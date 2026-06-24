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Облака россиянам не нужны. В стране бум спроса на флешки – их скупают миллионами и тратят на них миллиарды

Россияне с каждым разом все активнее скупают обычные USB-флешки – в I квартале 2026 г. объем рынка составил свыше 2,2 млн единиц и 1,6 млрд руб. Это абсолютный рекорд за последние пять лет. Интерес россиян к офлайн-носителям не только не угасает, но и вовсе растет, и это на фоне повсеместного распространения облачных хранилищ.

Всю свою информацию ношу с собой

Жители России продолжают массово пользоваться флешками, совершенно не желая отказываться от них в пользу облачных хранилищ. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», интерес к этим накопителям, которые появились в России еще в начале XXI века, растет из года в год.

Так, в I квартале 2026 г. в России было приобретено 2,217 млн карманных USB-накопителей, и это самый высокий показатель за последние пять лет. В деньгах рынок за отчетный период составил 1,605 млрд руб., что на 9,1% больше год к году.

Рынок флешек в России с января 2022 г. и по июнь 2026 г. не показал спад ни в штуках, ни в деньгах. На протяжении всех этих лет россияне скупали с каждым разом все больше и больше USB-драйвов.

Для примера, в январе-марте 2024 г. в стране было продано 2,169 млн флешек на 1,348 млрд руб. А двумя годами ранее, в I квартале 2022 г., продажи составили 1,589 млн устройств и 1,016 млрд руб.

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EsaRiutta / Pixabay
Россияне совершенно не собираются отказываться от флешек в обозримой перспективе

В общей сложности за четыре года российский рынок флешек вырос на 39,5% в количественном выражении и на 58% в денежном. На вопрос редакции CNews о прогнозах развития рынка в обозримой перспективе представители «М.Видео» отвечать отказались.

Кто в лидерах

Россияне готовы платить больше за надежный и емкий USB-накопитель. Они стали предпочитать флешки с большим объемом и высокой скоростью. Это отразилось на средней стоимости такого накопителя. За год она выросла на 7,9%, составив 724 руб. по итогам I квартала 2026 г.

В то же время россияне вполне готовы доверить хранение своей информации флешкам малоизвестных брендов. Всей своей массой они находятся на втором месте по популярности (в натуральном выражении) после накопителей Smartbuy. Значения в долях рынка «М.Видео» не приводит.

Замыкает тройку лидеров компания Kingston. Это явный признак того, что многие россияне предпочитают флешки брендов, проверенных десятилетиями. К примеру, свой первый USB-драйв Kingston сотрудник CNews приобрел в российской рознице в 2005 г.

В денежном выражении в лидерах все те же игроки, только двое из них поменялись местами. На первом месте расположилась Kingston, Smartbuy сместилась на третью строчку, а «серебро» по-прежнему у малоизвестных производителей, взятых вместе.

Также россияне отдают предпочтение флешкам брендов AData, Netac, SanDisk, Apacer, Transcend и Samsung. Они входят в топ-10 самых востребованных.

Облако в кармане

Популярность флешек в России растет среди не только частных, но и корпоративных пользователей, сообщила CNews глава департамента «Аксессуары» ритейлера «М.Видео» Жанна Илюхина. «Флешки по-прежнему востребованы для учебы, работы, хранения резервных копий и быстрого обмена файлами между устройствами», – добавила она.

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Динамика рынка USB-флешек в России в первом квартале

Казалось бы, все то же самое можно делать и при помощи облачных хранилищ, да еще и с доступом к ним почти из любой точки мира, но нет, россияне по-прежнему отдают предпочтение именно флешкам.

«Несмотря на развитие облачных технологий, USB-флешки остаются одним из самых удобных и универсальных способов хранения и передачи данных. Их популярность остается стабильно высокой даже на фоне распространения облачных сервисов», – сказала CNews Жанна Илюхина.

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На вопрос редакции CNews, с чем именно связана такая любовь россиян к флешкам на фоне повсеместного засилья облаков, представители «М.Видео» отвечать отказались.

Здесь важно отметить, что у облачных сервисов есть множество недостатков, которых лишены USB-драйвы. Большинство их них платные, с ежемесячной абонентской платой – за ноль рублей можно получить лишь крайне незначительный объем дискового пространства с кучей ограничений.

Помимо этого, облака работают только через интернет, а с ним в России сейчас перебои. Притом если мобильный интернет операторы сотовой связи отключают, то домашний интернет провайдеры пока просто замедляют. К тому же различные иностранные облачные сервисы всегда рискуют быть заблокированными на территории России.

Также некоторые облака повадились удалять пользовательские данные без предупреждения и без причины. Притом это могут сделать даже крупнейшие игроки, на троих делящие свыше 60% мирового облачного рынка. Речь в первую очередь об Amazon Web Services, который в августе 2025 г. удалил хранилище программиста с данными за 10 лет без возможности восстановления.

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В июне 2025 г. корпорация Microsoft заблокировала профиль пользователя в OneDrive. В нем хранилась информация за 30 лет его жизни – личные и рабочие данные, которые он собирал с 1990-х годов.

В мае 2026 г. интернет-гигант Google отключил от своего облачного сервиса Google Cloud крупного клиента компании Railway, чем спровоцировал масштабный сбой в ее работе. При этом он, как AWS и Microsoft в предыдущих историях, не стал тратить время на объяснение причин закрытия доступа, да и предупреждений о грядущем отключении от него тоже не поступало.

Геннадий Ефремов

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