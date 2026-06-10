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Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

23 июня 2026 г. CNews проводит митап «Российские технологии виртуализации» с участием представителей компаний-заказчиков и системных интеграторов, вендоров и разработчиков решений.

Для обеспечения эффективной работы бизнеса ИТ-директорам, руководителям и специалистам по виртуализации, внедрению, информационной безопасности из финансового сектора, ритейла, промышленности, госсектора, энергетики, машиностроения, аграрного сектора предлагается найти ответ на ключевой вопрос митапа. Какое решение выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

Участники митапа проанализируют реальные примеры внедрений продуктов и обратную связь по результатам тестов и пилотов, обсудят, какую функциональность и какие непродуктовые составляющие ждет бизнес от вендоров, рассмотрят преимущества и риски внедрения и эксплуатации.

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Павел Голубев, начальник Управления системного администрирования АО «Россельхозбанк» выступит в рамках митапа

Ведущие системные интеграторы, вендоры и разработчики отечественного рынка, помогут заказчикам найти ответы на вопросы обеспечения управляемости, безопасности, сертификации и долгосрочной поддержки систем виртуализации для российского бизнеса. Среди спикеров Алексей Калуга, владелец VMmanager ISPsystem, Сергей Зизюлин, руководитель отдела технической поддержки продаж «Базис».

Модератором митапа выступит Александра Кирьянова, главный редактор CNews.

Партнер митапа — ISPsystem.

В завершении митапа будет организован фуршет для общения в неформальной обстановке.

Чтобы принять участие в митапе «Российские технологии виртуализации», пройдите регистрацию ниже.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 35000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 302, e-mail: vasileva@cnews.ru Васильева Ирина.

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