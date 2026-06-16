Старейший российский навигатор насильно превращают социальную сеть. Пользователей никто не спросил

Основанный в 1999 г. навигатор 2ГИС оснастили новым разделом «Лента друзей». Это развитие функции «Друзья на карте». Лента позволяет получать отзывы и комментарии друзей и близких, скомпонованные в формате ленты. Подобные функции характерны в первую очередь для социальных сетей, на которые все больше становится похож 2ГИС после смены владельца и ухода основателя.

Друзей вам в ленту

Навигационный сервис 2ГИС сообщил CNews о включении в свой состав новой функции под названием «Лента друзей». Она представляет собой единый поток информации, скомпонованный в виде ленты из социальных сетей.

В ней отображаются отзывы, оценки, фотографии, а также видеоролики, загруженные в 2ГИС другими участниками сервиса, которых пользователь занес в список избранных или на которых подписался.

Аналогичными возможностями располагают все современные соцсети, притом не только российские. Следить за публикациями друзей можно, в числе прочего, в «Одноклассниках» и в «Вконтакте». Оба эти сервиса принадлежат холдингу VK, а основным владельцем 2ГИС в настоящее время является Сбербанк.

Хотим что-то похожее

У VK пока нет своего навигатора, а в активах Сбербанка отсутствуют пользовательские соцсети. Мимикрировать под эти сервисы 2ГИС стал в ноябре 2023 г., когда Сбербанк, владеющим им с 2020 г., интегрировал в него функцию «Друзья на карте».

Пресс-служба 2ГИС «Лента друзей» в 2ГИС

С тех пор в геосервисе можно обмениваться местоположением с родными и близкими, а также видеть, где собираются друзья, и, более того, отслеживать их перемещения. Поначалу у пользователей даже не было возможности принудительно скрывать свое текущее место дислокации – такую опцию разработчики добавили лишь спустя несколько недель после запуска «Друзей на карте». Также эта функция позволяет «друзьям» общаться в чатах, что лишь усиливает сходство 2ГИС с социальной сетью.

В августе 2025 г. Сбербанк превратил 2ГИС в средство слежки за детьми. Как сообщал CNews, в него встроили детский профиль на базе все той же функции «Друзья на карте». С тех пор родители могут видеть, где находится их ребенок, получать уведомления о его передвижениях и просматривать историю его маршрутов за день.

Нужно больше информации

В дополнение к перечисленному «Лента друзей» позволяет видеть контент от посторонних людей – пользователей, отзывы которых интересны, но с которым пользователь не знаком лично. Иными словами, разработчики 2ГИС скопировали с соцсетей формат подписок.

«Пользователи 2ГИС могут сами формировать персональную геосоциальную ленту, подписываясь на тех, чьи интересы им близки», – заявили CNews представители 2ГИС.

На этот раз сервис сразу позаботился о тех, кто совершенно не намерен делиться своими отзывами и прочим контентом ни с близкими людьми, ни тем более с посторонними. В настройка можно выбрать, кто будет видеть эту информацию – друзья, подписчики или же вовсе все пользователи. Опция блокировки сразу всех тоже присутствует.

Учиться на чужих ошибках

Подсмотрев идею ленты новостей у социальных сетей, 2ГИС не стал бездумно копировать все их «фишки». В частности, пользователи крупнейших соцсетей годами требуют вернуть им ленту с постами, расположенными в хронологическом порядке, но разработчики их не слышат, и формируют им ленту а основе рекомендательных алгоритмов.

В 2ГИС же весь контент друзей и тех, на кого подписан пользователь, отображается именно в хронологическом порядке, по крайней мере, пока. Самые новые публикации располагаются вверху ленты, старые постепенно уходят вниз.

Также есть опция фильтрации публикаций по рубрикам — «поесть», «развлечения», «спорт», «красота» и пр. «Из ленты можно перейти в карточку места или открыть профиль автора», – сказали CNews представители 2ГИС.

Почти 30 лет истории

2ГИС по праву считается старейшим геонавигационным сервисом из ныне существующих и пользующихся популярностью. Он был основан в 1999 г. и поначалу носил название «Дубльгис». В 2ГИС его переименовали в 2011 г. в результате крупномасштабного ребрендинга.

2ГИС 2ГИС давно перестал быть просто навигатором

Для сравнения, бесплатные «Яндекс Карты» работают с 2004 г., а «Яндекс Навигатор», за который тоже не нужно платить, появился в 2012 г. Запуск платного «Навител Навигатора» состоялся в 2006 г.

С сентября 2020 г. основным владельцем 2ГИС является Сбербанк. Как сообщал CNews, тогда он купил 71,94% акций компании «ДубльГИС» через свою «дочку» – фирму «Цифровые технологии». Сумму сделки стороны не раскрыли.

На деле доля Сбербанка была еще выше. В результате сделки шестилетней давности 3-процентную долю в компании «Дубльгис» приобрело совместное предприятие банка и холдинга VK, который на тот момент назывался Mail.ru Group.

В сентябре 2025 г. «2ГИС» без предупреждения остался без своего основателя. CNews писал, что стоявший у истоков сервиса Александр Сысоев продал свою часть компании. Покупатель не афишировался, но все указывало на то, что это Сбербанк.

Что примечательно, к середине июня 2026 г. информация о нынешних владельцах ООО «ДубльГИС» (юрлицо 2ГИС) была скрыта. Сведения о них были вырезаны как из ЕГРЮЛ, так и из сторонних сервисов, включая «Контур.Фокус».