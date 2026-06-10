Детский бунт отменяется. В России внезапно разблокировали Roblox

Популярная в России игровая онлайн-платформа Roblox вновь заработала на территории России. Роскомназдор заблокировал ее в начале декабря 2025 г., вызвав волну недовольства среди не только детей, но и их родителей. Проблему освещала даже Екатерина Мизулина. Разблокировка внезапная – ей не предшествовало ничего, и пока неясно, что стоит за ней на самом деле.

Добро пожаловать в Roblox, юные россияне!

Сверхпопулярная игровая онлайн-платформа Roblox заработала на территории России без каких-либо ограничений 10 июня 2026 г. Сотрудник CNews убедился, что ее сайт открывается в самом обычном браузере, не дополненном никакими средствами выхода в нормальный интернет.

Судя по первым отзывам пользователей Roblox, чтобы вернуть платформу в пространство суверенного Рунета, ее разработчики отключили чат.

Как сообщал CNews, Roblox была заблокирована в первых числах декабря 2025 г. Притом поначалу факт блокировки игрового сервиса со стороны Роскомнадзора не подтверждался – были лишь намеки на это со стороны российских политиков. «Похоже, в России заблокировали Roblox. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора», – написал тогда первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

Roblox вернулся в Россию. Надолго ли?

Официальное заявление Роскомнадзора было выпущено спустя примерно полдня с начала блокировок. «Мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», – заявили в ведомстве.

Все подтверждается

О разблокировке платформы Roblox свидетельствуют сайты по отслеживанию работоспособности интернет-ресурсов. Например, к моменту выпуска материала на Down Radar за сутки не было ни единой жалобы на недоступность Roblox, а комментарии пользователей, раздраженных блокировкой сервиса, датированы, по большей части, началом 2026 г.

Весьма нечастое затишье

Официальные представители платформы пока не делали никаких заявлений относительно доступности Roblox на территории России. Вместо них восстановление доступа к платформе на территории страны подтвердило Минцифры России.

Россияне оставили в интернете тысячи комментариев о блокировке Roblox

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», – написано в официальном канале министерства в нацмессенджере «Макс». Также у Минцифры все еще есть канал в замедляемом Telegram, но там эта новость на момент выхода материала отсутствовала.

Детский бунт

Блокировка Roblox вызвала огромную волну недовольства среди российских детей и подростков. Крайне негативно на это отреагировали и их родители, раздраженные тем, что у их детей отняли любимый сервис и не предложили никакой полноценной отечественной альтернативы.

Впрочем, никакой равноценной российской замены Roblox пока не существует. Платформа очень востребована в всем мире и не ограничивается рамками одной страны. Roblox работает с 2006 г., и III кварталу ее глобальная аудитория ежедневно активных пользователей, по внутренней статистике платформы, превышала 150 млн человек. Это больше всего населения России, где на начало 2026 г., по данным Росстата, проживало около 146 млн человек.

Oberon Copeland @veryinformed.com / Unsplash Популярность Roblox не только в мире, но и в России, несомненна

В декабре 2025 г. дети и подростки начали массово жаловаться на блокировку Roblox главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Но даже это совершенно никак не помогло – платформу тогда так никто не разблокировал.

Тень надежды

Лишь в первых числах июня 2026 г. появился шанс на то, что Roblox вычеркнут из «черного списка» Роскомнадзора. Как пишет РБК, 9 июня 2026 г., всего за сутки до разблокировки, Минцифры и Роскомнадзор «обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать разблокировку Roblox в России».

«В начале июня, как отметили в министерстве (в Минцифры – прим. CNews), успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы», – отмечает РБК.

Представители Roblox признали, что механизмы защиты детей от опасной для жизни из здоровья детей, не были эффективными и пообещали все исправить. В итоге до конца июня 2026 г. в платформу внедрят новые алгоритмы, которые будут запрещать детям играть в игры, не соответствующие их возрастной категории. «Корпорация также подтвердила свои обязательства бороться с появлением на платформе и дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей», – пишет РБК.