В России разработана глушилка спутников Starlink

Россия в июне 2026 г. начала применять комплекс для глушения спутников Starlink. Комплекс состоит из нескольких прицепов, на которых установлены спутниковые тарелки под радиопрозрачным колпаком. Отмечается, что каждый прицеп вмещает пару тарелок, которые также можно установить на землю. Система защищает до 20 квадратных километров территории и влияет на беспилотники противника.

Применение комплекса

В России разработали глушилку для Starlink, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Система защищает до 20 квадратных километров и влияет на беспилотные летательные аппараты (БПЛА) противника.

Российские специалисты в 2026 г. разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который глушит каналы спутниковой связи Starlink, использующиеся в ряде БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О новом российском средстве РЭБ с беспилотниками сообщила также и украинская сторона. Советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал в своем Telegram-канале о комплексе РЭБ под названием «Волна Купол Гарант». По его данным, это система спутниковых антенн, размещенных на нескольких прицепах. Комплекс создает мощные направленные помехи на конкретный спутник Starlink, нарушая связь между спутником и наземными терминалами.

Wikipedia 60 спутников Starlink, сложенных вместе перед запуском 24 мая 2019 г.

Starlink — это проект спутниковой системы на околоземной орбите, разрабатываемый частной компанией SpaceX, основателем которой является Илон Маск (Elon Musk), писал CNews.

«Технически спутник Starlink принимает сигналы от терминалов в диапазоне 14-14,5 гигагерца. Этот диапазон поделен на восемь каналов шириной 62,5 мегагерца каждый. Министерство обороны (Минобороны) России условно взяли восемь спутниковых тарелок, направили их на спутник, и каждая тарелка передает препятствие на своем канале. И все... спутник оглох», — сказал Сергей Бескрестнов.

Вынужденные меры

17 июня 2026 г. военный эксперт Алексей Живов считает, что российские разработчики действительно могли создать эффективный глушитель связи Starlink. По его мнению, такой вывод можно сделать на основе информации, поступающей от российских военнослужащих, а также опираясь на элементарную логику. В частности, эксперт отметил, что еще в мае 2026 г. на трассе «Новороссия» дроны ВСУ регулярно уничтожали бензовозы, следовавшие в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине. 17 июня, по его словам, они доезжают целыми и невредимыми.

«Сейчас бензовозы доезжают целыми и невредимыми. Значит, за это время были предприняты какие-то технические действия, которые защитили в той или иной степени. Чем? Противник на своих каналах как раз пишет, что именно вот этим комплексом защитили», — отметил Живов.

Военный интерес

По предварительной информации, одна такая система РЭБ обеспечивает защиту территории площадью около 20 квадратных километров. Украинская сторона полагает, что новыми комплексами была прикрыта трасса «Новороссия». В результате российские системы стали приоритетной целью для противника, отмечают военные эксперты.

По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», если рабочий способ глушения Starlink действительно был найден, то распространение таких систем может серьезно повлиять на результативность украинских ударов средней дальности уже в 2026 г., прямо зависящих от американского спутникового интернета.

Алексей Живов также допустил, что ВСУ уже начали целенаправленную охоту за новыми комплексами РЭБ, поскольку они существенно нарушили планы украинской стороны. В связи с этим эксперт призвал обеспечить надлежащую защиту данных технических средств. «А поскольку комплекс все-таки занимает определенное пространство в физическом мире и он довольно крупногабаритный, то, соответственно, есть определенные риски», — добавил эксперт.