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Бывшие владельцы Qiwi за полмиллиарда продали половину своей платежной системы

Группа финтех-компаний «Займер» приобрела 50% платежной системы «Бэст». Сумма сделки составили 587 млн руб. Компания была приобретена у бывших владельцев Qiwi.

«Займер» приобрел платежную систему «Бэст»

Группа финтех-компаний «Займер» объявила о покупке 50% доли в платежной системе «Бэст». Продавцом выступила гонконгская Fusion Factor Fintech (FFF), ранее купившая активы платежной системы Qiwi. Сумма сделки составила 587 млн руб.

От лица «Займер» сделку осуществила МКК (микрокредитная компания) «Займер». Как указывается в сообщении «Займер», АО «Киви» (бывший владелец российского бизнеса группы Qiwi) на протяжении нескольких лет была технологическим партнером «Бэст» и участвовало в развитии ее инфраструктуры и сервисов.

Кому ранее принадлежала «Бэст»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Бэст» была создана в 2014 г. 80% компании принадлежали Андрею Коркишко.

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Фото: © mobilinchen / Фотобанк Фотодженика
Бывшие владельцы Qiwi продали 50% платежной системы «Бэст» группе финтех-компаний «Займер»

В 2021 г. единоличным владельцем компании стал ее тогдашний гендиректор Александр Малышев. Затем компания последовательно переходила к Гаджине Мамаджановой и Кириллу Фокину.

Весной 2026 г. FFF стала единоличным владельцем «Бэст». Как пояснили в «Займере», FFF ранее приобретала «Бэст» в рамках развития своего портфеля технологических и платежных активов. Получается, что только приобретя «Бэст», FFF сразу же перепродала половину компании группе «Займер».

Чем занимается «Бэст»

«Бэст» специализируется на денежных переводах и платежах в России и за рубежом и имеет статус национальной значимой платежной системы Центробанка.

География работы системы насчитывает 45 стран, сеть выплат насчитывает свыше 27 тыс. пунктов обслуживания, партнерская сеть включает более 300 банков по всему миру.

Как пояснили в «Займере», для группы данная сделка означает выход в новый клиентский сегмент – иностранных граждан, проживающих или работающих в России, а также создание инфраструктуры для предоставления полного спектра финансовых сервисов.

В России проживает и работает около 6 млн иностранных граждан, для которых денежные переводы остаются одной из наиболее востребованных финансовых услуг и формируют естественную точку входа для построения долгосрочных отношений с клиентов.

По данным Центробанка, в первом полугодии 2025 г. объем трансграничных переводов физических лиц составил $18,7 млрд, увеличившись на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В годовом выражении это соответствует рынку объемом более 3 трлн руб.

«Займер» и FFF планируют развивать платежную систему «Бэст», используя возможности своих ключевых активов – банка «Евроальянс» и технологической инфраструктуры «Киви». На этой базе стороны намерены развивать комплекс финансовых сервисов для нерезидентов, включая международные переводы, платежные сервисы, электронные кошельки, микрозаймы и банковские продукты.

Покупки группы «Займер»

Упомянутый банк «Евроальянс» был приобретен группой «Займер» в 2025 г. за 490 млн руб. В начале 2026 г. «Займер» приобрел у «Киви» по 50% в двух активах – платежной системы для водителей такси «Таксиагрегатор» и в платформе онлайн-платежей IntellectMoney. Суммы этих сделок не раскрывались.

Группа «Займер» занимается онлайн-кредитованием. В группу входят МКК «Займер», МКК «Селлер Капитал», МКК «Дополучкино» , банк «Евроальянс» и коллекторское агентство «Профи».

Проблемы группы «Киви»

FFF в начале 2024 г. договорилась с группой Qiwi о покупке ее российского бизнеса – АО «Киви». Сумма сделки должна была составить 23,75 млрд руб., причем данные средства должны были быть выплачены в течение четырех лет. Владельцем FFF является бывший гендиректор Qiwi Андрей Протопопов. Сама Qiwi была переименована в Nanduq.

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Вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в группу «Киви». После этого прекратилась работы платежных терминалов и электронных кошельков Qiwi.

В конце 2025 г. стороны заключили новую сделку, согласно которой FFF заплатит за «Киви» 4 млрд руб. и передаст продавцу 29,2 млн акций Nanduq класса B (одна акция - один голос). Исходя из котировок акций Nanduq на момент заключения сделки, общая сумма сделки должна была составить 10,88 млрд руб.

У группы «Киви» остался ряд второстепенных активов, которые группа сейчас распродает.

Весной 2026 г. была продана платформа Floctory, занимающая автоматизацией маркетинга. Покупателем стал «Альфа-банк». В 2024 г. Т-Банк приобрел у Qiwi факторинговую платформу Rowi.

Игорь Королев

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