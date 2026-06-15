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До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться.

До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться.«CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве уже 18 июня.

До крурнейшего ИТ-мероприятия лета 2026 г. «CNews FORUM Кейсы Опыт ИТ-лидеров» осталось всего два дня. Оно состоится в Москве 18 июня.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

Мероприятие примет более 1200 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 120 докладов.

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CNews FORUM традиционно не оставляет пустых мест в зале

Главная тема CNews FORUM Кейсы — обмен опытом ИТ-лидеров о цифровой трансформации, акцент на успешных кейсах и извлеченных уроках из ошибок для достижения реальных бизнес-результатов.

Участие на CNews FORUM Кейсы подтвердили: Владимир Ивин, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы; Олег Матвейчев, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи; Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства; Марьян Гончар, директор департамента информационных технологий и цифровой трансформации Концерна «Уралвагонзавод»; Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Почты России; Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по ИТ Международного аэропорта Шереметьево; Андрей Бреган, директор Департамента цифровой трансформации и ИТ Объединенной судостроительной корпорации; Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий MERCK; Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и цифровым технологиям Восточной горнорудной компании; Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам АВТОЗАВОДА Санкт-Петербург; Александр Афанасьев, начальник Инновационного центра ГКУ ЦОДД; Надежда Сурова, директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по цифровой экономике; Вячеслав Лапенков, начальник отдела департамента информационных технологий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики; Юрий Близгарев, директор по информационным технологиям Арнест Юнирусь; Геннадий Гребеник, CDTO FORA BANK; Алексей Шершнев, ИТ-директор Farzoom; Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы Свеза-Лес; Карина Садова, руководитель направления AI X5 Digital; Андрей Коптелов, CEO Школы бизнес-анализа Андрея Коптелова; Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов ГК ВИК; Роман Пронин, руководитель Управления по автоматизации и оптимизации процессов S8 Capital («ТК «Центр»); Дмитрий Осипов, СТО в Управлении цифровых клиентских сервисов ОМК; Алена Балашова, руководитель департамента утилизации ГК «Акрон Холдинг»; Олег Гришко, главный архитектор ЕАПТЕКА; Михаил Божор, генеральный директор «Афонин, Божор и партнеры»; Артем Евсеев, советник практики интеллектуальной собственности ЮК ЭБР; Татьяна Бурдюгова, директор по стратегическому управлению ТОП-Сервис; Александр Нестеров, руководитель направления развития ПАК VK Tech; Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора ААА Управления Капиталом; Алексей Титов, руководитель Центра архитектуры и анализа ГК ФСК; Роман Мезенцев, независимый эксперт по банковским технологиям; Владимир Золотов, директор по ИТ Гринатом; Максим Халтурин, специалист PDM Металлоинвест-JSA; Роман Шиндин, руководитель технического presale Tibbo Systems; Кирилл Алифанов, модератор, советник по ИТ.

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CNews FORUM привлекает множество ИТ-специалистов

Мероприятие будет состоять из восьми тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Цифровизация банков», «Импортозамещение», «Цифровизация торговли», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Искусственные интеллект и большие данные», «Информационная безопасность», «Платформы контейнеризации», «Мобильность в бизнесе», «Business Process Management» и «Оптимизация цифровой инфраструктуры».

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры поделятся опытом цифровой трансформации, обсуждая ошибки, успешные кейсы и реальные преимущества от внедрения технологий.

<p>Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора</p>
Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора Цифровизация

В программе CNews FORUM Кейсы выделено больше времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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Директор департамента ИТ-обеспечения МКБ Виктор Круглов Директор департамента ИТ-обеспечения МКБ Виктор Круглов
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Директор департамента технологий искусственного интеллекта «РУСАЛ» Михаил Граденко Директор департамента технологий искусственного интеллекта «РУСАЛ» Михаил Граденко
Директор по информационным технологиям «СО ЕЭС» Глеб Лигачев Директор по информационным технологиям «СО ЕЭС» Глеб Лигачев
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Глава Минцифры Максут Шадаев: В России неплохие темпы импортозамещения

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