Эксперты сравнили функциональность российских социальных сетей, победил «Вконтакте»

РОЦИТ провел экспертный анализ функционала российских социальных сетей. Наибольшие оценки по большинству критериев получили «Вконтакте» и «Одноклассники», также высоких оценок удостоились Looky, «Дзен» и TenChat.

Исследование российских социальных сетей

РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) представил результаты исследования «Российские социальные цифровые платформы». Исследование проводилось с помощью онлайн-анкетирования экспертов организации в области цифровых технологий и продуктов. По мнению РОЦИТ, исследование должно помочь учитывать специфику соцсетей: платформы разные по назначению, поэтому экспертная сравнительная оценка по единой матрице критериев позволяет сопоставимо их сравнивать не как одинаковые продукты, а как социальные платформы.

Исследование проводилось при ограниченных данных. По мнению РОЦИТ, в условиях отсутствия доступа к внутренним метрикам (DAU, MAU, retention и т.п.) экспертная оценка открытого функционала является «единственным практичным и обоснованным способом» сравнивать платформы.

В исследовании приняли участие 9 российских цифровых платформ с признаками социальных сетей: «Дзен», Looky (аналог Instagram, принадлежащей признанной в России экстремистской корпорации Meta), «Мой Мир», «Одноклассники», «Яндекс Ритм», RuTube, TenChat (аналог LinkedIn (заблокирован в России)), «Вконтакте» (включая «VK Видео») и Wibes (проект Wildberries). Отметим, что «Мой Мир», «Одноклассники», «Вконтакте» и «Дзен» принадлежат холдингу VK.

Было отобрано 59 критериев, отражающих типовой клиентский путь, из которых было сгруппировано 16 блоков. Далее из этих блоков было сформировано 3 категории ТОП-5 площадок. Каждый критерий оценивался по шкале от 0 до 9: от отсутствия функции до полноценной и сильной реализации. Затем оценки агрегировались по уровням: критерий – блок – категория.

«Вконтакте» — лучшая платформа для общения

В категории «Лучшая платформа для общения» было четыре блока критериев. Первый из них – это функции взаимодействия в диалоге: реакции на сообщения, ответы на конкретные сообщения, пересылка сообщений, редактирование или удаление сообщений.

Второй блок критериев – это базовые коммуникации: личные сообщения между пользователями, групповые чаты, голосовые или видеозвонки, голосовые сообщения. Следующий блок – это социальная связность: система контактов или подписок, индикатор набора сообщения, подтверждение прочтения сообщений, мультиплатформенность.

В данной категории лучшей платформой стала социальная сеть «Вконтакте», набравшая 70,2 балла. На втором месте – «Одноклассники» с 67,7 баллами, на третьем – Looky с 65,8 балла, на четвертом – TenChat с 56,7 балла, на пятом – «Мой Мир» с 36,1 балла.

Looky — «Лучшая вовлеченность»

В категории «Лучшая вовлеченность» использовались пять блоков критериев. Это низкий порог взаимодействия: наличие лайков/реакций, наличие быстрых решений, возможность отвечать на пост, возможность делиться постом.

Следующая категория – механизм обратной связи: наличие комментариев, наличие ветвления комментариев/ответов на конкретный комментарий, наличие цитирования постов, наличие упоминаний. Далее идут инструменты создания контента: встроенный видеорегистратор, AR/AI-функционал, шаблоны контента, возможность синхронизации контента с других платформ.

Еще один блок критериев – это механики повторного возвращения: алгоритмическая лента, push-уведомления, рекомендации контента, геймификация. Далее идет блок UGC (контент, созданный пользователем): интеграция UGC в коммуникацию брендов и сообществ, наличие видимого активного пользовательского контента в основных тематических разделах, разнообразие креаторов по тематикам и форматам, наличие инструментов стимулирования UGC (челленджи, конкурсы, хэштеги, пользовательские подборки).

В этой категории на первом месте оказалась социальная сеть Looky с 70,3 балла. Далее идут «Вконтакте» (50 баллов), «Одноклассники» (48,6 балла), «Дзен» (48,5 балла) и TenChat (46,9 балла).

«Вконтакте» — лучший пользовательский опыт

В категории «Лучший пользовательский опыт» учитывались следующие блоки критериев. Во-первых, это доступность и вход в сервис: регистрация через электронную почту/телефон или социальные сети, восстановление доступа к аккаунту, наличие мобильного приложения, наличие веб-версии платформ.

Второй блок критериев – это удобство использования: наличие встроенного поиска по платформам, персональные настройки профиля или интерфейса, поддержка нескольких языков интерфейса, наличие темной темы (оформление UI).

В блоке «Поддержка пользователя» присутствуют следующие критерии: встроенный центр помощи, служба поддержки пользователей (чат или форма обращения), возможность пожаловаться на контент или пользователя.

Следующий блок критериев – это «Безопасность и контроль пользователя»: двухфакторная аутентификация, настройки приватности профиля, возможность блокировки пользователей, уведомление о входе в аккаунт с нового устройства.

В блоке «Поиск и алгоритмы» присутствуют следующие критерии: понятная и рабочая поисковая система, наличие алгоритмов для выдачи релевантных постов в ленту, наличие поиска или рекомендации похожего контента, наличие рекомендаций для поиска интересных аккаунтов.

Еще один блок критериев – это «Инструменты для бизнеса»: наличие встроенных инструментов продвижения и рекламы, доступность инструментов аналитики и оценки эффективности, наличие функций для прямого взаимодействия с клиентами, удобство использования бизнес-инструментов.

В этой категории лучшей стала социальная сеть «Вконтакте» (69 баллов). Далее идут «Одноклассники» (67,5 балла), Looky (67,2 балла), «Дзен» (64,3 балла) и TenChat (57,8 балла). Как отмечают авторы исследования, «Дзен» усиливает свою роль не только как блог-платформы, но и как дистрибьютора видеоконтента.