Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается

Объем российского рекламного рынка в I квартале 2026 г. превысил 220 млрд руб., что на 5% больше показателя за аналогичный период 2025 г. В пресс-службе Совета экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России уточнили, что наибольший процентный рост продемонстрировал сегмент рекламы в интернет-сервисах — 8%.

Объем российского рынка

Рекламный рынок в России в январе-марте 2026 г. показал рост ниже инфляции и превысил 220 млрд руб., пишут «Ведомости». По объемам лидирует реклама в интернет-сервисах.

По оценке совета экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рекламный рынок в январе-марте 2026 г. вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и составил 220-222 млрд руб. без учета налога на добавленную стоимость (НДС). Таким образом, темпы роста рекламного рынка оказались ниже уровня годовой инфляции, которая по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на конец марта 2026 г. составила 5,86%. По сравнению с I кварталом 2025 г. динамика рекламных бюджетов существенно замедлилась — в 2,2 раза, тогда как расходы на продвижение товаров и услуг в медиа увеличились на 11% по сравнению с показателем января-марта 2024 г.

Magnific - DC Studio Объем рынка рекламы в России превысил 220 миллиардов за первые три месяца 2026 г.

АКАР — это крупнейшее профессиональное объединение в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций в стране. Организация была основана в 1993 г. и на лето 2026 г. объединяет ведущие рекламные агентства, медийные группы и компании, работающие на российском рынке. Основная цель АКАР — содействие развитию цивилизованного рынка рекламы и коммуникаций, защита интересов участников индустрии, а также продвижение профессиональных стандартов и этических норм.

Сегментация рынка

Согласно оценке совета экспертов АКАР, наиболее динамичный рост среди медиаканалов в январе-марте 2026 г. показал сегмент интернет-сервисов, его объем увеличился на 8% и составил 117-118 млрд руб. Второе место по объему занимает видеореклама (включая размещения на телевидении и в онлайн-видео), этот сегмент вырос всего на 1% — до 67,5–68,5 млрд руб.

Другие два сегмента рекламного рынка показали отрицательную динамику в I квартале 2026 г. Объем аудиорекламы (включая размещения на эфирном радио и в онлайн-аудио) сократился на 4% и составил 4,7-4,9 млрд руб. В том числе реклама на традиционном радио уменьшилась на 4% — до 4,5-4,7 млрд руб. Реклама же в издательском бизнесе снизилась на 7% — до 4,8-5 млрд руб. Подсегмент печатной прессы продемонстрировал более существенное падение — на 14% до 800-900 млн руб. Объем рекламы в цифровых версиях изданий сократился на 5% и составил 4-4,1 млрд руб.

В общую оценку рекламного рынка за I квартал 2026 г. также включена предварительная оценка сегмента рекламы вне дома (т.е. наружная реклама, реклама на транспорте и внутренних экранах), отметили в АКАР. Однако отдельные данные по этому подсегменту эксперты ассоциации не раскрыли, поскольку не смогли прийти к единому мнению по оценке его параметров, пояснил вице-президент АКАР Сергей Веселов.

Причины замедления

Замедление темпов роста рекламного рынка связано с крайне сложной общеэкономической ситуацией в стране, пояснил «Ведомостям» Сергей Веселов. В частности, эксперт сослался на данные Росстата, согласно которым валовой внутренний продукт (ВВП) России в I квартале 2026 г. сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

Российский рекламный рынок

По итогам 2025 г. российский рекламный рынок поднялся на 13 место в мире, его объем достиг $11,7 млрд (981,6 млрд руб.). Это следует из отчета аналитического центра Российской индустрии рекламы (АЦ РИР), подготовленного совместно с АКАР и опубликованного 8 июня 2026 г.

Рост рынка в долларовом выражении — 20%, в рублях — 9% (по оценке АЦ РИР), а по данным АКАР — 8,5%. Этот результат стал историческим максимумом: предыдущие рекорды были зафиксированы в 2013 г. ($10,5 млрд) и 2008 г. ($10,3 млрд). В 2024 г. Россия занимала 14 место с $9,8 млрд.

Разрыв с лидерами остается значительным. Первое место в мире у США ($456 млрд), далее следуют Китай ($252 млрд), Великобритания ($63,4 млрд) и Япония ($56,1 млрд). В десятку также входят Германия, Канада, Франция, Австралия, Бразилия и Южная Корея.

Расходы на рекламу на душу населения в России составили $81,6 (32 место в Топ-50 рынков). Крупнейшим сегментом остаются интернет-сервисы: их объем достиг 1,569 трлн руб. с ростом 28%. Наиболее яркая динамика — в eРетейл медиа (рост 58%). Сегмент видео вырос на 10% до 312 млрд руб., наружная реклама — на 12% до 109,1 млрд руб. Аудиосегмент сократился на 4% до 24,6 млрд руб., издательский бизнес — на 5% до 25,8 млрд руб.

Доля регионов (без учета Москвы) в общем объеме рекламного рынка составила 12,7% (125,4 млрд руб.). Лидер среди регионов — Санкт-Петербург (31,7 млрд руб.), затем Екатеринбург (8,2 млрд руб.) и Краснодар (7,1 млрд руб.).