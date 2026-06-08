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Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

Автор книги Sapiens Юваль Ной Харари предостерег от появления нечеловеческих государств c технологиями искусственного интеллекта, так он отреагировал на решение Аргентины ввести новую юридическую категорию «нечеловеческих корпораций». Историк сравнил эту инициативу с основанием в XVII веке города Батавия, которым управляла голландская Ост-Индская компания — частная корпорация, обладавшая широкими административными и политическими полномочиями.

Предупреждение эксперта

Автор книги Sapiens предостерег от появления нечеловеческих государств с искусственным интеллектом (ИИ), пишет Financial Times.

В июне 2026 г. израильский историк и автор книги «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари (Yuval Noah Harari) в июне 2026 г. предостерег, что предоставление ИИ прав юридического лица может привести к возникновению «ИИ-государств», в которых реальная власть перейдет к нечеловеческим корпорациям, против которых «будет еще труднее восстать».

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Unsplash - Alex Knight
Автор книги «Sapiens» предостерег от возникновения нечеловеческих ИИ-государств

Так Юваль Ной Харари отреагировал на инициативу президента Аргентины Хавьера Милея (Javier Milei) о создании новой юридической категории «нечеловеческих корпораций». Согласно предложению Милея, такие компании смогут владеть активами, нанимать сотрудников, подавать иски в суд, а также принимать все ключевые решения через ИИ-агенты. При этом участие акционеров-людей допускается, но не является обязательным.

Прецеденты в истории

Юваль Ной Харари напомнил, что еще в январе 2026 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе он предупреждал об опасности предоставления ИИ прав юридического лица.

«Я не ожидал, что этот момент наступит всего через четыре месяца», — отметил историк.

По его мнению, наделение ИИ корпоративной правосубъектностью является «универсальным ключом», который открывает доступ к финансовым, экономическим и политическим системам.

Юваль Ной Харари провел историческую параллель с Голландской Ост-Индской компанией Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), которая фактически представляла собой политическое образование, управляемое частной корпорацией в интересах акционеров, а не населения. В 1619 г. компания захватила индонезийскую Джаякарту, сожгла город и основала на его месте новую столицу — Батавию.

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Wikipedia
Историк и автор книги «Sapiens: Краткая история человечества» Юваль Ной Харари

«Страны, которые предоставляют ИИ статус юридического лица, рискуют создать нечто, для чего в исторических хрониках пока нет аналога: не компанию-государство, а ИИ-государство», — предупреждает Харари.

Хавьер Милей, по словам Харари, надеется превратить Буэнос-Айрес в «новый Амстердам» — глобальный центр торговли и финансов. Однако историк предупреждает, что вместо этого Аргентина рискует получить «новую Батавию» — город, управляемый нечеловеческой корпорацией в интересах акционеров, а не граждан.

Проект VOC

Батавия — город-крепость, основанный в 1619 г. Голландской Ост-Индской компанией VOC на месте захваченного индонезийского порта Джаякарта. После захвата город был полностью сожжен и отстроен заново в интересах компании.

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Впоследствии Батавия стала главной штаб-квартирой VOC в Азии и центром ее обширной колониальной империи. Город управлялся частной корпорацией, которая обладала собственными армией, флотом и правом заключать международные договоры. Такие образования историки относят к категории «компаний-государств».

После окончания Второй мировой войны город был переименован в Джакарту.

Поддержка граждан от ИИ

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) поддержал предложение OpenAI о передаче ИИ-компаниями доли своего капитала американскому народу. Цель инициативы — снизить общественную тревогу, связанную с быстрым развитием и внедрением искусственного интеллекта.

Согласно предложению, будет создан специальный фонд по модели суверенного. ИИ-компании будут перечислять в него небольшие пакеты своих акций. Полученные средства планируется распределять напрямую среди граждан США — по аналогии с действующей на Аляске схемой, где жители получают ежегодные выплаты от доходов нефтяной отрасли.

Антон Денисенко

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