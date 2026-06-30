Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

Год назад о внедрении искусственного интеллекта заявляли только 50% компаний, сейчас таких почти 100%. Однако реально работающих проектов крайне мало. Почему так происходит и как АО «Почта России» намерена добиться эффективного внедрения нейросетей, на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» рассказал заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Минут 15 никто не говорил про искусственный интеллект»



Успех в автоматизации определяется не размером нейросети, а тем, насколько органично ИИ встроен в повседневную работу компании. Вместо погони за самой большой моделью «Почта России» сосредоточится на перестройке процессов под новые задачи. Об этом на «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров», прошедшем в Москве в июне, заявил заместитель генерального директора по цифровой трансформации и член правления «Почты России» Дмитрий Чудинов.

По словам Чудинова, ИИ стал неотъемлемой частью деловой повестки в России, когда о нейросетях перестают говорить — это выглядит неожиданно. «Сейчас поймал себя на мысли, что 15 минут никто не говорил про искусственный интеллект. На текущий момент это технология, которая меняет нас, меняет окружение, мир, то, как мы работаем. Не до конца еще все почувствовали, но я думаю, каждый уже сам попробовал, сам использует», — сказал он.

Дмитрий Чудинов рассказал о внедрении ИИ в работу "Почты России" на "CNews FORUM Кейсы 2026"

По оценкам Чудинова, год назад о внедрении ИИ заявляли около половины компаний, сейчас этот показатель приближается к 100%. «Однако, когда начинаешь спрашивать, какие технологии реально работают в промышленной эксплуатации и дают измеримый эффект, цифры оказываются совсем другими — около 5–6%. Что-то происходит не так», — констатировал член правления «Почты России». Он отметил, что компании активно вкладывают инвестиции в ИИ — в пять раз больше, чем раньше, и этот тренд будет ускоряться.

«Смысла нет ставить двигатель на карету»

Причину разрыва между декларациями и реальными результатами Чудинов объяснил на исторической аналогии. В Англии XIX века из-за «закона о красных флагах» автомобили долгое время ограничивали скоростью, а на первые машины ставили кучерское сиденье. «Новая технология работает классно. Но поставили человека с красным флагом, который шел впереди, чтобы следить за опасностями. И этот человек на долгое время, на десятилетие, практически остановил автомобилестроение», — рассказал Чудинов.

Та же проблема, по его мнению, возникает, когда ИИ пытаются внедрить в старые процессы с кучей регламентов и ограничений. «Смысла нет ставить двигатель на карету. Если мы говорим про скорость 4 км/ч, она и не поедет дальше. Вот такая история у многих происходит, когда пытаются технологию натянуть на старые процессы», — подчеркнул он.

В «Почте России» выделяют три составляющих успешной цифровой трансформации: 10% приходится на алгоритмы и модели, 20% — на данные, а 70% — на процессы, организационную среду и культуру. Именно перестройка процессов, по мнению Чудинова, дает основной эффект. «Когда ты ставишь агента на старый процесс, который выстроен для человека, смысла нет. Мы должны реализовывать уже не тот процесс, который был под человека, а под будущее, которое мы видим», — заявил он.

Особую сложность, по его словам, представляет трансформация крупных компаний с огромной регуляторикой, устаревшими системами и тысячами регламентов. Происходящее эксперт сравнил с летящим авиалайнером. «Когда у тебя действующая компания, ты не можешь ее посадить. Если в сортировочном центре сбой, идет экспоненциальное накопление, разобрать крайне тяжело. Менять двигатель в полете — такое себе», — описал он вызовы «Почты России».

«ИТ становится новым HR-департаментом»

Отдельное внимание Чудинов уделил управлению ИИ-агентами как цифровыми сотрудниками. Он сослался на прогноз главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) о том, что ИТ-департамент каждой компании станет HR-департаментом для найма ИИ-агентов.

В «Почте России» анализируют полный жизненный цикл цифрового сотрудника. «Ты его должен принять и понять, зачем он вообще нужен. Дает ли он гипотетически эффект — по качеству, оптимизации затрат или выручке? Потом онбординг: его надо научить, дать права, дать обязанности. Дальше KPI: что он должен делать, с какой точностью, какие эффекты. Как ты будешь контролировать?» — перечислил Чудинов.

Презентация Дмитрия Чудинова на "CNews FORUM Кейсы 2026"

Он также предупредил о риске появления «зомби-агентов» — внедрённых, но бесполезных ИИ-решений. «Ты внедрил, а что ты с ним будешь делать? Надо просто не бояться уволить. Если он не работает, не надо тратить время, занимайся другим. Подбор лучше сделать на начальном этапе, когда цена ошибки низкая», — подчеркнул он.

Цифры и практика «Почты России»

Как следует из презентации Чудинова, в «Почте России» намерены сделать ИИ не надстройкой, а полноценным слоем системы. Планируется гибридная архитектура: собственный центр компетенций в сочетании с партнёрскими решениями, объединяющая классическое машинное обучение и генеративные нейросети. «Смысла нет создавать то, что уже работает на масштабе», — пояснил он.

Сейчас в компании действует около 180 пилотных направлений по ИИ. В чат-поддержке автоматизация достигла 70%: обращения отрабатываются полностью автономно, без возврата пользователей с дополнительными вопросами. «Люди больше не обращаются. Если человек доволен, поставил оценку и не возвратился с дополнительным вопросом, значит, это действительно работает», — отметил Чудинов.

Презентация Дмитрия Чудинова на "CNews FORUM Кейсы 2026"

Безопасность как «обоюдоострый меч»

Одним из ключевых направлений Чудинов назвал внедрение ИИ в информационную безопасность — в разработке находится 42 инициативы. «Это не только про автоматизацию, это про выживаемость компании в тех условиях, которые были. Мы все столкнулись с беспрецедентным ростом атак. Как только начнутся автономные атаки — а первые кейсы уже есть — без ответного использования ИИ будет крайне сложно выживать», — предупредил он.

Как следует из презентации Чудинова, безопасность закладывается в стратегию с самого начала. ИИ меняет баланс сил в киберзащите, но в обе стороны: преимущества получают как компании, так и хакеры.

Сегодня в мире AI-SOC разбирает фишинг в 6,5 раза быстрее и точнее на 77%, снижая время решения инцидента на треть. Компании с автоматизацией теряют на инцидент почти на $2 млн меньше. ИИ-агент Google Big Sleep впервые нашел критическую уязвимость до того, как ею воспользовались хакеры. Нормы регуляторов теперь переводятся в исполняемый код за часы вместо месяцев.

С другой стороны, атаки тоже ускоряются. Время прорыва внутри сети сократилось почти вдвое — до 29 минут. В мае 2026 г. зафиксирована первая полностью автономная атака LLM-агента: база данных взломана и украдена менее чем за час. ИИ-фишинг кликают втрое чаще ручных писем.

«ИИ — не серебряная пуля. Остаются галлюцинации, инъекции через документы, ответственность человека. Контуры безопасности — обязательный элемент стратегии», — резюмируется в презентации.

«Модели будут меняться каждый месяц»

В заключение Чудинов призвал не гнаться за размером модели. «Одна чуть лучше, чуть хуже. Модели будут меняться каждый месяц. Самое важное — построить обвязку, харнесы, чтобы ты мог её менять и чтобы модели уже встроились в стандартный операционный цикл», — резюмировал он.

Презентация Дмитрия Чудинова на "CNews FORUM Кейсы 2026"

По его словам, ключевые направления трансформации — это данные, встройка в операционный контур, создание системы управления ИИ-агентами и безопасность. «Я не говорю, что мы быстро станем ИИ-компанией, но это часть, к которой нужно стремиться. Это то, за счет чего мы можем повысить конкурентоспособность», — заключил Чудинов.

Он выразил уверенность, что доля реально работающих ИИ-проектов в ближайшее время кратно вырастет.

Очередной «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» прошел 18 июня 2026 г. в Москве.

Основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделились своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также рассказали о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.