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Блокировки нипочем. Рекламодатели увеличивают бюджеты в Telegram

Рекламодатели наращивают бюджеты в Telegram пока за признанную ФАС незаконной рекламу на этой площадке начали штрафовать.

Рекламные бюджеты растут

В мае 2026 г. рекламные бюджеты в Telegram выросли на 11% по сравнению с апрелем 2026 г., пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные МТС AdTech о динамике рекламных размещений в мессенджере за апрель-май 2026 г.

Рост бюджетов в Telegram-каналах категорий FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса) составил 88%, количество их просмотров увеличилось в 2,2 раза. В СМИ просмотры выросли на 40%, практически повторяя динамику инвестиций, указано в исследовании.

Кликабельность рекламных объявлений (CTR) на площадке выросла на 22%, цена за клик (CPC) снизилась на 10%, цена тысячи показов (CPM) увеличилась на 4%.

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Grok AI
Количество просмотров и рекламные бюджеты в Telegram продолжают расти

В России на работу Telegram наложены ограничения. В марте 2026 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о признании рекламы на платформе незаконной с конца 2026 г.

Ситуация стабилизировалась

Рост инвестиций в размещение в мессенджере гендиректор NMi Digital Анна Планина считает попыткой «запрыгнуть в последний вагон», пока рынок ожидает окончательного формирования законодательных нововведений относительно платформы и рекламы на ней.

Создатель платформы «Постмаркетинг» Игорь Бевзенко называет ситуацию с рекламными размещениями в Telegram нормализовавшейся по сравнению с апрелем, когда одни рекламодатели приостановили размещения, а другие начали тратить бюджеты ускоренно. Банки, ритейлеры и недвижимость восстановили свои объемы размещений, а в целом крупнейшие российские компании все еще проводят тендеры на продвижение в Telegram на 2026 год, пояснил Бевзенко.

При этом, как сказал собеседник издания на рекламном рынке, агентства уже заключают с рекламодателями допсоглашения о том, что в случае штрафа за рекламу финансовые обязательства лягут только на заказчика.

Конечно, блокировка площадки сказывается — просмотры сократились, но осталось активное ядро, а теперь возвращается все большее количество пользователей, добавил гендиректор D-Agency Игорь Демидов. Площадок, сравнимых с Telegram, в России нет. Рекламные бюджеты в Max увеличились в 55 раз, но органика остается «слабым местом», полагает эксперт.

Замедление Telegram в России

Роскомнадзор обвиняет Telegram в создании ИТ-инфраструктуры, позволяющей онлайн-сервисам по пробиву данных нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». Ведомство последовательно вводит меры в связи с отказом мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений.

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Например, в августе 2025 г. российские власти ограничили в нем видео- и аудиозвонки, а в начале февраля 2026 г. существенно усилили давление на сервис, замедлив до минимума скорость его работы.

По итогам января 2026 г. Telegram тем не менее стал самым популярным мессенджером на территории в России. Правда, по итогам февраля 2026 г. ежемесячно активная аудитория российских пользователей сократилась, притом довольно существенно — на 286 тыс., до 95,692 млн.

Анна Любавина

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