Разработчики ГИС ЖКХ потратили 10 миллиардов и просят еще

Оператор ГИС ЖКХ, получивший за время работы над системой уже 7 млрд руб. от компаний с государственным участием, снова нуждается в денежных вливаниях. В противном случае существует угроза, что он прекратит работу: накоплен убыток на 4 млрд руб., а платные сервисы так и не начали приносить обещанный объем выручки. С учетом первого проекта ГИС ЖКХ, который реализовала «Почта России», на ГИС ЖКХ уже направлено более 10 млрд руб. Но система, согласно официальным сообщениям, все еще работает в тестовом режиме и будет дорабатываться.



Риск ликвидности

АО «Оператор информационной системы», назначенное Правительством России оператором Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), заявила о масштабных финансовых проблемах. Компания указала на растущий риск ликвидности и существенную неопределенность в своей способности продолжать непрерывную деятельность без новых финансовых вливаний со стороны акционеров.

Как следует из отчета компании за 2025 г., у компании наблюдался дефицит чистого оборотного капитала и отрицательное сальдо денежных потоков от текущих операций в размере 1,3 млрд руб. Чистый убыток по итогам 2025 г. достиг 2 млрд руб., что почти в три раза больше, чем годом ранее (733 млн руб. в 2024 г.). Накопленный убыток превысил колоссальную сумму в 4,3 млрд руб.

«Данные обстоятельства способствуют значительному увеличению риска ликвидности общества. Для минимизации влияния данных факторов планируется внесение вклада в имущество от акционера для обеспечения возможности общества функционировать и погашать свои обязательства за счет высоколиквидных активов (денежных средств)», — заявили в компании.

Именно получение вклада от акционера должно обеспечить, по мнению руководства, уровень ликвидности, необходимый для продолжения деятельности в 2026 г.

В отчетности компании подчеркивается, что что угрозы закрытия проекта нет, так как финансирование будет обеспечено за счет целевых взносов акционера.

Минстрой ГИС ЖКХ поддерживают миллиардами 10 лет

С начала работы над модернизацией ГИС ЖКХ компания уже получила от владельцев 7 млрд руб. в виде денежных вливаний и имущественных взносов (в частности, была передана сама ГИС ЖКХ, стоимость которой оценили в 486 млн руб.). На развитие первой версии ГИС ЖКХ было направлено еще 2,3 млрд руб.

В 2025 г. оператор получил выручку от деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов в размере 149 млн руб., при этом себестоимость этой деятельности составила 1 млрд руб. Доходы от оказания услуг по эксплуатации и сопровождению ГИС ЖКХ составили 452 млн руб.

Как тратили на ГИС

Разрабатывать ГИС ЖКХ начали еще в 2014 г. по поручению Президента России о создании единого ресурса для получения информации о тарифах и стоимости услуг ЖКХ, задолженностях, а также о работе организаций коммунального комплекса. Первоначальным оператором системы была назначена «Почта России».

По заказу АО «Почта России» развитием ГИС занималась группа «Ланит». В промышленную эксплуатацию система была впервые введена с 1 июля 2016 г. Курировало проект Минкомсвязи, которое на тот момент возглавлял Николай Никифоров, посчитавший тогда результаты работы «впечатляющими».

Но уже в 2018 г. на ГИС ЖКХ с критикой обрушилась Счетная палата во главе с Алексеем Кудриным, писал CNews. Система была признана не готовой к полноценному запуску, а расходы на нее превысили плановые значения.

Так, расчетная стоимость ГИС изначально была определена на уровне 862 млн руб. Из них 328 млн руб. должно было быть потрачено на создание системы в 2014 г., а 533,3 млн руб. — на эксплуатацию до 2017 г. На момент проведения проверки сумма договоров «Почты России» с «Ланитом» по линии ГИС составила 2,29 млрд руб. «Затраты на ГИС ЖКХ превышают запланированные технической концепцией, утвержденной Минкомсвязи, на 1,43 млрд руб., или на 166%, в том числе на создание — на 952,3 млн руб. (или 290,1%), на эксплуатацию — на 478,3 млн руб. (или на 89,7%)», — подсчитали в Счетной палате. Планировалось, что система должна окупиться к 2022–2023 гг. за счет платных сервисов.

Новый поворот

После череды скандалов власти приняли решение перестроить схему развития ГИС ЖКХ. Премьер-министр Михаил Мишустин в 2022 г. назначил новым оператором системы АО «Оператор информационной системы», которое на тот момент принадлежало на паритетных началах «Почте России» и ПАО «Интер РАО» (крупному производителю и поставщику электроэнергии). Обе компании — с государственным участием. На этот раз курировать проект было поручено Минстрою России.

Новому оператору предстояло улучшить функционал ГИС ЖКХ, чтобы гражданам было проще и удобнее пользоваться ее сервисами. В частности, на базе информационной системы собирались создать единую цифровую платформу учета данных о ЖКХ и мобильное приложение.

ГИС ЖКХ хотели объединить с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с единым порталом госуслуг, что позволило бы оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.

Масштабы работ превзошли даже раскритикованные Счетной палатой многомиллиардные вложения. В капитал компании сразу внесли 4,3 млрд руб. денежных средств, а также саму систему ГИС ЖКХ, стоимость которой была оценена в 486 млн руб. Компания начала наращивать штат, регистрировать в Роспатенте новое ПО, а в 2025 г. получила от акционеров еще 2,3 млрд руб.

На что потратили

К разработке системы активно привлекались исполнители. Через систему Госзакупок за несколько лет оператор освоил 3,9 млрд руб. Одна из первых закупок — на оказание услуг по сопровождению и эксплуатации прикладного программного обеспечения ГИС ЖКХ — стартовала еще в 2021 г. В течение нескольких лет ее стоимость выросла с 700 млн руб. до 2,3 млрд руб.

Еще 200 млн руб. потратили на создание мобильного приложения, а 74 млн руб. на абонентское юридическое обслуживание по внедрению сервисов ГИС ЖКХ. В 208 млн руб. обошлось приобретение исключительного права на «Модуль размещения информации о ЖКХ» с 24-мя доработками. В 416 млн руб. обошлись работы по разработке и модификации компонентов для прикладного ПО ГИС ЖКХ, также с доработками.

В 2024-2025 гг. несколько сотен миллионов потратили на работы по разработке дополнительной функциональности исходного ПО, аренду сток и услуги по управлению репутаций оператора, контакт-центры, клининг и другие нужды. Почти все закупки проводились у единственных поставщиков, их результаты не раскрываются.

Окупаемость и сервисы

Вопрос окупаемости системы встал практически сразу, так убытки выглядели колоссально высокими. В 2022 г. убыток составил 622 млн руб., в 2023 г. — 913 млн руб., в 2024 г. — 733 млн руб., а в 2025 г. — уже 2 млрд руб. И это на фоне почти полной отсутствии выручки и многомиллиардных тратах на обслуживание системы. «Оператор информационной системы» заверял, что окупаемость системы дело времени. Руководство заявляло об отсутствии угроз непрерывности деятельности общества и планах нарастить выручку и начать сокращать убыток уже с 2025 г.

В АО «Оператор информационной системы» подчеркивали, что ожидают внесения изменений в законодательство, позволяющих оказывать платные сервисы. «Начиная с 2025 г. обществом прогнозируется существенный рост доходов, влекущий сокращение убытка. Общество планирует выйти на безубыточность по EBITDA в 2027 г. и на безубыточность по чистой прибыли в 2028 г.», — говорилось в документах компании. До момента выхода на самоокупаемость операционная деятельность обеспечивается за счет дополнительных взносов акционеров в имущество.

Выручка в 2025 г. действительно выросла в 5 раза, до 150 млн руб. Как обратил внимание Telegram-канал «Управдом», ГИС ЖКХ начала зарабатывать на своей прямой деятельности. Так, компания заключила договор с АО «ТЭК СПБ» за доставку потребителям уведомлений о платежных документах на Единый портал государственных услуг.

Цена контракта 2 млн руб. Одно уведомление для потребителей будет стоить 5 руб. в месяц. По данным «Управдом», в России около 350 млн лицевых счетов. Если эту практику распространить на всех участников рынка, то только на этой услуге компания сможет зарабатывать более 20 млрд руб. в год.

Что происходит с ГИС ЖКХ сейчас

Новая версия платформы ГИС ЖКХ была зарегистрирована в Роспатенте в июне 2025 г. Это единая федеральная централизованная информационная система, которая обеспечивает сбор, обработку, хранение и предоставление информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг, задолженностях по оплате, а также об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Программное обеспечение работает на операционной системе семейства Linux, а в качестве языка программирования используется Java 17. В феврале 2025 г. Минстрой сообщал, что обновленная версия ГИС ЖКХ запущена в тестовом режиме для отработки интерфейсных решений.

«Доработки мы проводим в несколько этапов, чтобы учесть результаты работы портала в тестовом режиме и своевременно внести нужные корректировки, поэтому личные кабинеты пользователей пока не получили нового дизайна. При авторизации в закрытой части ГИС ЖКХ пользователь временно попадает в привычный для него интерфейс. Мы стремимся сделать новый портал удобным и для жителей, и для профессионалов отрасли, поэтому внимательно изучаем обратную связь», — рассказывал тогда генеральный директор АО «Оператор информационной системы» Владислав Колесников.

В Минстрое довольны ходом модернизации. По состоянию на май 2026 г. количество установок приложения превысило 19,3 млн (+ 4,5 млн с начала года). Ежемесячная аудитория сервиса достигла 5,3 млн пользователей, что на 1,1 млн больше по сравнению с декабрем 2025 г., сообщили CNews в пресс-службе министерства.

С начала 2026 г. проведено более 96 тыс. общих собраний собственников (ОСС) помещений, из которых 32,2 % организованы в онлайн-формате через ГИС ЖКХ. Одновременно продолжает расширяться доля домов, готовых к проведению онлайн ОСС – 59,7% (+ 5,2% по сравнению с декабрем 2025 г.).

«Указанные показатели отражают результаты работы оператора по развитию цифровой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и повышению доступности цифровых сервисов для граждан», — заявили в пресс-службе Минстроя России.

Параллельно развивается официальное мобильное приложение «Госуслуги Дом», созданное на базе ГИС ЖКХ. Оно позволяет собственникам решать жилищные вопросы онлайн: оплачивать коммунальные услуги без комиссии, передавать показания счетчиков, подавать обращения в УК и участвовать в общедомовых электронных голосованиях. По данным Совфеда, количество установок мобильного приложения достигло 13,5 млн человек на ноябрь 2025 г. Более 24,8 млн показаний приборов учета передано через мобильное приложение «Госуслуги Дом», произведено 15,7 млн. платежей за коммунальные услуги на сумму 18,3 млрд руб.

При этом в Совфеде в ноябре 2025 г. выделяли проблемы ГИС ЖКХ. Например, возникали сложности с интеграцией сведений из ЕГРН, не была на тот момент реализована возможность корректировки размещенной информации о региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. У управляющих организаций (ТСЖ, ЖК) отсутствует техническая возможность последующего размещения протоколов общих собраний собственников помещений в системе, отсутствовал функционал о размещении информации об операторах связи в домах. Также были выделены и другие проблемы.

При этом в экспертном сообществе обращают внимание на сохраняющиеся технические сложности. Исполнительный директор Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью «Р1» Ирэн Парсамян заявила CNews, что ГИС все еще требует доработки, хотя с государственными задачами по цифровизации и повышению прозрачности рынка система в целом справляется.

«Главный плюс — в едином информационном пространстве для всех участников рынка. Главный минус — в высокой нагрузке на пользователей по размещению и актуализации информации. Также можно отметить сложность отдельных процессов и сервисов. В ГИС ЖКХ хотелось бы видеть меньше ручного ввода и дублирования данных, больше интеграций с используемыми на рынке программами, а также более понятный интерфейс и стабильную работу. Пользователи должны заниматься управлением домами, а не борьбой с техническими сложностями», — заявила эксперт.

Эксперт добавила, что учесть требования абсолютно всех сторон крайне сложно: «У государства, управляющих организаций, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и собственников разные задачи и ожидания от системы. При этом ГИС ЖКХ развивается, а профессиональное сообщество регулярно направляет предложения по ее доработке, поэтому процесс совершенствования продолжается».

В настоящее время «Оператор информационной системы» обеспечивает функционирование и развитие ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе ЖКХ», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими создание, эксплуатацию и модернизацию системы, добавили в Минстрое России.