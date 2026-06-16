Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Эстонские государственные учреждения с 31 августа начнут ограничивать прием электронных писем, отправленных с российских серверов. Письма с адресов в домене .ru будут направляться в карантин для дополнительной проверки, объявила в июне 2026 г. министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лииса Пакоста. Министр рекомендовала местным самоуправлениям последовать примеру государства, но оставила окончательное решение за ними.

Электронные ограничения в Прибалтике

Государственные органы Эстонии будут помещать письма из Рунета в карантин, объявила через пресс-службу министр юстиции и цифровых лиц Лииса Пакоста (Liisa Pakosta). Теперь письма, отправленные с российских серверов, не будут поступать в государственные учреждения, а будут направляться на дополнительную проверку.

Эстонские государственные учреждения с 31 августа 2026 г. начнут ограничивать прием электронных писем, отправленных с российских серверов. Письма с адресов в домене .ru будут направляться в карантин для дополнительной проверки, объявила 16 июня Лииса Пакоста.

Причиной такого решения стал значительный рост количества писем, содержащих реальные киберугрозы, которые поступают с российских серверов с 2022 г.

«Адреса электронной почты с доменом .ru представляют повышенный киберриск. Существует серьезная опасность, что с их помощью пытаются взломать личные базы данных граждан Эстонии», — пояснила Пакоста.

Unsplash - Kevin Ache В Эстонии заблокировали получение госучреждениями почты с Рунета

Она также отметила, что Департамент государственной информационной системы Эстонии неоднократно предупреждал: письма, приходящие с российских серверов, часто используются в фишинговых кибератаках и для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО).

По словам министра, механизм карантина уже функционирует в государственных учреждениях и применяется к подозрительным письмам по иным признакам. Теперь к этим признакам добавится происхождение сообщений с российских серверов.

«Письма с адресов доменной зоны .ru с осени 2026 г. больше не будут поступать напрямую в почтовые ящики эстонских государственных служащих. Они будут автоматически направляться в карантин, откуда каждый чиновник сможет открыть их в соответствии с внутренними правилами своего учреждения», — разъяснила Пакоста.

Лииса Пакоста добавила, что обработка таких писем потребует больше времени по сравнению с сообщениями, поступающими с более безопасных серверов.

Рекомендации от министра

Министр рекомендовала органам местного самоуправления последовать примеру центральных государственных учреждений, однако окончательное решение оставила на их усмотрение.

Лииса Пакоста также дала свои рекомендации, всем, кто использует адреса электронной почты в доменной зоне .ru для переписки с эстонскими государственными органами, рекомендовано в кратчайшие сроки заменить их на адреса, не связанные с российскими серверами. Свое решение Пакоста приурочила к годовщине вывода российских войск из Эстонии, которая отмечается 31 августа.

Изъятие колонок «Яндекс»

В 2024 г эстонские пограничники стали оформлять протоколы на граждан, въезжающих в страну с территории России, в случае, если обнаруживают у них колонку «Яндекс.Станция» с «Алисой», которую отмечают в документах как прослушивающее устройство. Колонку изымали и угрожали при повторении эпизода тюремным сроком.

По словам премьер-министра Эстонии Кайи Каллас (Kaja Callas), Эстония выступила с предложением о введении санкций против российской ИТ-компании на территории всего Европейского союза (Евросоюз). По ее словам, в качестве санкций на «Яндекс» будет наложено ограничение на предоставление ряда услуг в Эстонии, в том числе будет запрещено оказывать услуги по перевозке пассажиров с помощью сервиса «Яндекс.Такси».

По данным Министерства юстиций и цифровых технологий Эстонии, приложение, используя российские серверы, производило обмен информацией о коммерческом транспорте, водителях, транспортных средствах, предлагаемых перевозчиком на территории Эстонии, платежных картах и платежах.