуждается модель, при которой индийские и саудовские партнеры будут выпускать физические устройства, работающие на софте «Лаборатории Касперского».

Выбор партнеров на новых рынках

«Лаборатория Касперского» запустит производство устройств в Индии и и Саудовской Аравии, пишет РБК. Это даст возможность не просто локализации производства, но и откроет новые рынки для продаж.

Со слов основателя и главы ИТ-компании Евгения Касперского, «Лаборатория Касперского» ведет переговоры с производителями в Индии и Саудовской Аравии о запуске локального производства аппаратных устройств на базе ее программное обеспечение (ПО).

«Лаборатория Касперского» изначально не планировала заниматься производством аппаратного обеспечения. Однако после ухода западных вендоров с российского рынка компания была вынуждена инвестировать в разработку и выпуск собственных устройств. В июне 2026 г. «Лаборатория Касперского» ведет переговоры о партнерстве с производителями из Индии и Саудовской Аравии. Они будут выпускать аппаратные решения на базе ПО ИТ-компании.

«Мы останемся без таможни», — так Евгений Касперский охарактеризовал новую бизнес-модель, при которой компания продает интеллектуальную собственность, минуя физические границы и связанные с ними таможенные процедуры.

Производство в Индии позволит компании укрепить позиции на рынках Юго-Восточной Азии и удовлетворить растущий спрос на защищенные технологические решения.

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«Лаборатория Касперского»
Касперский запускает производство на новых континентах, вместо Запада он выбрал Индию и Саудовскую Аравию

В 2026 г. «Лаборатория Касперского» активно развивает собственные программно-аппаратные комплексы (ПАК) на базе операционной системы (ОС) KasperskyOS, это микроядерная ОС предназначена для создания программно-аппаратных систем, защищенных от любых, даже от еще неизвестных ИТ-угроз, и для нее не требуются наложенные средства защиты, такие как антивирусы, предупреждал CNews. Линейка включает автомобильные шлюзы, ИТ-решения для умных городов и промышленные интернет-шлюзы (IIoT).

Кроме того, ИТ-компания рассматривает возможность выпуска безопасного смартфона на базе KasperskyOS, как писал CNews. Аппаратную сборку устройства планируется организовать на производственных площадках дружественных стран.

АО «Лаборатория Касперского» — международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. ИТ-компания ведет свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Центральный офис «Лаборатории Касперского» находится в Москве.

Локализация производства

Локализация производства в Индии полностью соответствует государственной инициативе Make in India, а также строгим регуляторным требованиям по импортозамещению и защите критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Такое решение позволит существенно снизить санкционные риски при поставках в страны Азии и Ближнего Востока, ускорить процедуру сертификации у местных регуляторов и повысить конкурентоспособность продукции за счет оптимизации логистики и снижения издержек.

Кроме того, активная цифровизация промышленного сектора Индии формирует растущий спрос на локальные решения по защите операционных технологий (OT Security).

География роста и выручка

Структура выручки «Лаборатории Касперского» существенно изменилась, если ранее около 80% доходов ИТ-компании приходилось на экспорт, то в июне 2026 г. доли российского и зарубежного рынков выровнялись и составляют по 50% каждая. Основной причиной перераспределения стал значительный рост спроса на внутреннем рынке после ухода западных конкурентов.

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«Когда ушли западные вендоры, нам стало только лучше», — прокомментировал Евгений Касперский.

Приоритетными направлениями международной экспансии «Лаборатории Касперского» являются Латинская Америка и Ближний Восток.

По словам Евгения Касперского, бизнес в Латинской Америке чувствует себя очень уверенно. Что касается Ближнего Востока, то после недавних событий регион, по его оценке, будет все активнее разворачиваться в сторону России.

Индию Евгений Касперский охарактеризовал как сложный, но перспективный рынок с постепенным улучшением условий для работы. Африканские рынки в 2026 г. остаются относительно небольшими, а успех в Азии во многом зависит от степени близости той или иной страны к Соединенным Штатам, информировал CNews.

Планы по экспансии

Директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Ефремов сообщил РБК, что в долгосрочной перспективе ИТ-компания планирует увеличить долю зарубежной выручки до уровня выше 70%. В среднесрочной перспективе «Лаборатория Касперского» намерена удвоить объем международных продаж к 2029 г. по сравнению с уровнем 2025 г.

По итогам 2025 г. глобальная выручка «Лаборатории Касперского» составила $836 млн. Сегмент business-to-business (B2B) продемонстрировал рост на 16%, а продажи крупному бизнесу — на 21%.

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В первом полугодии 2026 г. ИТ-компания зафиксировала значительный рост продаж в ключевых регионах: в Латинской Америке выручка увеличилась на 19%, в Бразилии в корпоративном сегменте — на 50%, в Индии — на 127%.

Для поддержки международной экспансии «Лаборатория Касперского» активно расширяет партнерскую сеть и открывает новые представительства за рубежом. В 2025 г. были открыты офисы в Колумбии и Вьетнаме, а также назначен новый генеральный директор по странам Юго-Восточной Азии. В 2026 г. планируется открыть еще несколько зарубежных офисов.

Антон Денисенко

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