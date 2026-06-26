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Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store

Популярное приложение «Телега», позволявшее россиянам обходить блокировку мессенджера Telegram, прекращает свою деятельность. Компания сообщила о закрытии сервиса с 1 июля 2026 г. Причиной названы «внешние ограничения», включая удаление из App Store. Ранее CNews нашел связь компании с российской VK.

Решение о закрытии сервиса

Приложение «Телега» (Telega), имеющее «многомиллионную» аудиторию за счет возможности работать в условиях блокировки Telegram, прекращает работу с 1 июля 2026 г., сообщили разработчики на сайте приложения. Создатели «форка» пообещали вернуть деньги пользователям с активной подпиской «Телега Плюс».

«В формате Telegram-клиента мы не можем обеспечить полную локализацию и соответствие всем действующим требованиям. В том числе из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ, включая удаление из App Store. С учетом этого принято решение закрыть "Телегу" с 1 июля», — говорится в сообщении.

«Телега» — это неофициальный клиент Telegram, разработанный в России, использующийся для обхода блокировок мессенджера Telegram без VPN

Взлет и падение

У Telegram есть несколько неофициальных клиентов, в том числе Vidogram, Nicegram, Swiftgram и др. Но популярность в России обрел именно Telega. Он создан на основе открытого программного кода и подключается к серверам Telegram.

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Andrey Matveev / Unsplash
Telega не смогла обеспечить полную локализацию

Актуальность «Телеги» начала расти на фоне блокировок Telegram Роскомнадзором. Замедление мессенджера началось из-за отказа подчиняться российским законам. Возможность звонков через Telegram была ограничена в 2025 г. на фоне борьбы с мошенниками, вымогавшими деньги. В январе 2026 г. замедлению подверглась функция обмена фотографиями и видеороликами.

По данным самой «Телеги», приложение было скачано более миллиона раз и вошло в топ в российском магазине приложение RuStore. Эксперты назвали хорошим стартом то, что приложение, которому нет и года, набрало также миллион установок в Google Play и продемонстрировало временный выход в топ российского App Store в феврале 2026 г.

Однако уже в апреле 2026 г. CNews обнаружила его исчезновение из магазина приложений Apple App Store. Тогда же, в апреле 2026 г., Telegram начал помечать аккаунты пользователей, авторизованных через неофициальные приложения и зеркала мессенджера. Эксперты в сфере кибербезопасности призывают пользоваться только официальными клиентами мессенджеров.

Сервис Cloudflare Radar признал рабочие домены клиента Telega шпионскими. Международный удостоверяющий центр GlobalSign отозвал у Telega TLS-сертификат, который подтверждает подлинность проекта и используется для защищенного HTTPS-соединения. Впрочем, через несколько дней Cloudflare сняла с Telega пометку о шпионском ПО. По словам разработчиков, авторы проекта связались с Cloudflare и предоставили необходимую информацию о работе клиента.

Таинственные связи

Конечные бенефициары АО «Телега» не раскрываются. В публичном пространстве основателями проекта себя назвали казанские предприниматели Фанис Садыков и Александр Смирнов.

АО «Телега» (прошлое название АО «Даль») — привлекла почти 200 млн руб. от своих учредителей в 2025 г. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета компании. По итогам года стартап показал чистый убыток в 91 млн руб., так как инвестировал в создание ПО и зарплаты, а его выручка едва превысила 100 тыс. руб. Вложения в создание софта компания оценила в 41 млн руб., покупку офисного оборудования - в 2 млн руб.

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В публичном пространстве обсуждалась информация, что Telega — это новый проект VK. Эту мысль высказал программист Дмитрий Тарасенко осенью 2025 г., который в своих профилях называл себя экс-разработчиком Telegram. Он порылся в исходном коде «Телеги» и нашел там прямые ссылки на ресурсы VK. Он заявлял, что возможность голосовых вызовов Telega удалось вернуть, но для них используются серверы соцсети «Одноклассники», которая входит в состав VK. Само решение «Телега» разработчик назвал форком Telegram.

Как выяснил CNews, в марте 2025 г. в устав АО «Телега» были внесены поправки, допускающие формирование совета директоров, но с ограниченными функциями в области масштаба одобряемых сделок. Так, предполагается, что совет может одобрять сделки на сумму более 2 млн руб. только в том случае, если они заключаются не с юридическими лицами, входящими в группу лиц с МКПАО «ВК», указано в уставе.

В VK отрицали какую-либо связь с Telega.

«"Телега" — независимый проект команды разработчиков из Казани. Мы не являемся продуктом VK или какой-либо другой компании. При этом, как и многие ИТ-компании, мы используем отдельные технологические решения разных вендоров, в том числе VK, на стандартных коммерческих условиях», — заявили CNews в пресс-службе «Телеги», отвечая на вопрос о связи с VK. Вышеуказанный пункт устава, по их словам, носит «технический характер и связан с закупочными процедурами».

Анна Любавина

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