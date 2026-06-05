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Власти обвинили российскую финтех-платформу в нарушении требований к инсайдерской информации

Центробанк выявил факты нарушения краудлендинговой платформой JetLand требований закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. В компании уверяют, что фактов незаконных сделок выявлено не было, а речь идет лишь об актуализации правил внутреннего контроля.

Предписания Центробанка для JetLand

Центробанк России (ЦБ) сообщил о выдаче предписания краудлендинговой платформе JetLand (юридическое лицо - «ДжетЛенд Холдинг») в связи с нарушениями требований закона «О противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулировали рынком»).

В частности, речь идет о таких требованиях закона, как составление перечня инсайдерской информации, введение списка инсайдеров, передаче инсайдерской информации юридическим лицам после включения их в список инсайдеров и заключения с ними договоров, разработке правил внутреннего контроля по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации и разработке условий выполнения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными вс поиск инсайдеров. Центробанк поручил эмитенту устранить выявленные нарушения и не допускать их потопления в будущем.

Позиция JetLand

«Предписание указывает на отдельное несоответствие наших внутреннее документов актуальным нормативным актам ЦБ, - заявили агентству «Интерфакс» в «Джетленд Холдинг». - Перечень инсайдерской информации требует актуализации в связи с изменением регуляторных требований. Правила внутренного контроля нуждаются в дополнении рядом позиций, предусмотренных указанием ЦБ, отдельные процедурные моменты (контроль за списком инсайдеров, уведомления, а также детализация условий совершения операций связанными лицами) должны быть прописаны более четко».

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ededchechine / Freepik
Центробанк выявил факты нарушения краудлендинговой платформой JetLand закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации

В компании добавили, что предписание ЦБ не содержит фактов неправомерного использования инсайдерской информации, также не было данных о сделках, операциях или ситуациях, где «такая информация была бы использована в ущерб рынку или другим лицам».

Что такое краудфандинг и краудлендинг

Краудфинансирование - это привлечение средств на развитие бизнеса или запуск проекта напрямую от инвесторов с использованием инвестиционных платформ. Наиболее популярная разновидность краудифинансирования это краудлендинг - один из способов прямого кредитования малого и среднего бизнеса физическими и юридическими лицами с использованием инвестиционных платформ.

Инвестиционная платформа - это площадка для заключения и оформления сделок между зарегистрированными на ней пользователями: инвесторами, которые стремятся получить доход на свои вложения, и заемщиками - компаниями, которые хотят получить средства на развитие своего бизнеса.

Финансовые показатели и IPO Jetland

В марте 2205 г. «ДжетЛенд Холдинг» провела IPO (первичное размещение акций) на Спб-Бирже. Ценовой коридор был объявлен в диапазоне 60-65 руб. за одну акцию. размещение прошло по нижней границе данного диапазона - 60 руб.

Объем размещения составило 500 млн руб. Большая часть проданных в ходе размещения акций были ценные бумаги, полученные в рамках допэмиссия. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 7,6%, капитализация компания в момент размещения - 6,3 млрд руб.

В 2024 г. выручка JetLand составили 729 млн руб., операционный убыток - 101 млн руб., чистый убыток - 113,9 млн руб.

Предписание Центробанка в адрес «Делимобиля»

В апреле 2026 г. Центробанк уже выдавал предписание об устранении нарушений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации каршеринговому сервису «Делимобиль» (юридическое лицо - «Каршеринг Руссия»).

В компании заявляли, что регулятор не выявил фактов инсайдерской торговли со стороны сотрудников компании и аффилированным с ней лиц, а суть предписания ЦБ сводилась к «недостаточной эффективности процедур внутренного контроля».

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Игорь Королев

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