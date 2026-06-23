Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки

23 июня 2026 г. мессенджер Telegram заработал в Индии после недели ограничений. Ранее власти Индии ограничивали работу мессенджера с 16 по 22 июня 2026 г. из-за предполагаемой утечки ответов на экзаменационные вопросы. Мессенджер пытался оспорить распоряжение правительства, ограничивающее доступ к ИТ-платформе до 22 июня 2026 г., однако суд отклонил иск.

Снятие блокировки

Telegram снова доступен в Индии после недели ограничений, пишет The Times of India. Временную блокировку мессенджера объясняли рекомендациями.

23 июня 2026 г. мессенджер Telegram вновь стал доступен для пользователей в Индии после снятия временных ограничений, введенных властями страны на период проведения национальных вступительных экзаменов.

Блокировка действовала до 22 июня по требованию Национального агентства тестирования Индии. Ограничения были введены в связи с необходимостью проведения пересдачи медицинских экзаменов после скандала с утечкой экзаменационных материалов. Высокий суд Дели признал временный запрет обоснованным и соответствующим установленным законодательным процедурам Индии.

Grok AI Telegram снова появился в Google Play в Индии после временной блокировки

По данным The Times of India, власти Индии приняли решение о блокировке Telegram после того, как другие меры не позволили остановить распространение поддельных ответов на экзаменационные задания. После завершения экзаменов продлевать ограничения доступа к мессенджеру не планируется.

Во вторник, 23 июня, приложение Telegram вновь стало доступно в Google Play для устройств на базе Android. В то же время в Apple App Store для пользователей iPhone мессенджер по-прежнему остается недоступным. Кроме того, отдельные пользователи продолжают сообщать об ИТ-сбоях в работе онлайн-сервиса, отмечают местные жители.

Ключевой рынок

Для Telegram Индия — это ключевой рынок в 2026 г., где у мессенджера более 150 млн активных пользователей. Удобная онлайн-система каналов, огромные группы и возможность обмениваться файлами без раскрытия номеров телефонов сделали ИТ-платформу популярной среди студентов, но одновременно превратили ее в идеальную среду для скамеров.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал ситуацию, отметив, что за последние недели модераторы Telegram удалили сотни каналов, распространявших мошеннические материалы в Индии. Тем не менее правительство посчитало точечные блокировки неэффективными и применило полную блокировку приложения в качестве крайней меры.

Принудительная децифровизация

В первом полугодии 2026 г. россияне стали проводить в интернете значительно меньше времени, писал CNews. По данным группы компаний (ГК) «Родная речь», суммарное время граждан России в интернете за январь-май 2026 г. сократилось на 4%.

Наихудший результат в этом плане был достигнут в апреле-мае 2026 г. В эти месяцы количество времени в интернете у россиян сократилось с 256 до 243 минут в день. «Коммерсант» подчеркивает: в том, что россияне стали гораздо реже пользоваться интернетом, виноваты нынешние российские реалии.

В частности, на это, по мнению экспертов российского рынка, влияют в первую очередь ограничения доступа к некоторым ресурсам. Иными словами, в России растет количество заблокированных сайтов и веб-сервисов, которыми россияне активно пользовались. Вторая причина происходящего, отмечает издание — это продолжающиеся «замедления интернета».

В июне 2026 г. в России было замедленно всего лишь несколько популярных ресурсов, в том числе YouTube и Telegram. Ранее замедление применялось, к примеру, к социальной сети Х, но позже российские власти перешли от замедлений к ее тотальной блокировке.

23 июня 2026 г. в России перестали работать трансляции на Twitch, сайт открывается в обычном режиме, сообщают пользователи из России, но без сбоев работает только чат, а окно прямой трансляции в бесконечной загрузке или показывает ошибку 2000 (она указывает на проблемы со связью между видеоплеером и серверами Twitch). Данная проблема была лишь у россиян и после включения VPN-сервисов, ошибка исчезала.