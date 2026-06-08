Россияне игнорируют отечественную розницу. Закупки одежды и обуви в зарубежном интернете взлетели на 22% – там дешевле и лучше

В России на 21,7% взлетела трансграничная торговля одеждой и обувью. Через веб-сайты россияне покупают их на десятки миллиардов рублей, игнорируя внутреннюю розницу. Причина в огромной наценке российских продавцов, иногда 100-процентной, и в скудности местного выбора на фоне санкций. С техникой так не работает – здесь заказы из-за рубежа стремительно сокращаются.

Виртуальный бутик

Россияне стали намного активнее использовать интернет-сервисы трансграничной торговли с целью заказа обуви и одежды. Причин у этого явления две – за рубежом заметно ниже цены, но при этом намного шире выбор.

Как пишут «Ведомости», в период с 1 января по 30 апреля 2026 г., то есть всего за четыре месяца, россияне потратили на обувь и одежду в формате трансграничной торговли 24,5 млрд руб. Сумма сама по себе очень большая, и она активно растет – согласно статистике Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), годом ранее она была меньше почти на четверть – на 21,7%.

Продажи этих категорий товаров на внутреннем российском рынке тоже растут, но далеко не так быстро – лишь на 15,8% год к году. Впрочем, если рассматривать разницу в деньгах, то внутренняя розница в разы больше – за отчетный период она составила 672,8 млрд руб.

Когда глаза разбегаются

Как сообщила «Ведомостям» генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, то, что россияне так сильно полюбили покупать обувь и одежду в интернете за рубежом – это следствие современных экономических реалий. С 2022 г. из России ушли десятки брендов одежды, в том числе Uniqlo, Zara, H&M, Cropp и многие другие.

freepik Покупать за рубежом россиянам выгоднее как в плане цен, так и в плане выбора

Но за рубежом они по-прежнему существуют, да и тех, кто совершенно не против носить их продукцию, в России по-прежнему немало. А трансграничная торговля в интернете позволяет россиянам получить доступ к широкому выбору одежды и обуви, каким он был до 24 февраля 2022 г.

Кошелек будет благодарен

К покупке одежды и обуви за рубежом, не выходя при этом из дома, россиян толкает и нынешняя проблема отечественного рынка, связанная с поистине гигантскими наценками. Анна Лебсак-Клейманс объясняет это тем, что трансграничная торговля пока не облагается НДС, в отличие от внутренней розницы, что и позволяет иностранным продавцам держать более низкие цены.

Но иногда размер наценки переходит все границы допустимого. В качестве примера «Ведомости» привели кроссовки Nike Air Jordan 1 Mid – в России у Lamoda и Street Beat они стоят в пределах 24 тыс. руб., а на площадке US Mail – менее 15,2 тыс. руб.

Еще более заметной разница в цене будет, если купить эти же кроссовки на CDEK.Shopping, отмечает издание. Здесь они стоят примерно 11,5 тыс. руб., то есть более чем вдвое дешевле, чем в российской рознице.

Свою роль играет и тот факт, что у россиян в целом остается ощутимо меньше денег на покупку тех или иных товаров. Другими словами, в России снижается покупательская способность населения, в результате чего жители страны все активнее покупают за рубежом «недорогие небрендовые товары», заявила «Ведомостям» соиздатель медиа Fashion Buzz Ольга Штейнберг.

Она добавила также, что «значительная часть» подобных закупок приходится на Китай и другие страны, предлагающие низкие цены. Абсолютные значения Ольга Штейнберг не привела.

Из дома можно не выходить

Российские маркетплейсы подтверждают рост интереса россиян к трансграничным закупкам одежды и обуви. «Ведомости» приводят статистику Wildberries, согласно которой в январе-мае 2026 г. объемы трансграничной продажи летней одежды почти удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Закупки обуви из-за рубежа на CDEK.Shopping за отчетный период выросли на 30,5% год к году. При этом тратить на такие закупки россияне стали меньше – средний чек CDEK.Shopping всего за год упал на 12% (летняя одежда) и 6% (летняя обувь). Продажи летней одежды на этой площадке в январе – мае 2026 г. выросли на 118% год к году.

С техникой все иначе

Закупаясь обувью и одеждой за рубежом на миллиарды рублей и наращивая объемы таких покупок, россияне одновременно и очень быстро снижают затраты на приобретение техники аналогичным способом. В конце апреля 2026 г. CNews писал, что средний чек в этой категории рухнул на 18%, а суммарные траты – на 10%.

В то же время суммарные объемы заказов выросли на 9% год к году. Это говорит о том, что россияне стали покупать гораздо больше дешевой техники, желая сэкономить деньги в не самых лучших экономических условиях, которые их окружают.