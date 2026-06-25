VK выгнали из App Store. «Дзен» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

Приложения холдинга VK массово исчезли из App Store. Установить их на iPhone и iPad без «костылей» больше нельзя. Удалены «Одноклассники», «Дзен», «VK Музыка», «VK Видео» и многие другие. Ранее Apple удалила из своего магазина нацмессенджер «Макс», за которым тоже стоит VK.

Apple закрыла дверь

Фирменные приложения холдинга VK массово удалили из магазина App Store, пишет РБК. Владелец этого магазина – компания Apple, и только у нее есть полномочия по модерации своего магазина.

«Под нож» пошла целая коллекция приложений VK. Были удалены «Дзен», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Знакомства». Это означает, что легальными методами установить эти программы на iPhone или iPad больше нельзя, поскольку App Store – единственный официальный магазин приложений в экосистеме Apple.

Что примечательно, фирменное приложение соцсети «Вконтакте», которая тоже принадлежит VK, Apple пока не тронула. Причины такой избирательности не раскрываются, и вероятность удаления приложения этой соцсети из App Store сохраняется.

Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика Apple избавляется от присутствия VK в своем App Store

На это указывает тот факт, что позже в список удаленных приложений добавилось и фирменное ПО социальной сети «Одноклассники», развитием которой тоже занимается холдинг VK. Ранее он был известен как Mail.ru Group.

Комментарий VK

В редакцию CNews поступил официальный комментарий VK.

«VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно находится в распоряжении Apple», – заявили CNews представители VK.

«Тем не менее, Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложения VK. Своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов: соцсетям, мессенджерам, видеоплатформам, электронной почте и образовательным продуктам. Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», – добавили в холдинге.

«VK продолжает работать в интересах пользователей и предпринимает все необходимые действия для обеспечения комфортного и безопасного доступа к продуктам и сервисам. Все приложения VK, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжат работать», – отметили представители VK.

Кого не коснулось

Новые санкции затронули пока лишь пользователей iPhone и iPad. Редакция CNews убедилась, что фирменный софт VK к моменту выхода материала был доступен в Google Play – магазине приложений для Android, из которого российское ПО тоже регулярно пропадает.

«Приложения VK для пользователей Android доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, – в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов», – сказали CNews представители VK.

RuStore – это отечественный аналог Google Play. Работает с весны 2022 г.

История повторяется

Apple явно усилила давление на холдинг VK. Как сообщал CNews, в начале июня 2026 г. она без объяснения причин удалила российский нацмессенджер «Макс», за которым тоже стоит VK, из App Store.

Спустя почти месяц «Макс» в App Store так и не вернулся.

Напомним, в конце апреля 2026 г. «Макс» получил метку «Вредоносное ПО». Ее поставила компания Cloudflare, но через день отозвала ее.

Противостояние Apple и VK длится как минимум последние 12 лет. В феврале 2014 г. из App Store без причины пропало приложение соцсети «Вконтакте». Через час оно вернулось в каталог, притом были восстановлены те же версии приложений, которые несколькими часами ранее были оттуда удалены.

В сентябре 2022 г. ситуация повторилась, но в большем масштабе. Apple без предупреждения удалила из своего каталога приложений почти все утилиты, принадлежащие VK – приложение соцсети «Вконтакте», почтовый клиент «Почта Mail ru», файловое хранилище «Облако Mail ru» и музыкальный стриминговый сервис «VK музыка». Позже все они были восстановлены в каталоге Apple.