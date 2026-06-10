Российские сайты будут крупно штрафовать за авторизацию с помощью Gmail. Закон принят

Госдума ввела штрафы для владельцев сайтов за нарушение требований по использованию рекомендательных технологий и нарушению запрет на использование иностранных средств авторизации. При этом депутаты заверили, что пользователей, использующих зарубежные сервисы электронной почты, эти нормы не коснутся.

Штраф на использование зарубежных систем авторизации

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон в виде поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Документ был разработан рядом депутатов Госдумы и принят в первом чтении в конце 2025 г.

Документ предполагает наказание для владельцев сайтов, информационных систем и программ для ЭВМ за нарушение требований Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ) в части авторизации российских пользователей.

Unsplash - Solen Feyissa Госдума ввела штрафы для владельцев сайтов за авторизацию с помощью иностранных сервисов

Такие изменения были внесены в 149-ФЗ в 2023 г. Они обязывают осуществлять авторизацию одним из трех способов: с помощью мобильного телефона, с использованием ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и ЕБС (Единая биометрическая система); с использованием сервиса авторизации, принадлежащего российским резидентам.

Соответственно, авторизация через зарубежные сервисы (Google ID, Apple ID и пр.) была запрещена. При этом, согласно разъяснения к тому закону, речи о запрете использовать адреса иностранной электронной почты в качестве логина не было.

Сейчас за такое нарушение устанавливается штраф в размере 500-700 тыс. руб. за юридических лиц, для должностных лиц – 300-500 тыс. руб., для физических лиц – 10-20 тыс. руб. За повторное нарушение штраф для юридических лиц составит 1,4-2 млн руб., для должностных лиц – 120-150 тыс. руб., для физических лиц – 40-80 тыс. руб.

Массовый вброс через СМИ о штрафах за использование Gmail

Как пояснил в своем канале в Max глава Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Сергей Боярский, распространенная некоторыми СМИ информация о том, что данный закон предполагает взимание штрафов за авторизацию через иностранные сервисы электронной почты (Gmail, Hotmail и пр.), «не соответствует действительности и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащее российское общество».

Законопроект, по словам Боярского, касается только владельцев сайтов, которых еще три года назад обязали осуществлять авторизацию одним из упомянутых выше способов. «Абсолютное большинство наших граждан, пользователей социальных сетей эти изменения никоим образом не коснутся», - заверил Боярский.

Штрафы за несоблюдение требований по использованию рекомендательных технологий

Также вводят штрафы на нарушения требований к рекомендательным технологиям. Изменения были изменения в 149-ФЗ были внесены - также в 2023 г.

За применение владельцами сайтов, информационных систем и программ для ЭВМ технологий предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети интернет, находящихся на территории России, которые нарушают права и законные интересы граждан и организаций, штраф для организаций составит 500-700 тыс. руб, для должностных лиц – 30-50 тыс. руб., для граждан – 20-25 тыс. руб.

За предоставление владельцем ресурса информации с применением рекомендательных технологий без информирования пользователей об их применении штраф для юридических лиц составит 500-700 тыс. руб., для должностных лиц – 35-50 тыс. руб., для граждан – 10-20 тыс. руб.

За неразмещение владельцем информационного ресурса, на котором применяются рекомендательные технологии, адреса электронной почты для направления ему юридически значимых сообщений и своих ФИО (для физических лиц) и наименований (для юридических лиц) влечет наложение штрафа для юридических лиц в размере 500-700 тыс. руб., для должностных лиц – 30-50 тыс. руб., для физических лиц – 10-20 тыс. руб.

За повторные нарушения в части использования рекомендательных технологий штраф для юридических лиц в размере 1-1,4 млн руб., для должностных лиц - 120-200 тыс. руб., для физических лиц – 40-80 тыс. руб.

Штраф для операторов связи за нарушения требований по взаимодействию со спецслужбами

Во втором чтении к законопроекту была добавлен норма, согласно которой для операторов связи вводится наказание за выполнение требований к сетям и средствам связи, используемым ФСБ (Федеральная служба безопасности) или государственными органами, уполномоченными для проведения ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), требований к проведению соответствующих мероприятий, правил взаимодействия с указанными органами при разработке плана мероприятий по внедрению технических средств либо неисполнение оператором связи обязанности принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения мероприятий в целях осуществления ОРМ.

Штраф за такого рода нарушения для юридических лиц составит 3-5 млн руб.