Российские власти грозят Apple штрафом в 4 миллиарда из-за дискриминации «Яндекса» и Max

ФАС пригрозила оштрафовать корпорацию Apple из-за дискриминации российских разработчиков и поисковых систем: корпорация отказывается предустанавливать их на устройства с iOS. Размер штрафа может составить 4 млрд руб.

ФАС выдала предписание Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение корпорации Apple, потребовав устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного ПО на устройствах с iOS. Срок исполнения предупреждения – до 15 июля 2026 г.

Как говорится в сообщении ФАС, в случае неисполнения предупреждения ведомство возбудит дело в отношении Apple. Если по итогам рассмотрения дела будет установлен факт нарушения закона о защите конкуренции, Apple грозит штраф в размере 4 млрд руб.

CNews ФАС выдала предписание Apple из-за проблем у "Яндекса" и Max

Одним из оснований для выдачи предупреждения стало неисполнение требований законодательства о предустановке российского ПО на устройства с ОС iOS (iPhone, iPad). В частности, речь идет о национальном мессенджере (Max), а также о российском магазине приложений (RuStore). Закон об обязательной предустановке RuStore на устройства Apple вступил в силу в 2025 г., но до сих пор не исполняется, и единственным магазином приложений на устройствах iOS является App Store.

Дискриминация российских поисковых систем

Кроме того, основанием для выдачи предупреждения стало то обстоятельство, что на устройствах с iOS по умолчанию установлена иностранная поисковая система, а для использования российских поисковиков, главным из которых является «Яндекс», пользователь должен вручную менять настройки.

«Это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей», — заявили в ФАС. «На технически сложных товарах, продаваемых в России, должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой или поисковой системой другого государства – члена ЕАЭС (Евразийского экономического союза)». В 2022 г. Правительство добавило поисковую систему «Яндекс» для использования по умолчанию на мобильных устройствах с iOS и Android.

В ФАС также добавили, что в настоящее время в нескольких странах, в том числе в странах БРИКС, антимонопольные органы также рассматривают заявления потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple.

Как ранее ФАС наказывала Apple

ФАС не впервые наказывает Apple за нарушения российского законодательства. В 2021 г. корпорация была оштрафована на 906 млн руб. из-за создания препятствий для приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids, созданного «Лабораторией Касперского».

В 2022 г. корпорация была оштрафована на 1,12 млрд руб. из-за ограничений способов оплаты для разработчиков мобильных приложений. Несмотря на то, что в 2022 г. Apple прекратила работу в России, штраф был выплачен.

Как Apple исключила приложения VK из магазина приложений

В 2026 г. отношения Apple и российских властей стали ухудшаться. Сначала была закрыта «лазейка», которая с 2022 г. позволяла россиянам оплачивать сервисы Apple в условиях отключения оплаты с российских банковских карт – это можно было делать через счета у сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и МТС.

Затем Apple удалила из магазина приложений App Store мессенджер Max (создается структурой холдинга VK), а затем и другие приложения холдинга VK, включая социальную сеть «Вконтакте». У пользователей, уже установивших приложения, не будут приходить push-уведомления.