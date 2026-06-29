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Польша разгромила киберпреступную группировку, промышлявшую подменой SIM-карт

В Польше задержали серийных мошенников, занимавшихся кражей и отмыванием криптовалют. Нанесённый ими ущерб оценивается в $5 млн.

Ловись, SIM-ка

Власти Польши арестовали четырех подозреваемых в создании киберпреступной группы, которые специализировались на взломах телекоммуникационных фирм и почтовых аккаунтов для последующих атак с подменой SIM-карт.

Конечной целью было получение доступа к счетам в криптовалютных биржах.

По данным расследования, злоумышленники смогли похитить несколько миллионов долларов, которые затем отмывались через «распределённую финансовую сеть».

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Фото: Freepik
Подозреваемые рассматривали свою деятельность как «обычный источник дохода»

«С помощью специализированного программного обеспечения и социальной инженерии подозреваемые получали несанкционированный доступ к инфраструктуре организаций, сотрудничающих с телеком-операторами, и почтовым адресам работников этих компаний, — говорится в публикации Польского управления по борьбе с киберпреступностью. — Данные, полученные в результате этих атак, позволяли осуществлять так называемую подмену SIM-карт, которая подразумевает нелегальное клонирование и перехват контроля над телефонными номерами жертв».

Власти Польши указывают, что подозреваемые рассматривали свою деятельность как «обычный источник дохода» и использовали многочисленные банковские счета, открытые в разных странах, и цифровые кошельки для перемещения украденных средств.

Десятки миллионов злотых

По оценкам правоохранителей, злоумышленники похитили активов на десятки миллионов злотых (польская национальная валюта). Как указывает издание BleepingComputer, это примерно соответствует $5 млн.

Все четверо помещены под стражу. В соответствии с польским законодательством им грозит до 25 лет тюремного заключения.

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Власти Польши не стали называть имена подозреваемых, однако исследователь безопасности блокчейна ZachXBT опознал одного из них по видео и обозначил его как Войтека Кулиша (Wojtek Kulisz), известного в соответствующих кругах под никнеймом Merry. ZachXBT назвал его специалистом по социальной инженерии.

«Из игры выведена активная и "плодовитая" банда, но таким, как они, нет числа, — считает Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Приходится констатировать, что единственный способ бороться с ними — это долгое, тщательное расследование, сбор улик и, в конечном счёте, аресты и конфискации. Но пока злоумышленников ищут, они успевают нанести огромный ущерб и отмыть украденные средства так, что их реституция становится технически невозможной. Пользователям криптовалют необходимо постоянно быть начеку и учиться распознавать и пресекать мошеннические атаки».

Роман Георгиев

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