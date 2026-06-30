С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro

В даркнет попали фотографии будущих моделей iPhone 18 Pro, а также списки компонентов и поставщиков Apple в результате утечки данных индийской Tata Electronics, которая является важным производственным партнером Apple за пределами Китая. Утечка может поставить под угрозу схему производства iPhone и нарушить отношения Apple с Tata Electronics в будущем, предупреждают аналитики.

Утечка данных

Фотографии будущих моделей смартфонов Apple iPhone 18 Pro, а также список компонентов и поставщиков компании попали в даркнет в результате утечки данных индийской Tata Electronics, пишет Reuters.

30 июня 2026 г. компания Apple проводит расследование последствий крупной кибератаки на своего индийского производственного партнера — Tata Electronics. В результате взлома в даркнете оказались сотни внутренних документов, содержащих сведения о будущих моделях смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также фотографии устройств, сделанные в ходе испытаний.

По информации Reuters, хакеры получили доступ как минимум к шести внутренним документам, содержащим перечень сотен компонентов будущих смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В материалах указаны компании-поставщики процессоров, аккумуляторных батарей, камер и других комплектующих. Документы имеют гриф «Конфиденциально» и включают внутренние кодовые названия проектов Apple.

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Особый интерес представляют фотографии, сделанные во время дроп-тестов (тестов на падение) iPhone 18 Pro на одном из предприятий Tata Electronics в начале 2026 г. На снимках изображен смартфон серого цвета с тройной основной камерой и логотипом Apple. Само изображения журналисты Reuters не опубликовали, однако источники подтвердили, что на фотографиях действительно запечатлены прототипы iPhone 18 Pro.

Раскрытие цепочки поставок

Как отмечают аналитики Bloomberg, утечка внутренних документов может нанести существенный ущерб Apple, поскольку американская компания традиционно придерживается политики максимальной закрытости информации о своей цепочке поставок.

Опубликованные же материалы раскрывают конкретных производителей, отвечающих за те или иные компоненты будущих смартфонов. Эти данные не публикуются даже в официальных отчетах Apple о поставщиках.

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По имеющимся данным, всего группировка World Leaks выложила в даркнет более 200 тыс. файлов, связанных с Apple, Tesla и другими компаниями.

ИТ-инцидент произошел на фоне активного расширения производственных мощностей Apple в Индии. Tata Electronics в июне 2026 г. является одним из ключевых партнеров компании за пределами Китая. Предприятие занимается выпуском комплектующих и контрактной сборкой iPhone, производя около трети всех смартфонов Apple. По оценке аналитической компании Counterpoint, в 2026 г. на Индию придется около 26% мирового производства iPhone.

Расследование ИТ-инцидента

После обнаружения утечки компания Tata Electronics ограничила доступ к внутренним ИТ-системам, усилила меры информационной безопасности (ИБ) и привлекла международных ИБ-специалистов для проведения судебно-технического аудита.

Компания Apple также проводит собственное расследование ИТ-инцидента и совместно с партнером разрабатывает комплекс мер, направленных на предотвращение подобных нарушений в будущем.

Сборка iPhone

В 2024 г. США составили 28% от общего объема продаж iPhone в мире, что составляет 232,1 млн единиц, информировал International Data Corporation. Apple, рыночная капитализация которой составляет $3 трлн, в течение десятилетий инвестировала в Китай для создания эффективной производственной базы. Как писал CNews, однако торговая война между США и Китаем побуждает компанию к диверсификации цепей поставок.

Сборка iPhone является завершающим этапом производства, но Apple все еще в значительной степени зависит от китайских поставщиков компонентов. В 2024 г. Foxconn и Tata Electronics начали импортировать готовые комплекты деталей из Китая, чтобы расширить производственные мощности в Индии.

После введения новых пошлин в 2025 г., которые привели к снижению рыночной стоимости Apple на $700 млрд, компания ускорила экспорт iPhone, изготовленных в Индии, в США во избежание дополнительных таможенных расходов.