Топливо не бесплатное – давайте деньги. Wildberries повысил комиссии для продавцов из-за роста цен на бензин и дизель

Продавцы на Wildberries столкнулись с очередным повышением комиссий, на этот раз – из-за подорожания топлива. Цены на него в России растут регулярно, а сейчас по всем известным причинам оно и вовсе в дефиците. Рост комиссий неизбежно приведет к падению доходов продавцов.

Условия ухудшаются

Wildberries, входящий в топ-3 крупнейших российских маркетплейсов, поднял продавцам комиссии. Как пишет «Коммерсант», рост составит в пределах 5-20 процентных пунктов (п. п.), а его причина – это рост цен на топливо.

Бензин и дизель в России довольно быстрыми темпами дорожают с 24 февраля 2022 г. В мае 2026 г. ситуация с топливом ухудшилась – в стране, входящей в число крупнейших в мире добытчиков и экспортеров нефти и продуктов нефтепереработки, бензин и дизель отныне в некотором дефиците. Согласно информации из открытых источников, в очередях на заправки часами стоят жители ряда российских регионов, а в отдельных из них топливо физлицам и юрлицам и вовсе больше не продают. Как пишет «Коммерсант», такой запрет ввели в Крыму в конце июня 2026 г.

Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Wildberries повысил комиссии для продавцов из-за роста цен на топливо

Повышенные комиссии заработают 7 июля 2026 г. Они прописаны в новой оферте Wildberries. Как сообщал CNews, в ней же маркетплейс снял с себя любую ответственность за повреждение товаров на складах и в ПВЗ в результате ударов беспилотников – компенсировать ущерб продавцам он не будет.

Коммерсант Топлива на всех не хватает?

Редакция CNews обратилась с вопросом о планах повышения комиссий из-за топливного кризиса к представителям Ozon – одного из основных конкурентов Wildberries. Они ответили так: «На сегодняшний день у нас нет планов об изменении размера комиссии за продажу или стоимости логистических услуг для продавцов».

Одним пять, другим двадцать

Рост комиссий различные продавцы ощутят по-разному. Для одних они увеличатся лишь на 5 п. п., а других – на все 20 п. п.

«Изменения носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений. Это позволяет учитывать особенности отдельных товарных сегментов и текущую рыночную ситуацию», – заявили «Коммерсанту» представители Wildberries.

ТАСС Один из примеров ситуации с топливом в России

Как сообщили изданию представители сервиса Wildbox, наибольший рост комиссий ожидает тех, кто предпочитает не хранить товар на складах Wildberries и лишь размещает на маркетплейсе карточки, доставляя заказы курьером или вовсе самовывозом. Для таких предпринимателей комиссии вырастут сразу на 20 п. п.

Минимальный рост комиссий (5 п. п.) ожидает тех продавцов, чей товар отгружается непосредственно со складов Wildberries. Тех, кто выбрал модель отгрузки с собственных складов, ждет рост комиссий на 6 п. п.

Платформенная экономия

От повышения комиссий пострадают не только продавцы, считают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Сократив свои издержки, Wildberries нанесла удар еще и по покупателям, уверены они.

Так, по оценке Wildbox, из-за новых комиссий Wildberries есть риск подорожания до 90% товаров, продающихся на этом маркетплейсе.

Генеральный директор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев тоже полагает, что дополнительные издержки будут неизбежно переложены на плечи покупателей, вернее, их кошельки. Он также сообщил «Коммерсанту», что рост тарифов маркетплейсов – это «всегда снижение прибыли для селлеров, большая часть которых представители малого и среднего бизнеса».

Хватит это терпеть

Аскар Рахимбердиев прогнозирует, что ответной реакцией на такой рост комиссий может стать отток продавцов. По его словам, к середине лета 2026 г. размер комиссий на крупнейших маркетплейсах вырос в среднем до 25-40%. А если учитывать логистику, маркетинг, хранение и возврат товаров, то комиссии запросто могут достигать 50-70%, добавил он.

Судя по всему, количество продавцов, желающих отдавать больше половины заработанных денег маркетплейсу, стремительно растет. В мае 2026 г. CNews писал, что в России за последние месяцы значительно увеличилось число частных интернет-магазинов, никак не связанных с крупнейшими торговыми площадками.

Некоторые продавцы уходят тихо, другие же, не стесняясь, выкладывают ролики в интернет, демонстрируя статистику своих доходов на крупнейших маркетплейсах. Многие продавцы, по их утверждению, сталкиваются с «отрицательной прибылью» из-за многочисленных комиссий и штрафов. Проще говоря, они работают в минус.

Первые последствия

Крупнейшие в России маркетплейсы столкнулись с замедлением темпов роста своего бизнеса. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику Infoline, совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в 2025 г. составили 8,59 трлн руб., продемонстрировав рост год к году на уровне 32,2%.

С одной стороны, показатели внушительные, с другой, в 2024 г. рост был в пределах 56,2% год к году.

Также издание приводит данные о выручке Ozon в I квартале 2026 г. (1 января – 31 марта). За этот период она выросла на 49% год к году, составив 300,9 млрд руб. Годом ранее рост был гораздо более внушительным – 65%.