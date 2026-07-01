Легендарный российский ритейлер электроники без предупреждения закрыл свои сайт и приложения. Судьба розничных магазинов под вопросом

В России перестали работать сайт и приложение сети магазинов «Эльдорадо». Теперь вместо них открывается «М.Видео». Сохраняется риск закрытия и офлайн-магазинов сети, которой более 30 лет.

«Эльдорадо» уходит в офлайн

Интернет-магазин российского ритейлера техники и электроники «Эльдорадо» перестал функционировать. Его закрыли, и теперь все посетители будут автоматически переходить на сайт «М.Видео». Изменения вступили в силу 1 июля 2026 г.

Приложение «Эльдорадо» постигла та же участь, сообщили CNews представители «М.Видео». «Теперь ключевыми цифровыми каналами продаж компании становятся сайт и мобильное приложение «М.Видео», на базе которых продолжится развитие единого маркетплейса», – заявили CNews представители ритейлера.

По их словам, объединение онлайн-каналов даст компании возможность сосредоточить развитие ассортимента, цифровых сервисов, технологий и клиентского опыта на одной платформе. Также это позволит ускорить запуск новых функций, повысить эффективность работы с партнерами и расширить возможности для покупателей, уверены в «М.Видео».

Сайт «Эльдорадо» теперь выглядит так

Редакция CNews поинтересовалась другими причинами, повлиявших на отключение сайта и приложения одного из крупнейших ритейлеров техники в России. Представители «М.Видео» от комментариев отказались.

Закрыть, но не полностью

Полная ликвидация онлайн-экосистемы «Эльдорадо» в планы ПАО «М.Видео» судя по всему, пока не входит. «Бренд «Эльдорадо» сохраняет свою роль в нашей экосистеме: онлайн-инфраструктура бренда будет использоваться для тестирования новых решений и сервисов, которые в дальнейшем могут масштабироваться на всю платформу», – сказал CNews генеральный директор компании «М.Видео» Владислав Бакальчук. Он пришел в компанию в августе 2025 г. на пост главного исполнительного директора, а СЕО стал в марте 2026 г.

В компании рассказали CNews, что личные кабинеты пользователей «Эльдорадо» продолжают функционировать. В них, как и раньше, доступны история покупок, текущие заказы и их статусы. единая программа лояльности компании «М.Клуб» продолжит действовать без изменений.

Часть онлайн-инфраструктуры «Эльдорадо» сохранена

«В дальнейшем онлайн-каналы бренда «Эльдорадо» планируется использовать как площадку для тестирования новых цифровых сервисов и пилотных e-commerce проектов», – подытожили представители «М.Видео».

Магазины тоже под угрозой?

В «М.Видео» утверждают, что «розничные магазины «Эльдорадо» продолжат работать в обычном режиме, сохраняя привычный уровень сервиса и ассортимент». На прямой вопрос CNews, есть ли в планах закрытие офлайн-магазинов «Эльдорадо» или их ребрендинг, представители «М.Видео» ответили так: «Таких планов нет».

И все же вероятность скорого закрытия магазинов «Эльдорадо», всех или части, возможно, не равна нулю. Во-первых, за последние полгода дважды появлялась информация, что «М.Видео» готовит свою розничную сеть, в которую входят и точки «Эльдорадо», к сокращению – об этом говорилось в январе и апреле 2026 г. Во-вторых, на протяжении по меньшей мере пяти лет во всех пресс-материалах компания называла себя исключительно «М.Видео-Эльдорадо», но в начале 2026 г. название в пресс-релизах было изменено на «М.Видео», а упоминание «Эльдорадо» исчезло из них.

Arkadiusz Gasiorowski / Unsplash Как долго двери магазинов «Эльдорадо» будут оставаться открытыми - большой вопрос

Также важно обратить внимание, что после вступления Владислава Бакальчука в должность гендиректора ПАО «М.Видео» началась масштабная трансформация бизнеса компании, касающаяся, однако же, только «М.Видео». Сайт ритейлера стал превращаться в аналог Wildberries (Бакальчук – бывший совладелец этого маркетплейса) – в его ассортименте появились одежда, обувь, даже жареные семечки.

Также «М.Видео» строит собственную сеть пунктов выдачи заказов, а в своих офлайн-магазинах, где годами продавалась только техника, намеревается открыть отделы с одеждой. Вся эта трансформация пока ни разу не затронула «Эльдорадо».

То вместе, то порознь

Сеть «М.Видео» существует с 1993 г., а первые магазины «Эльдорадо» были открыты годом позже, в 1994 г. Компании конкурировали между собой на протяжении 24 лет, покуда не объединились в марте 2018 г.

Как сообщал CNews, в начале весны 2018 г. М.Видео» сообщила о приобретении 100% сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб., но без учета кредитных обязательств «Эльдорадо», то есть долгов. На тот момент обе сети входили в группу «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Обе компании сохранили свои бренды.